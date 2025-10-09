ETV Bharat / state

गुंड पोसतात, बेकायदा शस्त्रे देतात, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांचा राजीनामा घ्या, अनिल परबांची मागणी

आमदार अनिल परब यांनी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसंच त्यांनी रामदास कदम यांच्यावरही हल्लाबोल केलाय.

anil parab
अनिल परब (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 9, 2025 at 9:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : पुण्याचा गुंड सचिन घायवळ याला कोणत्या पद्धतीनं शस्त्र परवाना दिला गेला. त्याचे पुरावेच अनिल परब यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर मांडले. फरार गुंड निलेश घायवळ याचा भाऊ सचिन घायवळ याला पोलिसांचा अहवाल डावलून शस्त्र परवाना दिल्याबद्दल गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांची पदावरून हकालपट्टी करा, अशी मागणी आमदार अनिल परब यांनी केली. गुरुवारी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

मोठ्या रक्कमेची देवाणघेवाण झाली : "शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज केला की पोलीस त्याची छाननी करतात. परवाना मागणाऱ्या व्यक्तीची पार्श्वभूमी तपासली जाते. त्याच्यावर गुन्हे दाखल आहेत का? त्याच्या जीवाला खरोखरच धोका आहे का? त्याचे समाजातील स्थान काय आहे? याची सखोल चाचपणी केली जाते. त्यानंतर शस्त्र परवाना देण्याबाबत पोलीस निर्णय घेतात. खून, खुनाचा प्रयत्न आणि खंडणीचे गुन्हे दाखल असलेल्या सचिन घायवळला पोलिसांनी शस्त्र परवाना नाकारला होता. तरीही गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी घायवळ हा बांधकाम व्यावसायिक असल्याने त्याला रोज मोठ्या रक्कमेची देवाणघेवाण करावी लागते, असे सांगत त्याला शस्त्र परवाना मंजूर केला. त्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तांचा अहवालही कदम यांनी बाजूला सारला," असा आरोप अनिल परब यांनी केला.

मुख्यमंत्र्यांना विचारला सवाल : "मंत्री योगेश कदम आईच्या नावाने डान्सबार चालवतायेत. ते गँगस्टर लोकांना पोसत आहेत. गुंडांना अधिकृत शस्त्र परवाना देत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिमेवर असे मंत्री चिखलफेक करत असतानाही मुख्यमंत्री त्यांच्या मांडीला मांडी लावून का बसले आहेत?" असा सवालही अनिल परब यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, "योगेश कदम यांनी असे आणखी कुणाकुणाला शस्त्र परवाने दिले? त्याचीही माहिती आपण काढत आहोत," असे अनिल परब म्हणाले. याबाबत आपण मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन योगेश कदम यांची गृहराज्यमंत्री पदावरून हकालपट्टी करा, अशी मागणी करणार असल्याचे अनिल परब यांनी सांगितले. येत्या हिवाळी अधिवेशनात शिवसेना - उबाठा या मुद्द्यावरुन आवाज उठवेल आणि रस्त्यावरही उतरेल, असा इशारा त्यांनी दिला. गृह, महसूलसारखी खाती यांना दिली आहेत, तिथे बसून ते काय काय प्रताप करत आहेत हे दिसून येते, अशी टीकाही त्यांनी केली.

मर्सिडीजची चौकशी करा : सचिन घायवळ याच्यावर गुन्हे प्रलंबित नव्हते म्हणून त्याला परवाना दिला, असा दावा मंत्री योगेश कदम यांनी केला आहे. त्यासंदर्भातील प्रश्नावर उत्तर देताना अनिल परब म्हणाले की, "हे लंगड समर्थन आहे. घायवळ हा गुंडाचा भाऊ असल्याचा पोलिसांचा रिपोर्ट आहे. या प्रकरणी शिवसेना लोकायुक्तांकडेही जाणार आहे." अनिल परब यांना एका बिल्डरने दोन मर्सिडीज गाड्या दिल्याचा आरोप रामदास कदम यांनी केला होता. त्यावर, आपण व्यावसायिक असून त्या गाड्या आपल्या कष्टाच्या पैशातून घेतल्या असल्याचे स्पष्टीकरण अनिल परब यांनी दिले. त्यांचा उल्लेख निवडणुकीवेळी दिलेल्या शपथपत्रात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दोघांचीही नार्को टेस्ट होऊन जाऊ दे : संपत्तीबद्दल आपल्याला विचारणा करण्याचा अधिकार ईडी आणि इन्कम टॅक्सला आहे, रामदास कदमांना नाही, असेही ते म्हणाले. हिंमत असेल तर चौकशी करा, मला त्यांनी कोर्टात खेचावे, असे आव्हानही त्यांनी दिले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी रामदास कदम यांनी केली. तशीच रामदास कदम यांच्या पत्नीच्या जळीत प्रकरणाचीही नव्याने चौकशी करावी, अशी आपली मागणी आहे. रामदास कदमांच्या पत्नीच्या जळीत प्रकरणाचीही नव्याने चौकशी करा. तिने जाळून घेतले की तिला जाळले, जशी त्यांनी माझ्या संपत्तीबाबत नार्को टेस्टची मागणी केली आहे, तशी मीही त्यांच्या नार्को टेस्टची मागणी करत आहे, असे यावेळी अनिल परब म्हणाले.

हेही वाचा -

  1. 'विधिमंडळातील मंत्र्यांना आदेश देणाऱ्या व्यक्तीनं गुंड निलेश घायवळच्या शस्त्र परवान्यासाठी शिफारस केली'; रामदास कदम यांचा गौप्यस्फोट
  2. ‘....तरीही योगेश कदम जजमेंट देतात तो कसा सज्जन आहे;’ गुंड निलेश घायवळ प्रकरणात अनिल परबांचे गंभीर आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER YOGESH KADAMSACHIN GHAYWAL ILLEGAL ARMS LICENSEमंत्री अनिल परबमंत्री योगेश कदम राजीनामाMLA ANIL PARAB

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.