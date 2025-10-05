ETV Bharat / state

"कराडची भूमी आमच्यासाठी सदैव नतमस्तक होण्याचं ठिकाण"; पूरग्रस्तांच्या मदतीबद्दल आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांची कृतज्ञता

आष्टी मतदार संघातील पूरग्रस्तांना केलेल्या मदतीबद्दल आमदार सुरेश धस यांनी दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या कर्मभूमीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

mla suresh dhas
आम्ही कराडकर ग्रुपनं घेतली आमदार सुरेश धस यांची भेट (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 5, 2025 at 9:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आष्टी/सातारा : दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली कराडची भूमी हे आमच्यासाठी नतमस्तक होण्याचं ठिकाण आहे, अशा शब्दांत आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांनी 'आम्ही कराडकर MH50' या ग्रुपने पूरग्रस्तांना केलेल्या मदतीबद्दल 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना कृतज्ञता व्यक्त केली.

सर्वपक्षीय नेत्यांना दिले धन्यवाद : सर्वपक्षीय नेत्यांचे समर्थक एकत्रितरित्या आष्टी मतदार संघात आले. त्याबद्दल कार्यकर्त्यांसह सर्वच नेत्यांना आमदार सुरेश धस यांनी धन्यवाद दिले. ते पुढे म्हणाले की, 'आम्ही कराडकर MH50' या ग्रुपने पाटोदा, शिरूर आणि आष्टी तालुक्यातील पूरग्रस्तांना जीवनावश्यक, संसारोपयोगी आणि शालोपयोगी साहित्याची मदत दिली. सर्व साहित्य चांगल्या प्रतीचं दिलं. ब्रम्हनाथ यळंब आणि शिरूरमधील वाहून गेलेली दोन घरं उभी करण्याची जबाबदारी सुद्धा घेतली आहे.

आमदार सुरेश धस यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

आष्टी मतदार संघात प्रचंड नुकसान : आष्टी विधानसभा मतदारसंघातील पाटोदा शिरूर कासार आणि आष्टी या तिन्ही तालुक्यात अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे प्रचंड नुकसान झाला आहे. वृत्तवाहिन्यांवर नुकसानीची परिस्थिती पाहून आम्ही कराडकर ग्रुपचे काही लोक या ठिकाणी आले. त्यांनी सर्व परिस्थिती पाहिली. ज्यांचे खरोखरच नुकसान झाले आहे, अशा लोकांची यादी करून त्यांनाच मदत दिली. कराडच्या लोकांनी पूरग्रस्तांसाठी खूप कष्ट घेतले. त्याबद्दल मतदार संघाच्यावतीने आमदार सुरेश धस यांनी आभार मानले.

mla suresh dhas
शिरुर कासारमधील पूरग्रस्त नदी (ETV Bharat Reporter)

पश्चिम महाराष्ट्रातून पूरग्रस्तांना मदत : कराड, पाटणबरोबरच कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगडमधूनही आष्टी मतदारसंघातील पूरग्रस्तांसाठी मोठ्या प्रमाणात मदत आली आहे. ती मदत आम्ही गरजूंपर्यंत पोहोच करू. परंतु, ज्यांचा संसार वाहून गेला त्यांच्यासाठी 'आम्ही कराडकर' ग्रुपच्या लोकांनी सर्वतोपरी केलेली मदत महत्वाची आहे. त्याबद्दल कराडकरांना आमदार सुरेश धस यांनी खास धन्यवाद दिले.

हेही वाचा - पूरग्रस्तांसाठी धावले कराडकर; संसारोपयोगी साहित्याचं केलं वाटप, दोन घरांची करणार पुनर्बांधणी!

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHTI FLOOD HELPआमदार सुरेश धसआम्ही कराडकर पूरग्रस्त मदतAAMHI KARADKAR HELP FLOODMLA SURESH DHAS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.