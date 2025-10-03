ETV Bharat / state

मंत्री राधाकृष्ण विखेंची उद्धव ठाकरेंवर टीका; म्हणाले, "ठाकरे घरात, तर पूरपरिस्थितीत फडणवीस बांधावर"

दसरा मेळाव्याच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंनी भाजपा, देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका केली. याला प्रत्युत्तर म्हणून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी ठाकरेंना टोला लगावला.

VIKHE PATIL ON UDDHAV THACKERAY
माध्यमांशी बोलताना मंत्री विखे-पाटील (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर : उद्धव ठाकरेंनी गुरूवारी झालेल्या दसरा मेळाव्यातून भाजपावर निशाणा साधला. यावरून जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी उद्धव ठाकरे यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे. 5 ऑक्टोबरला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अहिल्यानगर जिल्हा दौऱ्यावर येणार आहेत. या दौऱ्याच्या निमित्तानं जलसंपदा मंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठक आयोजित केली होती. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वेगवेगळ्या विषयांवर माध्यमांशी संवाद साधत उद्धव ठाकरेंवर टीका केली.

अशा लोकांची मला कीव येते : "त्यांना दुसरं काही काम नसून कोणत्या वेळी कोणतं राजकारण करायचं याचं भान जर नसेल तर त्यावर काय बोलावं. शेतकऱ्यांना आधार देण्यापेक्षा ते राजकारण करणार असतील तर त्यांची बौद्धिक दिवाळखोरी म्हटलं पाहिजे. अशा लोकांची मला कीव येते," असं म्हणत विखे पाटलांनी उद्धव ठाकरेंना टोला लगावला.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री विखे पाटील (ETV Bharat Reporter)

उद्धव ठाकरेंच्या बुद्धीची कीव : ठाकरेंच्या टीकेला उत्तर देताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील पुढं म्हणाले "कोविड काळामध्ये ठाकरे घरात बसून होते. पण पूर परिस्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांच्या बांधावर उपस्थित होते. दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचं मंत्रिमंडळ दौरा करून पूर परिस्थितीची पाहणी करत होते. राज्यातील मंत्र्यांचे दौरे पुराची वस्तुस्थिती जाणून घेऊन तिथल्या लोकांना काय मदत करता येईल यासाठी होते. मुख्यमंत्री फडणवीस लवकरच याबाबत घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे."

मनोज जरांगेंच्या भावनांचा आदर : यावेळी आमच्या मागणी पूर्ण झाल्या नाही तर दिवाळीनंतर मंत्र्यांना बाहेर पडू देणार नाही असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला होता. यावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले, "मनोज जरांगे पाटलांच्या भावनेचा आम्ही नेहमीच आदर केला आहे. बऱ्याच वर्षांची मागणी आपण पूर्ण केली आहे."

कोणी एकत्र आला तर काहीही परिणाम होत नाही : गुरूवारी झालेल्या दसऱ्या मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी दोघे बंधू एकत्र येण्याचे संकेत दिलेत आहे, यावर बोलताना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी टोला लगावला आहे. "कोणी एकत्र आला तर काहीही परिणाम होत नाही. महायुतीचं सरकार पूर्ण ताकतीनं उभं आहे. ज्यांच्यासोबत जनता नाही ते एकत्र येऊन काय उपयोग."

आरक्षणाला धक्का न लागता आपण पुढं चाललो आहोत : आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलवली आहे. यावर बोलताना मंत्री विखे म्हणाले "ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आपण पुढं चाललो आहोत. ह त्यांना पहिलेच आश्वासित केलंय. त्यांच्या मनामध्ये जो गैरसमज निर्माण झाला असेल तर तो मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर दूर होईल," असा विश्वास राधाकृष्ण विखे पाटलांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा :

  1. उद्धव ठाकरेंमध्ये दानत होती म्हणून रिक्षावाला मंत्री आणि 5 लाख कोटींचा मालक झाला; संजय राऊतांचं एकनाथ शिंदेंना प्रत्युत्तर
  2. मोदी-फडणवीसांवर टीका, भाजपा-आरएसएसचं हिंदुत्व ते राज्यातील ओला दुष्काळ... उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातील महत्वाचे मुद्दे
  3. "आज मला बाळासाहेबांची भगवी शाल पांघरलेल्या गाढवाचा फोटो दिसला"- उद्धव ठाकरेंची एकनाथ शिंदेंवर खोचक टीका

For All Latest Updates

TAGGED:

UDDHAV THACKERAY DASARA MELAVAVIKHE PATIL ON THACKERAY SPEECHJARANGE OBC RESERVATION STATEMENTVIKHE PATIL DASARA MELAVA REACTIONVIKHE PATIL ON UDDHAV THACKERAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.