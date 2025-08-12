ETV Bharat / state

'त्या' विधानावरून आमदार संजय गायकवाड यांचा यू-टर्न; आता म्हणाले... - MLA SANJAY GAIKWAD

माझी कॉपी करणे उबाठाच्या बापालाही जमणार नाही, त्यांना दहा जन्म घ्यावे लागतील,” या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर टीका झाली. विशेषतः उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी अपमानास्पद बोलल्याचा आरोप झाला.

MLA Sanjay Gaikwad
आमदार संजय गायकवाड (Source- ETV Bharat)
Published : August 12, 2025 at 2:20 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 2:34 PM IST

बुलढाणा - गेल्या काही दिवसांपासून शिंदेंच्या शिवसेनेतील आमदारांची वादग्रस्त वक्तव्य आणि कृती विरोधकांच्या पथ्यावर पडत आहेत. आमदार संजय गायकवाड यांच्या वक्तव्याने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडालीय. काल राज्यभरात महायुती सरकारमधील मंत्री आणि आमदारांविरोधात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कार्यकर्त्यांनी प्रतीकात्मक आंदोलने केलीत. बुलढाण्यातही अशा आंदोलनात गायकवाड यांच्या बॉक्सिंग प्रात्यक्षिकाचा जिवंत देखावा सादर करण्यात आलाय. यावर गायकवाड यांनी आक्षेपार्ह घेत म्हटलं की, “माझी कॉपी करणे उबाठाच्या बापालाही जमणार नाही, त्यांना दहा जन्म घ्यावे लागतील,” या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर टीका झाली. विशेषतः उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी अपमानास्पद बोलल्याचा आरोप झाला.

माझं वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी नव्हते : मात्र, या वादानंतर गायकवाड यांनी यू-टर्न घेत स्पष्टीकरण दिलंय. त्यांनी सांगितलं की, त्यांच्या शब्दांचा विपर्यास करण्यात आलाय. ते म्हणाले की, “मी हे वक्तव्य उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांना उद्देशून केले होते, उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी नव्हते. बाळासाहेब ठाकरे हे उद्धव ठाकरे यांचे रक्ताने वडील असले तरी आमच्यासारख्या लाखो शिवसैनिकांचे ते बाप आहेत.” गायकवाड यांनी आपल्या वक्तव्याचा संदर्भ स्पष्ट करताना सांगितले की, त्यांचा उद्देश उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांना आव्हान देणे होता, कोणत्याही नेत्याचा अपमान करणे नव्हते.

संजय गायकवाड यांच्या वक्तव्याने संघर्ष अधिक तीव्र : हा वाद शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्यातील राजकीय संघर्षाचे द्योतक आहे. बुलढाण्यातील आंदोलन आणि आमदार संजय गायकवाड यांच्या वक्तव्याने हा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. संजय गायकवाड यांचे स्पष्टीकरण कितपत स्वीकारले जाईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या प्रकरणाने स्थानिक पातळीवर तणाव वाढवला असून, येत्या काळात याचे पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटण्याची शक्यता आहे.

