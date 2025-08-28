बारामती : मराठा समाजाला मिळणारं आरक्षण टिकाऊ आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं असलं पाहिजे. उद्या कोर्टात ते रद्द होऊ नये, हेच आमचे प्रयत्न आहेत. तसंच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील या संदर्भात प्रयत्न करत आहेत, असं म्हणत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
आरक्षणाबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार : मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले हे गुरुवारी इंदापूरच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. "मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून समितीची बैठक झाली आहे. अध्यक्ष म्हणून सर्व अधिकार राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिले आहेत. सध्या मी मंत्री आहे. परंतु यापूर्वी झालेल्या सर्व मोर्चांमध्ये मी आमदार म्हणून सहभागी झालोय. मराठा समाजाच्या परिस्थितीचा विचार करून सरकार, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सहानुभूतीपूर्वक प्रयत्न करत आहेत," असं मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे : "उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशामुळं आंदोलनावर काही बंधनं आली असली तरी सरकार लोकशाही मार्गानं होणाऱ्या आंदोलनाला दडपण्याच्या विचारात नाही. मी स्वतः मराठा समाजाचा घटक आहे. आरक्षणाची झळ माझ्यापर्यंत नसेल पण अनेक कुटुंबं कठीण परिस्थितीत आहेत. त्यामुळं शेवटी मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिली.
मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील : "पहिल्यांदा आरक्षण दिलं तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. मात्र निवडणुकीनंतर ते रद्द झालं. आज जुन्या गोष्टी काढण्यापेक्षा कायमस्वरूपी तोडग्याकडं लक्ष देणं गरजेचं आहे. सरकारकडून केंद्राशी समन्वय साधून कायदेशीर पेच दूर केले जातील. शेवटी मराठा समाजाला टिकाऊ, कायदेशीर आणि कायमस्वरूपी आरक्षण मिळेल यासाठी शंभर टक्के प्रयत्नशील आहोत," असं म्हणत मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मुंबईतील भाजपा बॅनरबाजी संदर्भात प्रतिक्रिया दिली.
