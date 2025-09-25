आश्रमात काम करणाऱ्या 13 वर्षीय मुलीला महाराजाकडून ठार मारण्याची धमकी: लग्नासाठी लावला तगादा, साधू विरोधात गुन्हा

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2025 at 9:20 PM IST

नाशिक : 13 वर्षीय मुलीला लग्न केले नाहीतर अंगावर अ‍ॅसिड टाकून जीवे मारण्याची साधूनं धमकी दिल्याची धक्कादायक घटना नाशिकमध्ये उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी अल्पवयीन मुलीच्या तक्रारीवरून साधूविरुद्ध पंचवटी पोलीस ठाण्यात पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेनंतर साधूच्या वेशातील नराधम फरार झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत, अशी माहिती पंचवटी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी दिली.

धुणीभांडी करणाऱ्या 13 वर्षीय मुलीला लग्नासाठी धमकी : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयित बालकदास गुरु भक्तीचरणदास महाराज (अमृतधाम, पंचवटी) यानं आपल्या आश्रमात तीन वर्षांपासून स्वयंपाक, धुणीभांडी आणि साफसफाईचं काम करणाऱ्या 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला जुलै 2025 पासून लग्नासाठी तगादा लावला. त्यानं तिच्याशी अंगलट करण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या सोबत घडलेला हा प्रकार पीडित मुलीनं आईला सांगितला. मात्र, पीडित कुटुंब गरीब आणि परराज्यातील असल्यानं घाबरून गेल्यानं त्यांनी याबाबत कुठलीही तक्रार केली नाही. त्यानंतर अशाच पद्धतीनं बालकदास यानं पुन्हा त्या मुलीचा विनयभंग केला. याची माहिती पीडितेनं आईला सांगितल्यावर तिनं काम सोडून देण्यास सांगितलं. आश्रमातील काम सोडल्यानंतर ऑगस्ट 2025 मध्ये पुन्हा बालकदास यानं पीडितेला रस्त्यात अडवून माझ्याशी लग्न केलं नाही, तर तुझ्या अंगावर अ‍ॅसिड टाकण्याची धमकी दिली. वारंवार होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून मायलेकींनी पंचवटी पोलीस ठाणे गाठून घडलेला प्रकार पोलिसांना सांगितला.

भाविकांनाही होता संशयिताचा त्रास : पोलिसांनी घटनेचं गांभीर्य ओळखून संशयित आरोपी बालकदास महाराजाविरोधात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. संशयित आरोपी बालकदास महाराज ज्या आश्रमात होता, त्या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या फलकावर पंचमुखी हनुमान मंदिराचे महंत भक्तीचरणदास यांचं नाव आणि फोटो वापरले आहेत. आश्रम परिसरातील नागरिकांनाही या बालकदास महाराजचा त्रास होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल : अल्पवयीन मुलीच्या तक्रारीवरून आम्ही संशयित बालकदास याच्याविरोधात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा दाखल होताच संशयित आरोपी बालकदास हा फरार झाला आहे. त्याच्या शोधार्थ पोलीस पथक रवाना करण्यात आले आहेत, अशी माहिती पंचवटी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी दिली.

