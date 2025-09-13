प्रवक्ते प्रकाश महाजन यांचा मनसेला 'जय महाराष्ट्र'; राजीनामा देत पक्षावर केली टीका
मनसेचे प्रवक्ते प्रकाश महाजन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. काही दिवसांआधी त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. राजीनामा देतान त्यांनी पक्षावर टीका केली.
छत्रपती संभाजीनगर : उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे युती करण्याची शक्यता असताना मनसेचे प्रवक्ते प्रकाश महाजन यांनी राजीनामा दिला आहे. प्रकाश महाजन यांच्या राजीनाम्यामुळं नवीन समीकरण अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आणत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रकाश महाजन यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार "पक्षानं फक्त वापर करून घेतला, मी न केलेल्या चुकांसाठी दोषी धरण्यात आलं. आधीच थांबायला पाहिजे होतं," असं म्हणत त्यांनी पक्षावर टीका केली." एका व्हिडिओच्या माध्यमातून राजीनामा देताना त्यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांची माफी मागितली.
मनसेत माझा वापर केला : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष एकत्र येण्याची शक्यता असताना मनसे नेते आणि प्रवक्ते प्रकाश महाजन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देत असल्याचं एका व्हिडिओच्या माध्यमातून जाहीर केलं. "मला कुठल्याही पदाची अपेक्षा नसताना सतत उपेक्षा करण्यात आली. नाशिकमध्ये झालेल्या मेळाव्यावेळी, पहलगाम इथं झालेल्या हल्ल्यावेळी मी राजीनामा द्यायला पाहिजे होता. परंतु त्यावेळी राजीनामा देऊ शकलो नाही. लोकसभा निवडणुकीत माझा वापर करून घेतला. विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराची कामं करून घेतली. त्याचे श्रेय दिले नाही. मात्र ज्या चुका केल्या नाहीत त्याचं खापर माझ्यावर फोडलं, असा आरोप प्रकाश महाजन यांनी राजीनामा देताना केला.
राजीनामा देत मनसे पक्षावर केली टीका : प्रकाश महाजन यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत दिली. "माझा राजकीय परिचय करून देण्याची गरज नाही. आज मी आपल्या समोर एवढ्यासाठी आलोय की कुठं तरी आपण थांबलं पाहिजे ही भावना मागील अनेक दिवसांपासून माझ्या मनात सारखी येत आहे. खरं तर मी पहलगाम हल्ला झाला त्यावेळी थांबायला पाहिजे होतं. परंतु त्यावेळी मला राजीनामा देता आला नाही. कारण मला असं वाटलं की काही तरी सुधारणा होईल. माझ्या अपेक्षा अत्यंत कमी आहेत. मी कुठल्याही पक्षात राहिलो तरी मला निवडणुकीच्या तिकिटाची अपेक्षा नव्हती, कोणत्या पदाची गरज नव्हती. फक्त हिंदुत्वाचा विचार जोपासला जावा एवढीच एक भावना होती. पण कमीत कमी अपेक्षा ठेवूनही माझ्या वाट्याला खूप उपेक्षा आली. लोकसभेच्या रणधुमाळीत मला कधी विचारलं नाही. विधानसभेच्यावेळी मला फक्त प्रचारासाठी वापरलं. मला दिलेल्या सर्व जबाबदाऱ्या मी अत्यंत प्रामाणिकपणे पार पाडल्या. माझ्या कामाचं कौतुक केलं नाही. उलट माझ्या हातून ज्या चुका झाल्याच नाहीत त्याचे बोल मला लावण्यात आले. जे पाप माझ्या हातून घडलंच नाही त्याचं प्रायश्चित मला देण्यात आलं," असं म्हणत प्रकाश महाजन यांनी पक्षावर टीका केली.
अमित ठाकरे यांची मागितली माफी : "खर म्हणजे मी फक्त अमित ठाकरे यांचा थोडा अपराधी आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या सभेत मी त्यांना शब्द दिला होता की मी तुमच्यासोबत काय तुमच्या मुलासोबत काम करेन. पण दुर्दैवानं परिस्थिती अशी आली की मी दिलेला शब्द पाळू शकत नाही. अमितजी तुम्ही मला समजून घ्याल, असं मला वाटतं. कधीकधी माणसाच्या क्षमतेप्रमाणं, योग्यतेप्रमाणं त्याला मिळत नाही. हा मी नशीबाचा भाग समजलो. असंख्य मनसैनिकांनी माझ्यावर मनापासून प्रेम केलं. वेळोवेळी ते माझ्यासाठी धाऊन आले. सर्व मनसैनिकांचा मी कायम ऋणी राहीन. पण मला असं वाटतं की आपण इथं थांबलं पाहिजे. कुठंतरी या मनोरुग्ण अवस्थेतून बाहेर आलं पाहिजे. म्हणून मी आज थांबायचा निर्णय घेतला आहे, असं म्हणत प्रकाश महाजन यांनी राजीनामा देत असल्याचं सांगितलं.
राज ठाकरेंच्या कार्यपध्दतीवर आक्षेप? : प्रकाश महाजन यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळं राज ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत त्यांनी पक्ष सोडला का? असा प्रश्न निर्माण होतोय.
