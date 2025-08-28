ETV Bharat / state

लोकशाही मार्गानं चाललेलं आंदोलन दडपण्याचा सरकारचा विचार नाही, आरक्षणासाठी सरकार प्रयत्नशील : मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले - MINISTER SHIVENDRARAJE BHOSALE

गुरुवारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले बारामती दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

MINISTER SHIVENDRARAJE BHOSALE
माध्यमांशी बोलताना मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2025 at 6:21 PM IST

1 Min Read

बारामती : मराठा समाजाला मिळणारं आरक्षण टिकाऊ आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं असलं पाहिजे. उद्या कोर्टात ते रद्द होऊ नये, हेच आमचे प्रयत्न आहेत. तसंच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील या संदर्भात प्रयत्न करत आहेत, असं म्हणत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली.

आरक्षणाबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार : मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले हे गुरुवारी इंदापूरच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. "मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून समितीची बैठक झाली आहे. अध्यक्ष म्हणून सर्व अधिकार राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिले आहेत. सध्या मी मंत्री आहे. परंतु यापूर्वी झालेल्या सर्व मोर्चांमध्ये मी आमदार म्हणून सहभागी झालोय. मराठा समाजाच्या परिस्थितीचा विचार करून सरकार, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सहानुभूतीपूर्वक प्रयत्न करत आहेत," असं मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले (ETV Bharat Reporter)

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे : "उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशामुळं आंदोलनावर काही बंधनं आली असली तरी सरकार लोकशाही मार्गानं होणाऱ्या आंदोलनाला दडपण्याच्या विचारात नाही. मी स्वतः मराठा समाजाचा घटक आहे. आरक्षणाची झळ माझ्यापर्यंत नसेल पण अनेक कुटुंबं कठीण परिस्थितीत आहेत. त्यामुळं शेवटी मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिली.

मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील : "पहिल्यांदा आरक्षण दिलं तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. मात्र निवडणुकीनंतर ते रद्द झालं. आज जुन्या गोष्टी काढण्यापेक्षा कायमस्वरूपी तोडग्याकडं लक्ष देणं गरजेचं आहे. सरकारकडून केंद्राशी समन्वय साधून कायदेशीर पेच दूर केले जातील. शेवटी मराठा समाजाला टिकाऊ, कायदेशीर आणि कायमस्वरूपी आरक्षण मिळेल यासाठी शंभर टक्के प्रयत्नशील आहोत," असं म्हणत मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मुंबईतील भाजपा बॅनरबाजी संदर्भात प्रतिक्रिया दिली.

हेही वाचा :

  1. मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल होण्यास सुरुवात; मुख्यमंत्री म्हणाले, 'ही' मागणी समाजहिताची नाही!
  2. "कोल्हापूरच्या झोंबणार तुम्हाला मिरच्या, सरकार सांभाळा तुमच्या...", शाहिरी कडाडली, डफ खणाणला; मराठा आंदोलक मुंबईच्या दिशेनं रवाना
  3. जरांगेंच्या मुंबई मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीत खलबतं; दानवेंच्या भेटीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील काय म्हणाले?

बारामती : मराठा समाजाला मिळणारं आरक्षण टिकाऊ आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं असलं पाहिजे. उद्या कोर्टात ते रद्द होऊ नये, हेच आमचे प्रयत्न आहेत. तसंच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील या संदर्भात प्रयत्न करत आहेत, असं म्हणत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली.

आरक्षणाबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार : मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले हे गुरुवारी इंदापूरच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. "मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून समितीची बैठक झाली आहे. अध्यक्ष म्हणून सर्व अधिकार राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिले आहेत. सध्या मी मंत्री आहे. परंतु यापूर्वी झालेल्या सर्व मोर्चांमध्ये मी आमदार म्हणून सहभागी झालोय. मराठा समाजाच्या परिस्थितीचा विचार करून सरकार, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सहानुभूतीपूर्वक प्रयत्न करत आहेत," असं मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले (ETV Bharat Reporter)

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे : "उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशामुळं आंदोलनावर काही बंधनं आली असली तरी सरकार लोकशाही मार्गानं होणाऱ्या आंदोलनाला दडपण्याच्या विचारात नाही. मी स्वतः मराठा समाजाचा घटक आहे. आरक्षणाची झळ माझ्यापर्यंत नसेल पण अनेक कुटुंबं कठीण परिस्थितीत आहेत. त्यामुळं शेवटी मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिली.

मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील : "पहिल्यांदा आरक्षण दिलं तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. मात्र निवडणुकीनंतर ते रद्द झालं. आज जुन्या गोष्टी काढण्यापेक्षा कायमस्वरूपी तोडग्याकडं लक्ष देणं गरजेचं आहे. सरकारकडून केंद्राशी समन्वय साधून कायदेशीर पेच दूर केले जातील. शेवटी मराठा समाजाला टिकाऊ, कायदेशीर आणि कायमस्वरूपी आरक्षण मिळेल यासाठी शंभर टक्के प्रयत्नशील आहोत," असं म्हणत मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मुंबईतील भाजपा बॅनरबाजी संदर्भात प्रतिक्रिया दिली.

हेही वाचा :

  1. मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल होण्यास सुरुवात; मुख्यमंत्री म्हणाले, 'ही' मागणी समाजहिताची नाही!
  2. "कोल्हापूरच्या झोंबणार तुम्हाला मिरच्या, सरकार सांभाळा तुमच्या...", शाहिरी कडाडली, डफ खणाणला; मराठा आंदोलक मुंबईच्या दिशेनं रवाना
  3. जरांगेंच्या मुंबई मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीत खलबतं; दानवेंच्या भेटीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील काय म्हणाले?

For All Latest Updates

TAGGED:

मंत्री शिवेंद्रराजे भोसलेMARATHA RESERVATIONमराठा आरक्षणदेवेंद्र फडणवीसMINISTER SHIVENDRARAJE BHOSALE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.