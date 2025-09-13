ETV Bharat / state

आमदार आमश्या पाडवी यांचा आरक्षणावर कडक इशारा : बंजारा-धनगरांना आदिवासी आरक्षण दिल्यास सरकारमधून बाहेर पडणार!

आमदार आमश्या पाडवी यांनी आरक्षणाच्या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतली. बंजारा आणि धनगर समाजाला आदिवासींचं आरक्षण दिल्यास ते सरकारमध्ये राहणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

MLA Amashya Padvi
आमदार आमश्या पाडवी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2025 at 2:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नंदुरबार : येथील अक्कलकुवा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आमश्या पाडवी यांनी राज्यात सध्या गाजत असलेल्या आरक्षणाच्या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बंजारा आणि धनगर समाजाला आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात समाविष्ट केल्यास ते सरकारमध्ये राहणार नाहीत, असा थेट इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. आमदार पाडवींच्या या वक्तव्यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावर राजकीय वादळ उडण्याची शक्यता आहे. आमदार पाडवी हे शिवसेनेचे आमदार आहेत.

आमदार पाडवी नेमकं काय म्हणाले? : राज्यात सुरू असलेल्या आरक्षणाच्या मुद्यावर अक्कलकुवा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आमश्या पाडवी यांनी आपली ठाम भूमिका मांडली आहे. त्यांनी ठाम भूमिका घेत सांगितलं की, सरकारनं बंजारा आणि धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षण दिलं तर ते सरकारमध्ये राहणार नाहीत. आमदार पाडवी यांनी स्पष्ट सांगितलं की आदिवासी समाजात बंजारा आणि धनगर समाजाला कधीही घुसू दिलं जाणार नाही.

'हैदराबाद गॅझेटमुळे कोणीही आदिवासी होणार नाही': राज्य सरकारच्या आरक्षण धोरणावरून पुन्हा एकदा वाद चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सत्ताधारी आमदार आमश्या पाडवी यांच्या या वक्तव्यानंतर सरकारची भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. आमदार पाडवींनी नमूद केलं की, हैदराबाद गॅझेट आलं म्हणून कोणीही आदिवासी होणार नाही; आदिवासी बनण्यासाठी आदिवासींच्या कुटुंबात जन्म घेणं आवश्यक आहे.

कितीही आंदोलनं करा, आदिवासी समाजात येऊ देणार नाही : आमदार आमश्या पाडवी म्हणाले की, बंजारा आणि धनगर समाजानं कितीही आंदोलनं केली तरी त्यांना आदिवासी समाजात येऊ देणार नाही. प्रत्येक राज्यातील आदिवासी समाज वेगळा असून महाराष्ट्रात कोणालाही उठसूट आदिवासी म्हणून स्वीकारलं जाणार नाही. मराठा समाजासाठी गॅझेट लागू करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मराठा समाजानं गॅझेटच्या बाबतीत स्वतः बघावं. आमदार पाडवी यांनी स्पष्ट केलं की, ते आमदार असेपर्यंत कोणालाही आदिवासी आरक्षणात घुसू देणार नाही आणि जर असं काही झालं तर ते सरकारमधून बाहेर पडतील, असा ठाम इशारा त्यांनी दिला आहे.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

नंदुरबार ADIVASI RESERVATION ISSUEआमश्या पाडवीRESERVATION FOR BANJARAMLA AMASHYA PADVI ON RESERVATION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.