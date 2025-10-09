ETV Bharat / state

शस्त्र परवाना देण्याचे काम पोलीस आयुक्तांचे, मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितलं

आम्ही युतीतच निवडणुका लढवणार आहोत. पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयाच्या विरोधात कोणी गेलं तर त्याचा समाचार घेऊ, असा इशारा मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलाय.

Social Welfare Minister Sanjay Shirsat
समाज कल्याण विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 9, 2025 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा अद्याप बाकी असताना राजकीय पक्षांनी मात्र आपली यंत्रणा उभारण्यास सुरुवात केलीय. शहरात शिंदे गटानं शिवसेनेच्या प्रचार कार्यालयाचा शुभारंभ केलाय. त्याचबरोबर पक्षाचे प्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला असल्याने सर्व राजकीय पक्षांमध्ये शिंदे यांच्या शिवसेनेने प्रचाराचा नारळ फोडत आघाडी घेतली असल्याची चर्चा पाहायला मिळत आहे. ही घाई नसून प्रचारासाठी केलेले नियोजन आहे, आम्ही युतीतच निवडणुका लढवणार आहोत. पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयाच्या विरोधात कोणी गेलं तर त्याचा समाचार घेऊ, असा इशारा मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलाय.

शस्त्र परवानगी देण्याचा अधिकार पोलीस आयुक्तांना : पुण्यातील गुंड निलेश घायवळ याच्या भावाला शस्त्र परवाना देण्यासाठी गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी शिफारस केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मात्र शस्त्र परवान्याचा अधिकार हा तेथील स्थानिक पोलीस आयुक्तांना असतो. शिफारस केल्याने काही होत नाही, आम्ही सगळ्यांची शिफारस करीत असतो, मात्र सर्व बाजू तपासण्याचा अधिकार हा स्थानिक पोलीस आयुक्तांचा असतो, असं उत्तर समाज कल्याण विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलंय. त्याचबरोबर ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी माझ्या चौकशा सुरू असल्याची टीका केली, मात्र माझ्या चौकशी चांगल्या कामाच्या आहेत. चौकशा कोणत्या आहेत, त्या भानगडीत मी पडणार नाही, अशी टीका संजय शिरसाट यांनी केली.

गावात जाऊन तयारी करण्यासाठी पुढाकार : आम्ही जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाचे मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या असून, एकेका गावात जाऊन तयारी करण्यावर भर देत आहोत. या निवडणुका आम्ही महायुतीमध्ये लढणार आहोत, जर वरिष्ठांच्या आदेशाच्या विरोधात काही लोकांनी काम केले असल्यास त्यांच्यावर कारवाही होणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला. आम्ही आमचा पक्ष म्हणून आमची तयारी करीत आहे. सगळ्या राजकीय पक्षांना तयारी करण्याचा अधिकार आहे. जागा वाटपाबाबत महानगरपालिकेत आमची ताकद अधिक असल्याने जागादेखील तशा मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. सन्मानजनक आकडा अजून ठरला नाही, जेव्हा बैठक होईल तेव्हा ठरवले जाईल, आम्हाला फक्त निवडणूक जिंकायची असल्याचं मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

भगव्याला कोणाचा विरोध नाही : भगव्याला कोणाचा विरोध नाही. भाजपा, राष्ट्रवादी कोणाचा विरोधी नाही हा आमचा भगवा आहे. भगव्याच्या विरोधात जो जाईल, त्याला गाडण्याचे काम करणार आहोत. मुंबईवरती शिवसेनेचाच भगवा फडकवणार, असा विश्वास मंत्री संजय शिरसाट यांनी व्यक्त करीत उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली. मुसाला घेऊन नाचणारे लोक भगव्याचे बोलतात. त्यांचा निवडणुकीत कोणते झेंडे लागले ते पाहा. मुसा लागतो त्यांना फुगड्या खेळतात त्यांच्याबरोबर. एमआयएम लागतो त्यांना, आजकाल त्यांची युती एमआयएम बरोबर होतेय, त्यांनी भगव्याबद्दल बोलू नये, अशी टीका संजय शिरसाटांनी उद्धव ठाकरेंवर केलीय. तर पक्ष आणि चिन्ह याबाबत न्यायालयामध्ये पुरावे दाखवावे लागतात, विधानसभा अध्यक्षांनी आमच्या बाजूने निकाल दिलेला आहे. त्यामुळे निकाल आमच्याच बाजूने लागेल, असा विश्वास संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केला.

ठाकरे हंबरडा फोडत आहेत : ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे छत्रपती संभाजीनगर येथे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी शनिवारी 11 ऑक्टोबर रोजी हंबरडा मोर्चा काढणार आहेत. त्यावर टीका करताना उद्धव ठाकरे फक्त पक्ष जिवंत ठेवण्यासाठी हंबरडा मोर्चा काढणार आहेत. इथे येथील फोटो काढतील आणि सामनामध्ये फोटो दाखवतील. त्यांच्यावरच हंबरडा फोडण्याची वेळ आल्याचं त्यांनी सांगितले. त्यांच्या पक्षात यायला कोणीही तयार नाही, अंबादास दानवे यांच्या कार्यकाळ संपला आहे, त्यांनी कुठे जायचं हे कळत नसल्याने त्यांना झोप येत नाही. आमच्याकडे येणाऱ्यांची यादी मोठी आहे. त्यामुळे त्यांना तिकडेच राहू द्या, आमची यादी शिंदे साहेबांकडे आहे, अशी टीका संजय शिरसाट यांनी केली.

हेही वाचाः

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE COMMISSIONERPUNE GANGSTER NILESH GHAYWALMINISTER YOGESH KADAMमंत्री संजय शिरसाटMINISTER SANJAY SHIRSAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.