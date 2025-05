ETV Bharat / state

मोदी सरकारनं ११ वर्षात आरोग्य सेवेचं बजेट १ लाख कोटी रुपयांनी वाढवलं : अमित शाह - AMIT SHAH NAGPUR

भूमिपूजन करताना अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस ( ETV Bharat Nagpur )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 26, 2025 at 5:15 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 6:59 PM IST 2 Min Read

नागपूर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत सोमवारी नागपुरातील नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूटच्या 'स्वस्ति निवास'चे भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते. अमित शाहांचं काँग्रेसवर टीकास्त्र : भूमिपूजन सोहळ्यानंतर बोलत असताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेसच्या तत्कालीन सरकारच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार ताशेरे ओढले. "जर इच्छाशक्ती असेल तर, गरिबांना कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून मदत केली जाऊ शकते. ज्यावेळी २०१४ साली केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होतं. त्यावेळी आरोग्य मंत्रालयाचं बजेट केवळ ३७ हजार कोटी रुपये इतकाचं होतं. मात्र, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळामध्ये आरोग्य सुविधांवर १ लाख ३७ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. एवढंच नाही तर, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ते २०१४ पर्यंत देशात केवळ ७ एम्स रुग्णालये होती. तर, मोदी सरकारनं केवळ ११ वर्षात एम्सची संख्या २३ पर्यंत पोहोचवली आहे." असं म्हणत त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. वैद्यकीय क्षेत्रात मोठं काम : "२०१४ पर्यंत देशात ३८७ वैद्यकीय महाविद्यालये होती. मात्र, आज देशात ७८० वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. एमबीबीएस जागांची संख्या ५१ हजार होती. आज दरवर्षी देशात १ लाख १८ हजार डॉक्टर उत्तीर्ण होत आहेत. याशिवाय पदव्युत्तर जागांची संख्या ३१ हजार होती तर, या जागा ७४ हजारपर्यंत वाढवण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे." असं म्हणत अमित शाहांनी केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या योजनांचा पाढा वाचला. कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (ETV Bharat Reporter)

Last Updated : May 26, 2025 at 6:59 PM IST