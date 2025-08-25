पुणे - न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना गोरक्षकाने घेऊन गेलेल्या म्हशी परत द्याव्या असा आदेश असताना कुठलीही कारवाई होत नसल्याने आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आज पुण्यातील सिंहगड रोड पोलीस स्टेशनला भेट देत पोलिसांशी चर्चा केली. यानंतर फुरसुंगी येथे द्वारकादास गौशाळेत आमदार सदाभाऊ खोत हे कार्यकर्त्यांसोबत गेले असताना त्यावेळी काही गौरक्षकांकडून त्यांना धक्काबुक्की करण्यात आली. यानंतर त्यांनी पोलीस स्टेशनबाहेर आंदोलन केलं. काहीकाळ आंदोलनानंतर त्यांनी हे आंदोलन मागे घेतलं.
मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन - यावेळी आमदार सदाभाऊ खोत म्हणाले की, यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाशी बोलणं झालं आहे. येत्या काळात राज्यातील शेतकरी नेत्यांना मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीसाठी बोलावलं आहे. याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन आला होता. आज राज्यातील शेतकरी हा दोन ते तीन वर्षांपासून तथाकथित गोरक्षकांचा मार खात आहे. कोणीही येऊन आज गुंडागर्दी करत आहे. पुण्या मुंबईतील लोकांचं आणि गावातील गायी म्हशी यांचा काय संबंध आहे. ही माणसं टोळ्यांनी येऊन आज मारहाण करत आहेत. ग्रामीण भागातील परिस्थिती ही भयावह झाली आहे. आज शेतकरी हा अडीअडचणीला गाई म्हशी विकू शकत नाहीये. एवढी भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. सरकारनं यात महत्त्वाची भूमिका ही बजावली पाहिजे. शेतकऱ्याची यात काय भावना आहे हे जाणून घेतली पाहिजे. काही गोशाळा या चांगल्या आहे पण काही धंदा सुरू करण्यासाठी गोशाळा सुरू झाल्या आहेत, असं यावेळी खोत म्हणाले.
नितेश राणे यांना प्रत्युत्तर - नितेश राणे यांनी जं विधान केलं आहे, त्याबाबत सदाभाऊ खोत यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, सदाभाऊ खोत हा हिंदू आहे. हिंदू संस्कृतीला मानणारे आम्ही आहोत. माझे वडील वारकरी होते. आता तुम्हाला आम्ही खळी मोकळी करून दिली नाहीत म्हणून तुम्ही हिंदूंची घरं जळता. हिंदू म्हणून आमचा विचार करा ना, असं म्हणत खोत यांनी मंत्री नितेश राणे यांना प्रत्युत्तर दिलं.