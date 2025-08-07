Essay Contest 2025

खादीचं मॉडर्न लूक पाहून भारावले जिल्हाधिकारी; 'मेळघाट हाट'मध्ये खादी महोत्सव - MELAGHAT HAAT

अमरावती शहरात मेळघाट हाट याठिकाणी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आयोजित खादी महोत्सवाचं उद्घाटन केल्यावर खादीचं मॉडर्न रूप पाहून जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर अगदी भारावून गेलेत.

Amravati District Collector organizes Melaghat Haat
अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भरवलाय 'मेळघाट हाट' (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 2:21 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 2:45 PM IST

अमरावती - "अरे व्हा ही साडी खादीची आहे. हा शर्ट पण! जॅकेट तर उत्तमच. खादी तर मॉडर्न झाली आहे. तिला पाठवतो हे सगळं पाहायला किंवा आम्ही दोघं सोबत येऊ. खरंच खादीचं तर रूपच बदललंय," अशी अगदी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया देत अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी खादीच्या बदललेल्या रूपाचं कौतुक केलंय. अमरावती शहरात मेळघाट हाट याठिकाणी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आयोजित खादी महोत्सवाचं उद्घाटन केल्यावर खादीचं मॉडर्न रूप पाहून जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर अगदी भारावून गेलेत.

स्वातंत्र्यदिनानिमित्त खादी महोत्सव : मेळघाट हाट याठिकाणी खादी महोत्सव सुरू झालाय. महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त वतीनं खादीचा प्रचार आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हा खादी महोत्सव आयोजित केलाय.

Amravati District Collector organizes Melaghat Haat
अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भरवलाय 'मेळघाट हाट' (Source- ETV Bharat)

जिल्हाधिकाऱ्यांनी कपड्यांसह वस्तूंची घेतली माहिती : खादी महोत्सवात खादीची‌‌ शाल, खादीचा रुमाल, लहान बाळांचे कपडे, विविध डिझाईनमध्ये असणारे शॉर्ट्स, महिलांसाठी आलेले चुडीदार, साड्या यांच्याबाबत माहिती जाणून घेतली. हे सारं काही अमरावतीत तयार होतं. खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाच्या कारखान्याला नक्कीच भेट देऊन पाहणी करणार, असं जिल्हाधिकारी खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे अधिकारी प्रदीप चेचरे यावेळी म्हणालेत. मेळघाट हाट याठिकाणी मेळघाटतील आदिवासी महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या विविध वस्तू आणि खाद्य पदार्थ पाहूनदेखील जिल्हाधिकारी चकित झालेत.

अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भरवलाय 'मेळघाट हाट' (Source- ETV Bharat)

मेळघाट हाट रविवारी पण सुरू ठेवा : आपल्या शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी मेळघाट हाटमध्ये छान वस्तू आणि पौष्टिक खाद्यपदार्थ उपलब्ध आहेत. रविवारी सुट्टीच्या दिवशी सर्वांनी याठिकाणी यायला हवं, असं जिल्हाधिकारी बोलत असताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्र यांनी अमरावतीत रविवारी सर्व बंद असतं, असं सांगताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी अरे रविवारीच तर अनेकांना बाहेर फिरायला मिळतं. हे मेळघाट हाट रविवारी पण सुरू ठेवा. शनिवारी आणि रविवारीच याठिकाणी चांगला प्रतिसाद मिळेल, त्यामुळे रविवारी मेळघाट हाट सुरू ठेवा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकारी डॉ. रंजन वानखेड यांना दिल्यात. परिसरात खाद्य पदार्थांचे स्टॉल लावा, असंदेखील जिल्हाधिकारी म्हणालेत.

Amravati District Collector organizes Melaghat Haat
अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भरवलाय 'मेळघाट हाट' (Source- ETV Bharat)

आठवड्यातून एक दिवस खादीचे कपडे : आठवड्यातून एक दिवस खादीचे कपडे घालण्याचं शासनानं आवाहन केलंय. खादीचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा या उद्देशानं अमरावती जिल्ह्यातील सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी आठवड्यातून एक दिवस खादीचे कपडे घालण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळं खादीचा वापर वाढताना दिसेल. खादी हे आपल्या देशातलं युनिक प्रॉडक्ट आहे. त्याचा या निमित्तानं प्रचार, प्रसार होईल आणि महिला सक्षमीकरणाला मदत होईल, असं जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितले.

