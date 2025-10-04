मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रामदास कदम यांना सुनावलं; म्हणाले, "बाळासाहेब ठाकरे..."
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची लोणीत जाहीर सभा होणार आहे. यानिमित्ताने राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सभा स्थळाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी विविध विषयांवर प्रतिक्रिया दिली.
Published : October 4, 2025 at 8:07 PM IST
अहिल्यानगर : "हैदराबाद गॅझेटची कार्यवाही सुरू आहे. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिलं जाणार आहे. मनोज जरांगे पाटलांच्या संपर्कात मी असून, त्यांना आश्वस्त केलं आहे की सरकारने जी भूमिका घेतली आहे, त्या भूमिकेवर ठाम असून सरकार या निर्णयापासून मागे जाणार नाही," असं यावेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.
अमित शEहांची लोणीत होणार जाहीर सभा : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवारी विखे पाटलांच्या लोणी गावी येत असल्याने अमित शाहांची लोणीत जाहीर सभा होणार आहे. सभास्थळी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भेट देत पाहणी केली आहे. यावेळी माध्यमांशी बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, "वंशावळ तपासणीसंदर्भात गावपातळीवर समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. एखाद्या गावात जर 80 टक्के एका आडनावाचे लोक असतील तर त्यातील चार लोकांकडं कुणबी प्रमाणपत्र आहे तर बाकीच्या लोकांची वंशावळ तपासून त्यांनाही प्रमाणपत्र मिळतील."
बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबाबत असं वक्तव्य करणं टाळा : "शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबाबत केलेलं विधान चुकीचं आणि दुर्दैवी होतं. बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रतिमा होती. विनाकारण त्यांना या राजकारणाच्या वादात ओढून आपण आपली स्वतःची प्रतिमा मलीन करत आहोत. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबाबत असं वक्तव्य करणं टाळलं पाहिजे," असं विखे पाटील म्हणाले.
नेतृत्वाला दाखवण्यासाठी वडेट्टीवार यांची धडपड : काँग्रेसला भूमिका नाही, हे विजय वडेट्टीवार यांना माहिती आहे. नेतृत्वाला दाखवण्यासाठी वडेट्टीवार यांची धडपड सुरू असल्याची टीका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
हेही वाचा -