मनसेच्या शिष्टमंडळानं घेतली निवडणूक आयुक्तांची भेट, चार महत्त्वाच्या केल्या सूचना - MNS DELEGATION

या शिष्टमंडळात मनसेचे नेते शिरीष सावंत, बाळा नांदगावकर, संदीप देशपांडे यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते.

MNS delegation meets Election Commissioner
मनसेच्या शिष्टमंडळानं घेतली निवडणूक आयुक्तांची भेट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 4:25 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 9:09 PM IST

2 Min Read

मुंबई : संपूर्ण देशभरात सध्या मत चोरीचा मुद्दा गाजत आहे. अशातच आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं (मनसे) देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. सोमवारी (11 ऑगस्ट) दिल्लीत इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी निवडणूक आयोगाविरोधात मोर्चा काढला. त्यानंतर आता मनसेने देखील या विषयावर लक्ष केंद्रित केल्याचं पाहायला मिळत आहे. यासंदर्भात मनसेच्या शिष्टमंडळानं आज राज्याचे निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारेंची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात मनसेचे नेते शिरीष सावंत, बाळा नांदगावकर, संदीप देशपांडे यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते. यावेळी मनसेच्या शिष्टमंडळानं एक पत्र निवडणूक आयुक्तांना दिलं असून, यात चार सूचना मनसेनं निवडणूक आयोगाला केल्या आहेत.

व्याप्तीमुळं कार्यक्षमता सिद्ध करणं दुरापास्त : मनसेनं निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, महाराष्ट्रातील मुंबई वगळता इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीनं घेण्याबाबत निर्णय मागील काही निवडणुकांपासून घेतला आहे. ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, कल्याण डोंबिवली व छत्रपती संभाजीनगर या शहरांची वाढती लोकसंख्या व मतदार संख्या पाहता तीन किंवा चार वार्डाचा एक प्रभाग संबंधित उमेदवारांसाठी निवडणूक नियोजन करण्यासाठी व निवडणूक पश्चात निर्वाचित नगरसेवकांना प्रभागाच्या व्याप्तीमुळं कार्यक्षमता सिद्ध करणं दुरापास्त होतं.

मनसे नेते शिरीष सावंत यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

'या' निर्णयाचा फेरविचार व्हावा : प्रभागातील नागरिकांच्या समस्या सोडवताना प्रभागाच्या भौगोलिक कक्षांच्या आधारे संबंधित नगरसेवकांकडून दिरंगाई होत असल्याचं आढळून येतं. यासाठी ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी तीन अथवा चार नगरसेवकांचा प्रभाग पर्याय न ठेवता मुंबईप्रमाणं एक नगरसेवक वार्ड निहाय निवडणुका घ्याव्यात. तसंच नियोजित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर न करण्यास असमर्थता दाखवल्याचं राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रसारित करण्यात आल्याचं समजतं. निवडणुकांमधील मतदारांच्या पारदर्शकतेसाठी व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर आवश्यक आहे व राज्य निवडणूक आयोगाकडून या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी देखील मनसेनं केली आहे.

नावात साधर्म्य असणारे 'डमी' उमेदवार : अनेकवेळा नावात साधर्म्य असणारे 'डमी' उमेदवार राजकीय पक्षांकडून मतदारांना भ्रमित करण्यासाठी निवडणुकीमध्ये उतरवले जातात. आचार संहिता, निवडणूक खर्च व त्याचे स्त्रोत याबाबत कोणतीही शहानिशा निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. अथवा दंडात्मक कारवाई केली जात नाही. अनेक वेळा संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांच्याकडून प्रभागरचना व आरक्षण करताना नियमावलीचे उल्लंघन करून सत्ताधारी पक्षाच्या प्रभावा खाली केल्या जातात व यावर राज्य निवडणूक आयोगाचं नियंत्रण नसल्याचं दिसून असल्याचं मनसेनं म्हटलं आहे.

प्रभाग सिस्टीममुळं निवडणुकीचा गोंधळ : दरम्यान, यासंदर्भात माहिती देताना मनसे नेते शिरीष सावंत यांनी सांगितलं की, "आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या निवडणुका आहेत. त्यासंदर्भात ही भेट होती. प्रभाग सिस्टीममुळं निवडणुकीचा गोंधळ होतोय. विधानसभेचा अर्धा भाग म्हणजे एक प्रभाग झालेला आहे. निवडणूक आयोगानं व्हीव्हीपॅटचा वापर करता येणार नाही, असं सांगितलं आहे. त्यावर देखील आम्ही सूचना केल्या आहेत. तसंच राज्य निवडणूक आयोगाच्या बैठकीनंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची देखील आम्ही भेट घेणार आहोत. विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम ताबडतोब घ्या, जेणेकरून दुबार मतदार किंवा नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी पुरेसा वेळ मिळेल आणि सोयीस्कर होईल, " असं शिरीष सावंत यांनी म्हटलं आहे.

Last Updated : August 12, 2025 at 9:09 PM IST

मुंबईमनसेनिवडणूक आयोगशिरीष सावंतMNS DELEGATION

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

