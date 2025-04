ETV Bharat / state

बाहेरगावी नोकरी करणाऱ्या तरुणाईसाठी आनंदाची बातमी; 'वर्क फ्रॉम टाऊन' संकल्पना येणार - SANJAY KHODKE ON WORK FROM TOWN

आमदार संजय खोडके ( ETV Bharat Reporter )

अमरावती : आयटी कंपन्या या मुंबई, पुणे, बंगळुरू, हैदराबादसारख्या शहरातून लहान जिल्ह्यांमध्ये याव्यात, अशी मागणी अनेकदा होते. मात्र, विविध सोयी सुविधा पाहता कंपन्यांना हे परवडणारं नाही. अशा परिस्थितीत सुवर्णमध्य साधणारी 'वर्क फ्रॉम टाऊन' ही संकल्पना नुकतेच विधान परिषदेवर निवडून आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार संजय खोडके यांनी मांडली. संकल्पनेवर सरकार सकारात्मक विचार देखील करत आहे. 'वर्क फ्रॉम टाऊन' ही संकल्पना नेमकी कशी आहे? महाराष्ट्राच्या विकासासाठी ही संकल्पना नेमकी कशी फायद्याची ठरेल? याबाबत आमदार संजय खोडके यांनी खास 'ईटीव्ही भारत' शी संवाद साधला. 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी शशांक लावरे यांनी त्यांच्यासोबत संवाद साधला. 'अशी' आहे संकल्पना : कोरोना काळात 'वर्क फ्रॉम होम' ही संकल्पना पहिल्यांदा समोर आली आणि आयटी क्षेत्रातील तरुण आपल्या घरून कंमनीचं काम करत होते. आयटी पार्क अमरावतीत आणण्यासाठी अनेक दिवसांपासून प्रयत्न करत आहोत. आयटी कंपन्यांना मुंबई, पुणे, बंगळुरू या मोठ्या शहरात हव्या त्या सुविधा मिळत असल्यानं, इतर भागात जाण्यास त्या उत्सुक नसतात. यावर पर्याय म्हणून 'वर्क फ्रॉम टाऊन' ही संकल्पना समोर आली. अमरावतीच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडं शंभर एकर जागा आहे. शासकीय तंत्र निकेतन महाविद्यालयाची 50 एकर जागा आहे. या जागेवर सरकारनं कंपन्यांना हवे तसे कॉम्प्लेक्स उभारून द्यावेत. या कंपन्या स्थानिक मनुष्यबळ आपल्या कामासाठी नेमेल. जागेचं भाडं अभियांत्रिकी महाविद्यालय तसंच तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाला मिळेल. विशेष म्हणजे, शहरातील मुलांना आपल्या शहरातच रोजगार उपलब्ध होईल, अशी संकल्पना आमदार संजय खोडके यांची आहे. 'ईटीव्ही भारत' शी संवाद साधताना आमदार संजय खोडके (ETV Bharat Reporter)

