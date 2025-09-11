मोहन भागवत ७५ : वाढदिवसानिमित्त श्री श्री रविशंकर यांनी केलं सरसंघचालकांचं अभिष्टचिंतन; "देवाची भक्ती अन् देशभक्ती एकच" भागवतांचं मत
देवाची भक्ती आणि देशभक्ती वेगवेगळी दिसते पण भारतात हे दोन्ही वेगवेगळं नाही. जो देशभक्ती करतो त्याच्याकडून आपसूकच देवाची भक्ती घडते, असं मोहन भागवत म्हणाले.
Published : September 11, 2025 at 2:11 PM IST
नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजेच आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा गुरूवारी वाढदिवस. संघाच्या लाखो स्वयंसेवकांसाठी ऊर्जा आणि प्रेरणा देणारे डॉ. मोहन भागवत आज 75 वर्षांचे झाले. त्यांच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर यांनी मोहन भागवत यांचं अभिष्टचिंतन केलं. श्री श्री रविशंकर 3 दिवसांच्या नागपूर दौऱ्यावर आहेत. यादरम्यान त्यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांचं 'नंदी'ची मूर्ती भेट देऊन अभिष्टचिंतन केलं.
भगवान शिवशंकर आदीगुरू : "देवाची भक्ती आणि देशभक्ती हे जरी वेगवेगळे विषय वाटत असले तरीही ते भारतात वेगवेगळे नाहीत. देवाची भक्ती करणारा देशभक्ती पण करतोच. प्रामाणिकपणे देशभक्ती करतो त्याच्याकडून ईश्वर भक्ती पण करवून घेतो. भारत देशाला प्राचीन इतिहास आहे. तसंच भगवान शिवशंकर आदीगुरू आहेत. सर्वांमधील ते मूळ तत्व आहेत. जगण्याचे 108 मार्ग शिकवणारे भगवान शिव होते," असं सरसंघचालक मोहन भागवत 'महारुद्रपूजन' सोहळ्यात म्हणाले.
देवाची भक्ती अन् देशभक्ती एका नाण्याच्या दोन बाजू : "सत्संगमध्ये ईश्वराची अनुभूती होते. सर्वच ठीक असताना हसणं ही मोठी बाब नाही. तर काही ठीक नसताना हसत राहणं महत्त्वाचं आहे. देवाची भक्ती आणि देशभक्ती एका नाण्याचा दोन बाजू आहेत. नागपूर हे देशभक्तीचं केंद्र आहे. मोहन भागवत कर्मनिष्ठ आहे. सातत्यानं समाज आणि धर्मसाठी समर्पित आहे. आजही करोडो लोक देशभक्तीचं काम करत आहेत. संघ भारताची संस्कृतीच्या धरोवर जतन करण्याचं काम 100 वर्षांपासून करत आहे," असं मोहन भागवत म्हणाले.
आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या स्वयंसेवकांनी गावोगावी जावं : "आजकाल भक्ती नसल्यानं नैराश्य वाढत आहे. महाराष्ट्रात भक्तीची लहर पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक प्रांत आणि भागात भक्तीचा सुवास आहे. सर्वांच्या हृदयात भक्तीचा भाव आहे. आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या स्वयंसेवकांनी गावोगावी जाऊन हे कार्य करायचं आहे. भक्तीचा भाव कमी झाल्यास त्याला उजाळा देण्याचं काम करण्यासाठी आम्ही आलो आहोत. शेतकरी उदास आहे. सर्व स्वयंसेवक शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. जीवनातून अध्यात्म हटल्यानं नैराश्य येतं. दररोज 10 ते 15 मिनिटं ध्यान करा. शारीरिक आणि मानसिक रोगावर त्यातून लाभ मिळत आहे. वारंवार ध्यान करा मन ऊर्जावान होतं. कोणी दुःखी राहणार नाही, सर्व सुखी होवो असा विचार करा. वेदाचं ज्ञान हा भारताचा गौरव आहे. यापासून लोकांना लाभ होतोय. गावागावात जाऊन पदयात्रा करा, सत्संग करा, सर्व ठीक होत जाईल," असं कार्यक्रमात बोलताना आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर म्हणाले.
