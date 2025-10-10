मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतली मनोज जरांगे पाटील यांची भेट; शरद पवार यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी शरद पवार यांच्यावर जोरदार टीका केली.
Published : October 10, 2025 at 12:20 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे आणि राज्याचे मंत्री तथा भाजपा नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात बंद दाराआड साधारणतः दोन तास चर्चा झाली. यावेळी ओबीसी समाजाला आरक्षण देत असताना मराठा समाजाने विरोध केला नाही, तर आता मराठ्यांना मिळत असताना ओबीसी समाजाने विरोध का करावा? असा प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थितीत केला. 1994 मध्ये घेतलेला ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयात बदल केला असता तर विरोध करायला हरकत नव्हती, मात्र तुमचं कोणतेही नुकसान नसताना विरोध कशाला? असा सवालही त्यांनी केला.
मोर्चा कशाला काढता? : "मराठा आरक्षणाबाबत काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे ओबीसी समाजाने मोर्चा काढण्याचे कारण नाही, कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. न्यायालय निर्णय देईल तो सर्वांनी मान्य करावा," असं मत राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडले. "भुजबळ हे ज्येष्ठ नेते असून, त्यांच्यासोबत चर्चा करायला हरकत नाही. पहिल्यापासून भूमिका घेतली की, ज्यावेळी ओबीसींना आरक्षण दिले त्यावेळी मराठा समाजाने आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळे आज ओबीसी समाजाने विरोध का करावा? तुमच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. विरोध का करता कळत नाही. हैदराबाद गॅजेट्सनुसार प्रक्रिया पुढे जाऊ द्या. मराठा समाजाने तुम्हाला कधीही विरोध केला नाही," अशी आठवणही त्यांनी ओबीसी नेत्यांना करुन दिली.
शरद पवारांमुळे समाजात विषमता : "ओबीसी समाजाने मराठा आरक्षणाला विरोध केल्यास राज्यात विनाकारण विषमता निर्माण होईल. महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य आहे. अनेक प्रगल्भ नेते होवून गेले व त्यांनी भूमिका घेतली. 1994 साली शरद पवार यांनी मंडल आयोग अंमलबजावणी करताना सर्व समावेशक निर्णय घेतला असता तर हा प्रश्न उपस्थितीत झाला नसता. सामाजिक विषमता निर्माण करण्यामध्ये शरद पवार जबाबदार आहेत. त्यांनी खुलासा केला पाहिजे," अशी टीका विखे पाटील यांनी केली. "आम्ही 1994 मधील ओबीसी आरक्षणाचा निकाल बदला असं म्हणत नाही. बदलण्याची भूमिका असली असती तर विरोध करा. कायद्याचे राज्य म्हणतो तर न्यायालयाचा निर्णय येऊ द्या. तुमची भूमिका तुम्ही मांडा. न्यायालयात दावे दाखल करायचे अन् दुसरीकडे मोर्चे काढायचे योग्य नाही," अशी टीका देखील विखे पाटील यांनी केली.
छगन भुजबळ यांनी शरद पवार यांची फसवणूक केली : "आमचे आरक्षण हक्काचे आहे आणि ते सोडणार नाही," अशी भूमिका मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली. "शरद पवार यांनी ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले, भुजबळ यांच्यासारख्या माणसाला मोठं केलं. आज हेच त्यांच्या विरोधात गेले. भुजबळ आज मोठ्याने पवार साहेबांबाबत काहीही बोलत आहेत. त्यांनी शरद पवार यांची फसवणूक केली. त्यावेळी यांच्याजागी मराठा समाजाला आरक्षण दिले असते तर बरं झालं असतं, असा विचार शरद पवार यांच्या मनात येऊ शकतो. ज्याने तुमच्या समाजाला मोठे केले, त्यांच्या विरोधात जाणे किती योग्य आहे असं मी बोललो. मात्र, काही लोकांनी त्याचा चुकीचा अर्थ काढला," असं स्पष्टीकरण देत जरांगे पाटील यांनी भुजबळ यांच्यावर हल्लाबोल केला.
