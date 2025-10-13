निलेश घायवळ याच्या मदतीनंच रोहित पवार आमदार झाले; गोपीचंद पडळकर यांचा मोठा दावा
गुंड निलेश घायवळ प्रकरणावरुन आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आमदार रोहित पवार यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केलाय.
Published : October 13, 2025 at 7:31 PM IST
अहिल्यानगर : पुण्यातील गुंड निलेश घायवळ आणि बंधू सचिन घायवळ सध्या विविध कारणांमुळं चर्चेत आहेत. निलेश घायवळ याचं पासपोर्ट प्रकरण चांगलंच गाजलं. आता निलेश घायवळ याच्याविरोधात पोलिसांनी 'ब्लू कॉर्नर नोटीस' जारी केलीय. त्यामुळं निलेश घायवळच्या अडचणीत वाढ झालीय. दरम्यान, निलेशचा भाऊ सचिन घायवळ हा देखील आता फरार असून, त्याला मिळालेल्या शस्त्र परवान्यांवरुन आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत.
काय आहे दावा? : अशातच निलेश आणि सचिन घायवळ यांच्या मामांनी माध्यमांसमोर एक मोठा गौप्यस्फोट केला होता. निलेश आणि सचिन घायवळ यांच्या मामांनी थेट रोहित पवार आणि तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केलाय. 2019 ला निलेश घायवळ याला अमरावती जेलमधून रोहित पवार आणि अनिल देशमुख यांनीच सोडवल्याचा दावा मामा जानकीराम गायकवाड यांनी केलाय.
पवार आणि घायवळ वाद : 2019 च्या निवडणुकीवेळी त्याचबरोबर आतापर्यंत निलेश आणि सचिन घायवळ हे दोघेही आमदार रोहित पवारांसोबत होते. मात्र, गावातील गायरान जमीन सोलर प्लांटसाठी घेण्याच्या रोहित पवारांच्या निर्णयाला घायवळ बंधूंनी विरोध केला. याच विरोधातून त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला आणि त्यानंतर रोहित पवारांकडून त्यांच्यावर आरोप सुरू झाले, असा ग्रामस्थांचा दावा आहे.
गुन्हेगार रोहित पवारांबरोबर : आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी या प्रकरणावरुन आमदार रोहित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. "रोहित पवार हे बरबटलेले असून, त्यांच्या आजूबाजूला शेकडो गुन्हेगार आहेत," असा दावा पडळकर यांनी अत्यंत जबाबदारीनं केलाय. मकोका, खूनासारखे गंभीर गुन्हे असलेले लोक रोहित पवारांबरोबर वावरतात, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
..म्हणून रोहित पवार आमदार झाले : पडळकर यांनी थेट 2019 च्या निवडणुकीचा संदर्भ देत प्रश्न उपस्थित केलाय. त्यांच्या मते, "निलेश घायवळ याच्या मदतीनंच रोहित पवार आमदार झाले, तेव्हा निलेश घायवळ गुंड नव्हता का? 2019 आणि 2025 या सहा वर्षांच्या कालावधीत असं काय घडलं, ज्यामुळं रोहित पवारांनी आपली भूमिका बदलली? तसंच, कोरोना काळात रोहित पवारांच्या मातोश्रींबरोबर निलेश घायवळ याचा व्हिडिओ होता, त्यामागचं कारण काय? त्यावेळी घायवळ 'समाजसुधारक' होता का?"
महाराष्ट्राचा नेता होण्याची घाई : "गुंड आणि समाजसुधारक एकत्र असू शकत नाही" असं स्पष्ट मत पडळकर यांनी व्यक्त केलं. रोहित पवारांना महाराष्ट्राचा नेता होण्याची घाई झाली आहे, पण त्यांचं हे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, ते अजून खूप लहान आहेत, असं पडळकरांनी म्हटलं. तसंच, रोहित पवारांच्या पाठीमागं मोठा काळा इतिहास असून, त्यातून बाहेर पडणं त्यांना अवघड आहे, असा इशाराही दिला.
घायवळ याला कोणी सोडवलं? : पडळकर यांनी निलेश घायवळ याच्या मामांच्या वक्तव्याला दुजोरा दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "रोहित पवारांनी दिलेल्या तारखेनुसारच निलेश घायवळ 2019 मध्ये अमरावती जेलमधून बाहेर आला. निलेश घायवळ याला तत्कालीन मंत्री अनिल देशमुख आणि रोहित पवारांनीच सोडवलं. त्यामुळं भाजपावर टीका करण्याची गरज नाही."
पवारांनी खुलासा करावा : सचिन घायवळ जामखेड तालुक्यातील खर्डा गटातून जिल्हा परिषदेसाठी प्रयत्न करत असल्यामुळे रोहित पवारांच्या पायाखालची वाळू सरकली. त्यांनीच निलेश घायवळवर खोटा मकोका गुन्हा लावला, असा दावा पडळकर यांनी केला. निलेश घायवळ याच्या मामांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे रोहित पवारांनी द्यावीत. तसेच, निलेश घायवळ याला पासपोर्ट कोणी दिला? आणि अमरावती कारागृहातून त्याला कोणी सोडवलं? याचा खुलासा व्हावा, अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केलीय.