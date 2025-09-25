ETV Bharat / state

‘शेतकऱ्यांच्या सांत्वनाची जाहिरातबाजी ही महाराष्ट्राची संस्कृती नव्हती’: राज ठाकरेंचा मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा,  केली 'ही' मागणी

महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीवरुन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडं पाच मागण्या केल्या आहेत.

Raj Thackeray On Maharashtra Flood
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2025 at 12:19 AM IST

2 Min Read
मुंबई : मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात मुसळधार पावसाने थैमान घातले आहे. त्यामुळे या भागातील पूरस्थिती अद्याप ओसरलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला. बीड, संभाजीनगर यांसारख्या मराठवाड्यातील अनेक भागात सध्या शेतांना नद्यांचे स्वरूप आले आहे. मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आता जवळपास संपूर्ण मंत्रिमंडळ या भागाचा दौरा करत आहे. अशातच सर्वच राजकीय पक्षांकडून शेतकऱ्यांना मदतीसाठी आवाहन केले जात आहे. आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत सरकारला पाच सूचना केल्या आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कोणताही हात आखडता घेऊ नये, अशा सूचना राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केल्या आहेत.

शेतकऱ्यांबाबत राज्य सरकारला राज ठाकरेंच्या सूचना : शेतकऱ्यांबाबत राज्य सरकारला सूचना करताना आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, "महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने जो धुमाकूळ घातला आहे, त्याबद्दल तुम्ही पूर्णपणे अवगत असालच. महाराष्ट्राचा असा कुठलाही भाग शिल्लक राहिलेला नसेल जिथे अतिवृष्टीने नुकसान केलं नसेल. आमच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलल्यावर, लक्षात आलं आहे की, कित्येक ठिकाणी जमीन पूर्णपणे खरवडून वाहून गेलेली आहे. मे महिन्याच्या मध्यात जो पाऊस सुरु झाला आहे, त्याने जवळजवळ उघडीप घेतलीच नाहीये त्यामुळे, शेतीचं अतोनात नुकसान झालं आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. त्यामुळे सरकारने आमच्या सूचनांचा विचार करावा."

राज ठाकरे यांच्या पाच सूचना पुढील प्रमाणे :

1) कुठल्याही निकषांच्या चौकटीत न लावता, सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करा. एकरी 7 आणि 8 हजार रुपये इतक्या तुटपुंजी नुकसान भरपाईने काहीही होणार नाही. त्याऐवजी एकरी किमान 30 हजार रुपये नुकसान भरपाई घोषित करा. कारण आता शेतकऱ्यांची घडी बसायला किमान 1 वर्ष लागेल.

2) गेल्या काही वर्षातल्या बेफाम उधळपट्टीने, राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक झालेली असली तरी, सरकारने हात आखडता घेऊ नये. वेळेस केंद्राकडे पाठपुरावा करावा आणि मदतीचं पॅकेज केंद्राकडून मिळवावं. केंद्र सरकारने बिहारला असं पॅकेज या आधी दिलं आहेच त्यामुळे महाराष्ट्राला द्यायला काही हरकत नसावी. त्यासाठी दिल्लीचा जो काही पाठपुरावा करावा लागेल तो करावा. फक्त स्वतःच्या वैयक्तिक तक्रारींसाठी किंवा घटक पक्षातील संघर्षासाठी आम्ही दिल्लीत जातो, असं चित्र न दिसता, सरकारमधले सगळे पक्ष राज्यासाठी पण दिल्लीत धाव घेतात हे पण राज्याला दिसू दे.

3) अशा आपत्तीचा पहिला फटका बसतो तो मुला-मुलींच्या शिक्षणाला. एकाही मुलाचं शिक्षण बंद होणार नाही. त्याला लागणारी वह्या-पुस्तकं मिळतील आणि अशा परिस्थितीत सहामाही परीक्षा देताना मुलांच्या मनाची काय स्थिती असेल, याचा सरकारने विचार करून काही कृती तत्काळ करावी. हिंदी भाषा लादताना दाखवलेली चपळाई आणि आग्रहीपणा इथे पण दिसेल अशी अपेक्षा.

4) या अशा आपत्तीनंतर रोगराई प्रचंड वाढते, त्यासाठी राज्याचा आरोग्य विभाग सतर्क राहील हे देखील सरकारने पहावं. जिल्हा रुग्णालयांपासून ते आरोग्य केंद्रांपर्यंत, सगळीकडे औषधांचा तुटवडा पडणार नाही, हे सरकारने पाहावं.

5) अशा संकटानंतर कर्जाच्या हप्त्यासाठी सुरु होणारा बँकांचा तगादा हा फारच तापदायक विषय असतो. एकतर बँकांना योग्य ती समज सरकारने आत्ताच द्यावी, अन्यथा आमचे महाराष्ट्र सैनिक ती देतीलच.

MNS CHIEF RAJ THACKERAYCM DEVENDRA FADNAVISराज ठाकरेमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसRAJ THACKERAY ON MAHARASHTRA FLOOD

