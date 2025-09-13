ETV Bharat / state

मिस इंडिया ते लेफ्टनंट ऑफिसर; कशिश मेथवानी यांचा थक्क करणारा प्रेरणादायी प्रवास

लहानपणापासून हरहुन्नरी असणाऱ्या कशिश मेथवानी यांचा मिस इंडिया ते लेफ्टनंट असा थक्क करणारा प्रवास सगळ्यांनाच प्रेरणा देणारा आहे. त्यांनी सीडीएसच्या माध्यमातून लेफ्टनंट पद मिळवलं.

LIEUTENANT KASHISH METHWANI
मिस इंडिया ते लेफ्टनंट ऑफिसर; (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2025 at 7:05 PM IST

5 Min Read
पुणे : 'स्वप्न' एक असा शब्द जो प्रत्येकाच्या आयुष्यात वेगळं काहीतरी करण्याची धमक घेऊन येतो. काहींसाठी स्वप्न अगदी स्पष्ट असतं, तर काहींना ते शोधण्यासाठी खूप प्रवास करावा लागतो. असाच एक प्रवास सुरू झाला एका मिस इंडियाच्या डोळ्यात. एकीकडं फॅशनची चकाचक दुनिया आणि दुसरीकडं देशाची सेवा करण्याची जिद्द. जेव्हा या दोन वाटा एकत्र येतात, तेव्हा जन्माला येतो एक असामान्य आणि प्रेरणादायक प्रवास. जाणून घेऊयात अशाच एका प्रेरणादायी प्रवासाबद्दल...

मिस इंडिया ते लेफ्टनंट ऑफिसर पदापर्यंतचा कसा पूर्ण केला प्रवास : लेफ्टनंट कशिश मेथवानी यांच्या आयुष्याची कहाणी म्हणजे मिस इंडियाचा मुकुट आणि सैनिकाची वर्दी या दोन्हींचा संगम. 2022 मध्ये कशिश मेथवानी यांनी मिस इंडियाचा किताब जिंकला. त्यावेळी अनेकांना वाटलं होतं की कशिश आता ग्लॅमरच्या चकाचक दुनियेत स्थिरावतील. परंतु कशिश यांनी सर्वांना आश्चर्यचकित करणारा वेगळाच मार्ग निवडला. ग्लॅमर विश्वात सहज स्थिरता मिळत असताना त्यांनी देशसेवा करण्याचा मार्ग का निवडला?, कशा प्रकारे कशिश यांनी सैन्य दलाच्या खडतर प्रशिक्षणातून स्वतःला सिद्ध केलं? मिस इंडिया ते लेफ्टनंट ऑफिसर पदापर्यंतचा प्रवास कसा पूर्ण केला? हे जाणून घेणं खरंच प्रेरणादायी आहे. ही कहाणी फक्त एका व्यक्तीची नाही, तर ती आहे जिद्द, त्याग आणि असामान्य स्वप्नांची.

ईटीव्ही भारतशी संवाद साधताना लेफ्टनंट कशिश मेथवानी यांचे आई-वडील (ETV Bharat Reporter)

मिस इंडिया ते लेफ्टनंट : पुण्यातील वाकड इथं राहणाऱ्या कशिश यांनी चेन्नईतील ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) मधून लेफ्टनंट पद प्राप्त केलं आहे. मिस इंडिया ते लेफ्टनंट हा त्यांचा प्रवास प्रत्येकासाठी प्रेरणादायी आहे. कशिश यांच्या आई शोभा मेथवानी प्राथमिक शिक्षिका असून वडील डॉ. गुरुमुखदास हे डीजीक्यूए मध्ये होते. कशिश यांना लहानपणापासूनच व्यासपीठावर जाण्याची आवड होती. आर्मी स्कूलमध्ये प्रवेश मिळाल्यावर शाळेतील विविध स्पर्धेत सहभाग घेत होत्या. तसंच टीव्हीवर फॅशन शोचे विविध कार्यक्रम बघायच्या. यादरम्यान त्यांनी विविध फॅशन शोमध्ये सहभाग घेत अनेक स्पर्धा जिंकल्या. एक दिवस मिस इंडिया होण्याचं स्वप्न त्यांनी पाहिलं. यानंतर त्यांनी आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग करायला सुरूवात केली. स्वप्नांच्या दिशेनं प्रवास करत असताना अचानक त्यांच्या मनात देशसेवेची इच्छा निर्माण झाली. यानंतर त्यांनी एनसीसीमध्ये प्रवेश केला. एकीकडं मिस इंडिया व्हायचं स्वप्न तर दुसरीकडं देशसेवेची इच्छा बाळगणाऱ्या कशिश यांनी 2022 मध्ये मिस इंडिया पदाला गवसणी घातली. यानंतर देशसेवेची इच्छा असणाऱ्या कशिश यांनी चेन्नईत जाऊन भारतीय सैन्य दलात जाण्याची इच्छा पूर्ण केली. नुकतंच त्यांना लेफ्टनंट पद मिळालं असून पुढील काळात त्या आपल्याला देशसेवा बजावताना दिसतील.

Lieutenant Kashish Methwani
लेफ्टनंट कशिश मेथवानी (ETV Bharat Reporter)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सत्कार : "मी आर्मी स्कूलमध्ये प्रायमरी टीचर असून कशिशनं लहानपणापासूनच आर्मी स्कूलमध्ये शिक्षण घेतलं आहे. लहानपणापासूनच ती फॅशन शो, रॅम्पवॉक करत होती. जिथं जाईल तिथं ती रॅम्प वॉक आणि विविध फॅशन शोच्या स्पर्धेत सहभागी व्हायची. बारावीत असताना तिनं फॅशन शोमध्ये सहभाग घेतला. त्यावेळी ती मिस एपीएस झाली. ती अभ्यासात देखील खूप हुशार होती. तसंच अभ्यासाबरोबर ती फॅशन शोमध्ये सहभाग घेत बक्षीस आणत होती. कधीकधी मी तिला ओरडत देखील होते की, अभ्यासात लक्ष दिलं पाहिजे. त्यासोबतच तिला स्पोर्ट देखील करायला हवं असं मला वाटत होतं. त्यामुळं आम्ही बालेवाडी इथं पिस्तुल शूट सुरू केलं. तिथं एनसीसीची मुलं येत होती. त्यावेळी त्या मुलांची आणि कशिशची ओळख झाली. त्यामुळं तिला एनसीसीमध्ये आवड निर्माण झाली. तिनं एनसीसीमध्ये प्रवेश केला. यानंतर कशिशला दिल्लीमध्ये प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या परेडमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली. यावेळी बेस्ट कॅडेट म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते तिचा सत्कार करण्यात आला. तेव्हाच तिनं निश्चय केला की तिला आर्मीमध्ये जायचं आहे," असं कशिश यांच्या आई शोभा मेथवानी यांनी सांगितलं.

Lieutenant Kashish Methwani
लेफ्टनंट कशिश मेथवानी (ETV Bharat Reporter)

असं केलं स्वप्न पूर्ण : "एकीकडं तिचं स्वप्न होतं तर दुसरीकडं तिनं केलेला निश्चय. आई-वडील म्हणून आम्ही तिला नेहेमीच पाठिंबा देत आलोय. पुढं देखील तिला पाठिंबा देणार आहोत. खरं सांगायचं तर ती काय करते याबाबत आम्हाला जास्त माहिती नव्हती. ती काहीतरी चांगलं करत आहे एवढच माहिती होतं. यातूनच तिनं 2022 साली मिस इंडिया हा किताब जिंकत स्वत:चं स्वप्न पूर्ण केलं. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तिला हार्वर्डला न्यूरोसायन्समध्ये पीएचडी करण्याची संधी मिळाली होती. यावेळी तिनं धाडसी निर्णय घेत ती संधी नाकारून देशाची सेवा करण्याचा निर्णय घेतला. 2024 मध्ये तिनं सीडीएस परीक्षेत ऑल इंडिया रँक 2 मिळवला. यानंतर ती चेन्नईतील ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमीमध्ये सामील झाली. तिथं सैन्य दलाचं खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर 6 सप्टेंबरला तिला लेफ्टनंट हे पद मिळालं," अशी माहिती कशिश यांच्या आई शोभा मेथवानी यांनी दिली.

Lieutenant Kashish Methwani
मिस इंडिया स्पर्धा (ETV Bharat Reporter)

आई म्हणून आजही भीती वाटते : "कशिश ही जेव्हा आर्मी ट्रेनिंगला गेली. त्यावेळी कशिश भारतीय सैन्य दलाचं खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करू शकेल की नाही अशी भीती वाटत होती. तिला लेफ्टनंट ही रँक देताना आम्हाला बोलावलं तेव्हा माझ्या डोळ्यात आनंद अश्रू आले होते. एक आई म्हणून मला आजही खूप भीती वाटते. तिनं जो देश सेवेचा मार्ग निवडला आहे त्याबाबत आम्हाला कशिशचा खूपच अभिमान वाटतो. आम्ही आमची मुलगी देश सेवेसाठी समर्पित केली असून येत्या काळात ती देशासाठी चांगलं काम करेल," अशी भावना कशिश यांच्या आई-वडिलांनी व्यक्त केली.

Lieutenant Kashish Methwani
लेफ्टनंट कशिश मेथवानी आणि त्यांची आई शोभा मेथवानी (ETV Bharat Reporter)

अशी झाली सुरुवात : "माझं शिक्षण हे सदर्न कमांड येथील आर्मी स्कूलमध्ये झालं. लहानपणापासून मला स्टेजवर जाऊन माईक हातात घेण्याची खूप आवड होती. मी लहानपणापासूनच विविध स्पर्धेत सहभागी व्हायचे. याचा मला खूप आनंद वाटतो. तसंच फॅशनबद्दल मला खूप आवड होती. घरी आईसोबत मिस इंडिया बघत असताना मी स्वप्न बघितलं होतं की, मोठं झाल्यावर मला मिस इंडिया बनायचं आहे. मला माझ्या नावापेक्षा देशाच्या नावानं ओळखलं जावं अशी माझी खूप इच्छा होती. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात मी माझं कॉलेज केलं. एअर एनसीसी ही बाहेरून जॉईन केली होती. तिथं 3 वर्षाचं प्रशिक्षण पूर्ण केलं. यादरम्यान मला विविध ठिकाणी जाता आलं. दिल्लीतील प्रजासत्ताक दिन शिबिरात भारताचा सर्वोत्तम कॅडेट हा पुरस्कार मला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देण्यात आला. तेव्हा मी निश्चय केला की माझं पुढील करिअर आर्मी मध्येच करणार. एनसीसी पूर्ण झाल्यावर मी विचार केला की मी लहान असताना पाहिलेलं स्वप्न पूर्ण करायचं मी ठरवलं आणि मिस इंडियाची तयारी सुरू केली. या स्पर्धेत भाग घेतला आणि 2022 मध्ये मी मिस इंडियाचा किताब पटकावला," अशी प्रतिक्रिया लेफ्टनंट कशिश मेथवानी यांनी दिली.

Lieutenant Kashish Methwani
लेफ्टनंट कशिश मेथवानी (ETV Bharat Reporter)

...आणि केस केले डोनेट : "मिस इंडियाचा किताब पटकावल्यानंतर माझ्याकडं विविध संधी आल्या. परंतु मी ठरवलं होतं की मला आर्मीमध्येच करिअर करायचं आहे. यानंतर मी सीडीएसची परीक्षा दिली. या परिक्षेत मला ऑल इंडिया 2 रँक मिळाली. यानंतर चेन्नईत जाऊन मी ट्रेनिंग पूर्ण केलं. आर्मीमध्ये ट्रेनिंग करताना मी खूप मेहनत घेतली आहे. जे लहानपणापासून शिकले होते त्याचा उपयोग आर्मी ट्रेनिंगमध्ये झाला. तसंच मी आर्मी ट्रेनिंगमध्ये जाताना माझे केस डोनेट केले होते. मला नेहमी माझ्या आई-वडील तसंच माझ्या बहिणीनं खूप पाठिंबा दिला आहे. आमच्या घरात कधीही मुलगा आणि मुलगी असा भेदभाव केला नाही. नेहमी मला जे काही करायचं होतं त्यासाठी घरच्यांनी पाठिंबा दिला. मी आता सैन्य दल जॉईन केलं असून मला यापुढं देशाची चांगली सेवा करायची आहे," अशी प्रतिक्रिया लेफ्टनंट कशिश मेथवानी यांनी दिली.

LIEUTENANT KASHISH METHWANI
आपल्या कुटुंबासोबत लेफ्टनंट कशिश मेथवानी (ETV Bharat Reporter)

