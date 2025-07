ETV Bharat / state

मोर्चा काढण्यापूर्वीच अविनाश जाधव यांच्यासह अनेकांची रात्री धरपकड, परवानगी नाकारल्यानं मनसेमधून संताप व्यक्त - MNS MARATHI ASMITA MORCHA

मनसे नेते अविनाश जाधव ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 8, 2025 at 11:11 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 11:19 AM IST 2 Min Read

मीरा भाईंदर : मीरा भाईंदर शहरात मराठी-अमराठी वादामुळं वातावरण चांगलंच चिघळलं आहे. व्यापाऱ्यांच्या मोर्चानंतर मंगळवारी मराठी भाषा आणि मराठी अस्मितेसाठी मनसेकडून मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मात्र, या अगोदरच मध्यरात्री तीन वाजता मनसे नेते अविनाश जाधव यांना राहत्या घरातून काश्मीरा पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. तर मीरा-भाईंदर शहरातील विविध पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी नजर कैद करून ठेवलं आहे. "तुम्ही कितीही दडपशाही करा.तरीही मोर्चा निघणारच!," असं मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी सांगितलं. व्यापारी संघटनांनी व्यक्त केली दिलगिरी : मनसैनिकांकडून व्यापाऱ्याला झालेल्या मारहाणीचे पडसाद मागील आठवड्यापासून राज्यासह देशभरात उमटत आहेत. ३ जुलैला व्यापाऱ्याला झालेल्या मारहाणीच्या विरोधात शेकडो व्यापाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून निषेध नोंदवला. या मोर्चानंतर मराठी एकीकरण समिती आणि इतर मराठी प्रेमींकडून मंगळवारी (8 जुलै) मराठी भाषा आणि मराठी अस्मितेसाठी मोर्चा काढायचं ठरवलं. मराठी एकीकरण समितीकडून शहरातील मुख्य चौकात बॅनर लावण्यात आले. तसंच शहरातील मराठी भाषिकांनी या मोर्चात सहभागी व्हावं, असं आवाहन मनसे नेते अविनाश जाधव आणि मराठी एकीकरण समितीकडून करण्यात आलं. त्याची धास्ती घेत व्यापाऱ्यांनी पोलीस उपआयुक्तांना मराठीत लेखी निवेदन सादर करत दिलगिरी व्यक्त केलं. "आम्हा व्यापाऱ्यांकडून काढण्यात आलेला मोर्चा मराठी भाषा किंवा मराठी माणसाला कमी लेखण्याचा नव्हता. व्यापाऱ्याला झालेल्या मारहाणीचा निषेध आणि निर्माण झालेली भीती दूर करण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यामुळे मराठी भाषिक यांचे मन दुखावले असेल तर दिलगिरी व्यक्त करत आहोत," असं व्यापारी संघाकडून सांगण्यात आलं. प्रतिक्रिया देताना संदीप राणे (ETV Bharat Reporter)

