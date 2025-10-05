"कराडची भूमी आमच्यासाठी सदैव नतमस्तक होण्याचं ठिकाण"; पूरग्रस्तांच्या मदतीबद्दल आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांची कृतज्ञता
आष्टी मतदार संघातील पूरग्रस्तांना केलेल्या मदतीबद्दल आमदार सुरेश धस यांनी दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या कर्मभूमीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
Published : October 5, 2025 at 9:36 PM IST
आष्टी/सातारा : दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली कराडची भूमी हे आमच्यासाठी नतमस्तक होण्याचं ठिकाण आहे, अशा शब्दांत आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांनी 'आम्ही कराडकर MH50' या ग्रुपने पूरग्रस्तांना केलेल्या मदतीबद्दल 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना कृतज्ञता व्यक्त केली.
सर्वपक्षीय नेत्यांना दिले धन्यवाद : सर्वपक्षीय नेत्यांचे समर्थक एकत्रितरित्या आष्टी मतदार संघात आले. त्याबद्दल कार्यकर्त्यांसह सर्वच नेत्यांना आमदार सुरेश धस यांनी धन्यवाद दिले. ते पुढे म्हणाले की, 'आम्ही कराडकर MH50' या ग्रुपने पाटोदा, शिरूर आणि आष्टी तालुक्यातील पूरग्रस्तांना जीवनावश्यक, संसारोपयोगी आणि शालोपयोगी साहित्याची मदत दिली. सर्व साहित्य चांगल्या प्रतीचं दिलं. ब्रम्हनाथ यळंब आणि शिरूरमधील वाहून गेलेली दोन घरं उभी करण्याची जबाबदारी सुद्धा घेतली आहे.
आष्टी मतदार संघात प्रचंड नुकसान : आष्टी विधानसभा मतदारसंघातील पाटोदा शिरूर कासार आणि आष्टी या तिन्ही तालुक्यात अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे प्रचंड नुकसान झाला आहे. वृत्तवाहिन्यांवर नुकसानीची परिस्थिती पाहून आम्ही कराडकर ग्रुपचे काही लोक या ठिकाणी आले. त्यांनी सर्व परिस्थिती पाहिली. ज्यांचे खरोखरच नुकसान झाले आहे, अशा लोकांची यादी करून त्यांनाच मदत दिली. कराडच्या लोकांनी पूरग्रस्तांसाठी खूप कष्ट घेतले. त्याबद्दल मतदार संघाच्यावतीने आमदार सुरेश धस यांनी आभार मानले.
पश्चिम महाराष्ट्रातून पूरग्रस्तांना मदत : कराड, पाटणबरोबरच कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगडमधूनही आष्टी मतदारसंघातील पूरग्रस्तांसाठी मोठ्या प्रमाणात मदत आली आहे. ती मदत आम्ही गरजूंपर्यंत पोहोच करू. परंतु, ज्यांचा संसार वाहून गेला त्यांच्यासाठी 'आम्ही कराडकर' ग्रुपच्या लोकांनी सर्वतोपरी केलेली मदत महत्वाची आहे. त्याबद्दल कराडकरांना आमदार सुरेश धस यांनी खास धन्यवाद दिले.
