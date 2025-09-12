हातात प्लॅस्टिकचा साप घेऊन अल्पवयीन मुलांची स्टंटबाजी, वाहतूक पोलिसांनी दुचाकी मालकाला ठोठावला दंड!
हातात प्लॅस्टिकचा साप घेऊन ट्रिपल सीट गाडी चालवत फिरणाऱ्या मुलांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी गाडी मालकाला दंड ठोठावला आहे.
Published : September 12, 2025 at 12:10 AM IST
सातारा : अल्पवयीन मुलाच्या हातात गाडी दिल्यानंतर काय होतं, याची प्रचिती एका पालकाला आली. ट्रिपल सीट गाडी चालवत अल्पवयीन मुलांनी हुल्लडबाजी केल्याची शिक्षा गाडी मालकाला मिळाली. वाहतूक पोलिसांनी त्यांना दंड १,५०० रूपयांचा दंड ठोठावला. तसेच तिन्ही मुलांकडून चांगल्या वर्तणुकीचं हमीपत्र घेतलं. अल्पवयीन असल्याने कायद्याने मुलांवर कारवाई करता येत नसली तरी पालकांची सुटका नाही, असा मेसेजच पोलिसांनी या कारवाईतून दिला आहे.
हमीपत्र घेऊन मुलांना दिली समज : हातात प्लॅस्टिकचा साप घेऊन तीन अल्पवयीन मुले एकाच दुचाकीवरून फिरत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यावरून सातारा शहर वाहतूक शाखा आणि निर्भया पथकाने संबंधित मुलांची ओळख पटवली. त्यांना ताब्यात घेऊन समज देण्यात आली. तसेच त्यांच्याकडून हमीपत्र घेण्यात आल्याची माहितीही वाहतूक शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अभिजित यादव यांनी दिली.
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकडून हुल्लडबाजी : कॉलेज संपल्यावर घरी जात असताना प्लॅस्टिक साप हातात घेऊन तीन अल्पवयीन मुले ट्रिपल सीट दुचाकी चालवत महाविद्यालय आणि रस्त्यावर हुल्लडबाजी करत होती. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर साताऱ्यात खळबळ उडाली. पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी पोलिसांना कारवाई करण्याची सूचना केली. त्यानुसार वाहतूक शाखा आणि निर्भया पथकाने संबंधित मुलांचा शोध घेतला.
ज्याला लिफ्ट दिली, त्यानेच केला कांड : तिने अल्पवयीन मुले ही ल्हासुर्णे व निढळ (ता. कोरेगाव) येथील आहेत. कॉलेज सुटल्यावर दोघेजण दुचाकीवरून जात असताना रस्त्यात तिसऱ्या मित्राने हात केला. दुचाकीवर बसल्यानंतर त्याने बॅगमधील प्लॅस्टिकचा साप हातात घेऊन हुल्लडबाजी केली. त्याची शिक्षा दुचाकी चालकाच्या वडिलांना मिळाली. वाहतूक नियमांनुसार पोलिसांनी दुचाकी मालकास १,५०० रुपये दंड केला. तसंच तीन अल्पवयीन मुलांना समज देऊन त्यांच्याकडून हमीपत्र घेतलं.
