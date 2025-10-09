ETV Bharat / state

शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपये देत सरकारनं विशेष अधिवेशन घ्यावं; रोहित पवार यांची मागणी

रोहित पवार यांनी राज्य सरकारच्या मदतीच्या घोषणांवर अविश्वास व्यक्त करत शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी केली.

mla rohit pawar on flood
आमदार रोहित पवार (ETV Bharat File Photo)
Published : October 9, 2025 at 5:15 PM IST

मुंबई : गेल्या पंधरवड्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टीमुळे भीषण पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या घरांपासून, शेतांमध्ये अनेक दिवसापासून पाणी साचून राहिले. करोडो रुपयांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी पूर्णपणे खचून गेल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मुंबईमध्ये आज पत्रकार परिषद घेत सरकारवर टीका केली. "शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्वासन देऊन सरकारने फसवणूक केली आहे. आकडे फुगवून दाखवले जात आहेत आणि ही सगळी दिखाऊ घोषणा केवळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आहे," असा आरोप रोहित पवार यांनी केला.

दीड लाख रुपये शेतकऱ्यांना द्या : "प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचलेली नाही. सरकार म्हणते ६५ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले, त्यासाठी केंद्राकडून एनडीआरएफमार्फत ६,१७५ कोटी मिळतील, आणि राज्याकडून ६,५०० कोटी देणार. पण प्रत्यक्ष मदतीचा परिणाम शून्य आहे," असे रोहित पवार यांनी सांगितले. विहिरींसाठी सरकारने फक्त २०, ३० हजार रुपये देण्याचे ठरवले, पण विहीर खोदून तयार करण्यासाठी प्रत्यक्षात दीड लाख रुपये लागतात. त्यामुळे ही मदत पुरेशी नाही, असा दावा रोहित पवार यांनी केला. "तसेच ४२ हजारांपेक्षा जास्त घरे बाधित झाली आहेत. त्यांच्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून दीड लाख रुपये देऊ असे सरकारने म्हटले आहे, पण आधीच अनेकांना ही रक्कम द्यायची आहे. त्यामुळे आमची मागणी आहे की, सरकारने दीड लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकावे," अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.

सरकार जबाबदारी टाळत आहे : "सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करावा हे आम्ही म्हणत होतो. तुम्ही परीक्षेची फी देणार आहात, पण कॉलेजच्या फीबद्दल काहीही सांगितले नाही," हे रोहित पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले. "सरकारने जाहीर केलेल्या १२, १३ हजार कोटींच्या मदतीतही तफावत आढळत आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम मिळावी, अशी आमची मागणी आहे. फक्त कागदोपत्री घोषणा करून सरकार आपली जबाबदारी टाळत आहे," असा आरोप रोहित पवार यांनी केला. रोहित पवार यांनी अधिवेशनाच्या कालावधीवरूनही सरकारवर निशाणा साधला. "शेतकरी आणि सामान्य लोक अडचणीत असताना सरकार फक्त १० दिवसांचे अधिवेशन घेत आहे. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते असताना ३ आठवड्यांचे अधिवेशन घेण्याची मागणी करत असत. मग आता तीच भूमिका का नाही?” असा सवाल रोहित पवार यांनी केला.

विशेष अधिवेशन घ्या : "सामाजिक न्याय विभागाचा निधी अनुसूचित जाती समाजाच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी असतो. पण सरकार तो निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वापरत आहे. हा अन्याय असून निवडणुकीनंतर ही योजना बंद करण्याची तयारीही सरकार करत आहे," असा दावा पवार यांनी केला. "शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार हा शब्द सरकारने दिला होता. हा शब्द सरकार विसरले आहे. मजुरांना पुढील सहा महिन्यांसाठी दर कुटुंबाला २६ हजार रुपये द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे. सरकार फक्त आकड्यांचा खेळ दाखवत आहे, पण यातून शेतकऱ्यांना खरा दिलासा दिलेला कुठेच दिसत नाही," अशा शब्दांत रोहित पवार यांनी राज्य सरकारच्या मदतीच्या घोषणांवर अविश्वास व्यक्त करत शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी केली.

