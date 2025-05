ETV Bharat / state

आपत्कालीन परिस्थितीत सतर्क राहण्यासाठी मॉक ड्रील महत्वाचं - निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे - MOCK DRILLS

निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 6, 2025 at 4:11 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 4:40 PM IST 2 Min Read

छत्रपती संभाजीनगर : जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव आहे. दरम्यान, केंद्रीय गृह मंत्रालयानं उद्या (दि.७) देशभरात मॉक ड्रिल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या मॉक ड्रिलबाबत निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी "ईटीव्ही भारत"सोबत संवाद साधला. यावेळी, "देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रात्यक्षिक घेण्यात येणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी? एखादं क्षेपणास्त्र टाकण्यात आलं तर भारतीय सैन्य आपलं काम करणार आहेच, मात्र सर्वसामान्य नागरिकांनी आपला खारीचा वाटा कसा उचलावा?, आपली आरोग्य यंत्रणा किंवा इतर यंत्रणा किती सज्ज आहे? त्याबाबतचा आढावा घेऊन कमीकमी नुकसान कसं होईल? याबाबतचा लेखाजोखा घेतला जाईल," असं मत निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल डॉ सतीश ढगे यांनी व्यक्त केलं आहे. नागरिकांना परिस्थिती हाताळण्यासाठी मॉक ड्रिल : "भारतीय सैन्य युद्ध सराव प्रत्येक सीमेवर करत असतं. मात्र एखादं युद्ध झालं तर सर्वसामान्यांनी नेमकं काय केलं पाहिजे? याचं ज्ञान बहुतांश नागरिकांना माहीत नसतं. त्यामुळं त्यांना परिस्थितीशी अवगत करण्यासाठी आणि निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी मॉक ड्रिल केलं जातं. एखाद्या वेळी जर पाकिस्ताननं एखादं क्षेपणास्त्र डागलं आणि ते एखाद्या ठिकाणी पडले तर नागरिकांनी कोणत्या कृती केल्या पाहिजेत, ज्यामध्ये सर्वांना एकाठिकाणी आणणं, सुरक्षितस्थळी पोहोचणं. तसंच सैन्यानं तयार केलेल्या योजनेत सहभागी होत आपला खारीचा वाटा उचलण्याबाबत अवगत करण्यासाठी मॉक ड्रिल महत्वाचं असतं, त्यात लोकांनी स्वतः सहभाग घेऊन अशा परिस्थिती हाताळण्यासाठी सज्ज राहण्याचा प्रयत्न करावा," असं आवाहन निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी केलं आहे. यंत्रणा किती सज्ज? याचा आढावा घेण्यासाठी मॉक ड्रिल : "युद्ध दोन देशांमध्ये झालं, तरी त्याचा परिणाम त्या ठिकाणी असलेल्या लोकांना भोगावं लागतात. युद्ध झालं तर एखादं क्षेपणास्त्र पाकिस्ताननं डागलं आणि ते एखाद्या ठिकाणी पडलं तर निर्माण होणारी परिस्थिती कशी असेल? त्यावेळी आपल्या भागातील आरोग्य सेवा किती सक्षम आहे? जागोजागी असलेले फायर अलार्म कार्यान्वित आहेत का? अग्निशमन दलाची यंत्रणा किती सज्ज आहे? घटना घडल्यावर किती वेळेत आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज होईल? याचा आढावा घेण्यासाठी मॉक ड्रिल घेतलं जातं. ब्लॅक आउट झाल्यावर वीजपुरवठा खंडीत केला जातो. मात्र त्यावेळी आपल्या घरातील इन्व्हर्टर किंवा जनरेटर यांच्यावर असलेली वीज बंद करणे किती गरजेचं आहे? त्याबाबत अवगत करण्यासाठी मॉक ड्रिलद्वारे प्रयत्न केले जात आहेत," असं निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी सांगितलं.

Last Updated : May 6, 2025 at 4:40 PM IST