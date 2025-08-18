मुंबई : "राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सिडकोचे अध्यक्ष असताना, अधिकारांचा गैरवापर करून बिवलकर नामक कुटुंबीयांना 15 एकर जमीन देऊन टाकली. या जमिनीचा बाजारभाव तब्बल 5 हजार कोटी रुपये आहे," असा धक्कादायक आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी सोमवारी केला. या जमिनीवर सिडकोला गरीबांसाठी सुमारे 10 हजार घरं बांधता आली असती, पण गरीबांच्या हक्काची जमीन शिरसाठ यांनी बिवलकर कुटुंबाच्या घशात घातली, असंही रोहित पवार यांनी म्हटलंय.
2024 मध्ये सिडकोचे अध्यक्ष होताच... : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरदचंद्र पवार) मुंबईतील कार्यालयात माध्यमांशी संवाद साधताना रोहित पवार यांनी सांगितलं की, "मराठा साम्राज्याविरोधात ब्रिटिशांना मदत केल्याप्रकरणी नवी मुंबई परिसरातील सुमारे 4 हजार एकरहून अधिक जमीन ब्रिटिशांनी बिवलकर नामक कुटुंबाला दिली. स्वातंत्र्यानंतरचे विविध कायदे, नियम आणि निकालानुसार, ही जमीन सरकारजमा झाली. परंतु वेगवेगळ्या प्रकारे गोलमाल करुन ही जमीन परत मिळवण्याचा बिवलकर कुटुंबानं सातत्यानं प्रयत्न केला. त्यालाही त्या-त्या टप्प्यावर नकार मिळाला, पण विद्यमान मंत्री संजय शिरसाट यांनी 2024 मध्ये सिडकोचे अध्यक्ष होताच सगळे नियम बाजूला सारून पहिल्याच बैठकीत यातील सुमारे 15 एकर जमीन या बिवलकर कुटुंबाला देण्याचा निर्णय घेतला," असा आरोप रोहित पवार यांनी केला.
नेमकं प्रकरण काय? :
- बिवलकर कुटुंबीयांनी मराठा साम्राज्याच्या विरोधात ब्रिटिशांना मदत केल्यानं 4 हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन राजकीय इनाम म्हणून त्यांना देण्यात आली. रोहा, पनवेल, अलिबाग आणि उरण या तालुक्यातील 15 गावांमध्ये ही जमीन आहे.
- 1952 मध्ये या बिवलकर कुटुंबानं गोलमाल केला. बॉम्बे सरंजाम जाहगिरी आणि अन्य इनामे नियम 1952चा आधार घेऊन ब्रिटिशांनी राजकीय इनाम म्हणून दिलेली ही जमीन तेथील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून व्यक्तीगत इनाम अशी दाखवली. सिलिंग कायदा 1961 मध्ये येणार होता, त्यामध्ये व्यक्तिगत इनामाची जमीन कदाचित सरकारकडे जाऊ शकते, हे लक्षात घेऊन 1959 मध्ये त्यांनी ती जमीन राखीव वन म्हणून नोंद केली आणि सिलिंग कायद्यातून मुक्त झाले.
- 1975 मध्ये महाराष्ट्र खासगी वन संपादन अधिनियम आला, ज्यामध्ये त्यांची ही संपूर्ण जमीन शासनाकडे गेली. 1985 पर्यंत हे शांत बसले. पण बिवलकर कुटुंबानं खासगी वन संपादन कायद्याला 1985च्या दरम्यान हरकत घेतली. यानंतर चार वर्षांनी 1989 साली जिल्हाधिकाऱ्यांनी बिवलकर कुटुंबाचा अर्ज फेटाळला.
- 1990 साली ते उच्च न्यायालयात गेले. 2010 साली आणखी एक अपील केली होती, जी क्लब झाली. 2014 मध्ये ऑक्टबरमध्ये उच्च न्यायालयानं बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूनं निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयात जेव्हा युक्तीवाद सुरू होता, तेव्हा शासन आणि सिडकोकडून जे वकील होते त्यांनी सिलिंग कायद्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला नव्हता. त्यामुळं बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूनं निकाल लागला. 2015 साली ही गोष्ट सरकारच्या लक्षात आली. मग सर्वोच्च न्यायालयात योग्य वकिलांचा वापर करून याला स्थगिती आणली, अशी माहिती रोहित पवार यांनी दिली.
अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कारस्थान : रोहित पवार यांनी सांगितलं की, "1971 मध्ये नवी मुंबई प्रकल्पाची घोषणा झाली, ज्यामध्ये 95 गावं अधिसूचित झाली. 1972 मध्ये अधिसूचित जमिनी सिडकोकडे देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला. 1983 मध्ये शासकिय जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. 1983 ते 85 दरम्यान ज्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या, यामध्ये 71 हेक्टर म्हणजे 150 एकर जमीन कलेक्टर व कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स यांची होती, जी बिवलकर कुटुंबाकडून हस्तांतरित झाली होती. भूसंपादित जमिनीचा फायदा मिळावा म्हणून बिवलकर कुटुंबानं हरकत घेतली होती. तसंच 1987 मध्ये अजून एक गोलमाल केला, त्यांनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बेकायदेशीर अधिसूचना आणली आणि या जमिनीवर मोबदला देखील बिवलकर कुटुंबानं घेतला," अशी माहिती रोहित पवार यांनी दिली.
शरद पवार मुख्यमंत्री असतानाही झाला प्रयत्न :
- "1990 ला शरद पवार मुख्यमंत्री असताना दि. बा. पाटील यांनी एकत्रित बसून भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी योजना आणली. यामध्ये पैसा दिसल्यानं बिवलकर पुन्हा जागे झाले आणि 1993 ला सिडकोकडे साडेबारा टक्के योजनेसाठीचा अर्ज केला. 1994 ला सिडकोने हा अर्ज फेटाळला. 1995, 2010, 2023 मध्येही सिडकोनं अर्ज फेटाळला. तेव्हाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर हा अर्ज फेटाळला आणि लगेचच त्यांची बदली झाली, " असंही रोहित पवार यांनी सांगितलं.
- पुढं रोहित पवार यांनी म्हटलं की, "विजय सिंघल हे नवीन एमडी झाले, त्यांनी देखील या कामासाठी नकार दिला. कदाचित सत्तेतील एका नेत्यांनं त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि सिंघल यांनी एक कल्पन सुचवली की सिडकोला तुम्ही अध्यक्ष बसवा आणि जी कारवाई करायची ती करा. ही 5 हजार कोटींची जमीन बिवलकरांना देऊन टाका."
- "नगर विकास विभागानं 1 मार्च 2024 रोजी बिवलकर कुटुंबाला जमीन वाटप करण्यासाठी आलेलं पत्र सिडकोला दिलं. डिग्गीकर ज्या अहवालात बिवलकर कुटुंबाला जमीन देऊ नये, असं सांगितलं होतं. तो अहवाल या पत्राला जोडण्यात आला," असा दावा रोहित पवार यांनी केला.
