ऑपरेशन सिंदूरनंतर राज्यभरात सुरू असलेल्या तिरंगा रॅलीविरोधात अमित ठाकरेंचं पंतप्रधान मोदींना पत्र - AMIT THACKERAY LETTER TO PM MODI

अमित ठाकरे ( File Photo )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 19, 2025 at 1:44 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 2:07 PM IST 2 Min Read

मुंबई : गेल्या महिन्यात जम्मू-काश्मीर येथील पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यानंतर ऑपरेशन सिंदूर राबवत भारतीय सैन्यानं पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील 9 दहशतवादी तळ उद्धवस्त केले होते. त्यामुळं ऑपरेशन सिंदूर देशभरातच नव्हे तर जगभरातही चर्चेचा विषय ठरला. दरम्यान, ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारतीय जवानांच्या सन्मानासाठी भाजपाकडून राज्यात विविध ठिकाणी तिरंगा रॅली काढण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिलं आहे. मात्र, मुंबई भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी तिरंगा रॅलीचं समर्थन करत त्या निघतच राहतील, असं म्हटलं आहे. अमित ठाकरेंनी व्यक्त केली खंत : "राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत घेतलेले कठोर पण आवश्यक निर्णय देशहितासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत," असं सांगत अमित ठाकरे यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत. मात्र, ऑपरेशन सिंदूरनंतर राज्यात जो जल्लोष साजरा केला जात आहे. त्याबाबत अमित ठाकरे यांनी खंत व्यक्त केली आहे. "सध्या काही ठिकाणी विजयाचं प्रतीक म्हणून जे उपक्रम राबवले जात आहेत, त्याबाबत समाजात भावनिक संभ्रम आहे. ही परिस्थिती विजयाची नसून युद्धविरामाची आहे. त्यामुळं ज्या घटनेत आपल्या शूर जवानांनी प्राणत्याग केला, त्याच काळात साजरे होणारे उत्सव अनेकांच्या मनाला वेदना देणारे आहेत," असं अमित ठकारेंनी पत्रात नमूद केलं आहे. तिरंगा यात्रा या निघतच राहतील : दरम्यान, अमित ठाकरेंच्या या भूमिकेशी मुंबई भाजपा सहमत नाही. या पत्रावर प्रतिक्रिया देताना भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केलं आहे की, "सध्या सारं जग भारताचं कौतुक करत आहे. डिल्पोमेसीमध्येही आपण आघाडीवर आहोत. त्यामुळं कोण काय बोलतंय? त्यावर आम्ही लक्ष देत नाही. तिरंगा यात्रा या निघतच राहतील."

