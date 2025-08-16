अहिल्यानगर : मतदारांचे खोटे ओळखपत्र, बोगस मतदार याद्या तयार केल्याचे आरोप राहुल गांधी करत आहेत. विरोधी पक्षाकडे सांगण्यासारखे काही राहिले नाही. मध्यंतरी 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या निमित्ताने जगाला भारताची ताकद समजली. आत्मनिर्भर भारत काय चमत्कार करू शकतो हे ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून भारताने जगाला दाखवून दिले आहे. पहलगाम येथील दुर्दैवी घटनेनंतर पाकिस्तानच्या आतमध्ये शिरून दहशतवाद्यांचे तळ उध्वस्त केली. देशाला अभिमान वाटावा अशा घटना घडल्या आहेत. परंतु ऑपरेशन सिंदूरबाबत राहुल गांधींसारखे लोकं त्यांच्याबाबत शंका उपस्थित करत आहेत. यासाठी प्रत्येक मंडलातील कार्यकर्त्यांनी विरोधी पक्षांविरोधात जोडे मारो आंदोलन केले पाहिजे, अशा अप्रत्यक्ष सूचना मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी जिल्ह्यातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत.
संजय राऊतांवर हल्लाबोल : राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे अहिल्यानगर येथे एका कार्यक्रमाप्रसंगी मंचावरून भाजपाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करत होते. यावेळी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह राज्यातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्यावर देखील निशाणा साधला. कार्यक्रमानंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना त्यांनी ठाकरे बंधू तसेच संजय राऊत यांच्यावर देखील आगपाखड केली असून राऊत यांची बुद्धी भ्रष्ट झाल्याने त्यांच्याकडून बेताल वक्तव्य येत असल्याचा आरोप मंत्री विखे यांनी केला आहे.
सिंदूरचे सत्य बाहेर आल्यानेच मतचोरीचा विषय पुढे : "'ऑपरेशन सिंदूर'च्या विजयाबाबत आनंद व्यक्त करण्यापेक्षा राहुल गांधी आणि त्यांची लोकं ऑपरेशन सिंदूरच्या हेतूवर संशय घेत आहेत. त्यानंतर सैन्याकडून सत्य समोर आल्यानंतर राहुल गांधींचं खोटं बाहेर पडलं आणि हे लपवण्यासाठी आता हे व्होट चोरीचे प्रकरण बाहेर काढत आहेत. मतचोरी झाली असती तर मागील दोन लोकसभा निवडणूक 40 च्या वर न गेलेली काँग्रेस या निवडणुकीत बोगस व्होटर लिस्टमुळे 99 पर्यंत गेली का? कर्नाटक, आंध्रमध्ये बोगस व्होटर लिस्टमुळे तुमचे सरकार आले का?" असा सवाल यावेळी मंत्री विखे यांनी विचारला आहे.
राहुल गांधींसह जिल्ह्यातील भावी मुख्यमंत्री धोक्यात : "जिल्ह्यातील नेते आणि भावी मुख्यमंत्री ज्यांचा पराभव लोकांनी केला. ते आता स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी बोगस वोटर लिस्ट होत्या म्हणून सांगतात. परंतु लोकशाही धोक्यात आली नसून राहुल गांधींसह जिल्ह्यातील नेतेसुद्धा धोक्यात आले आहेत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचा," अप्रत्यक्ष निशाणा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरातांवर साधला आहे. पुढे बोलताना विखे म्हणाले, "ज्यावेळी मतदानाची प्रक्रिया राबवली जाते, त्यामध्ये प्रारूप मतदार याद्या तयार होतात. हरकती मागविल्या जातात. त्यावेळी किती हरकती नोंदवल्या? हरकतीवेळी हरकत नोंदवायची नाही आणि नंतर बोगस मतदार आहे असे सांगून आपले अपयश झाकायचे. अशाप्रकारे पुन्हा एकदा निरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे."
संजय राऊतांची बुद्धी भ्रष्ट : मंत्री विखे यांनी संजय राऊत यांच्यावर देखील भाष्य केले. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काँग्रेसचाच स्वदेशीचा नारा पुन्हा म्हणत आहेत. त्यामुळे मोदीच काँग्रेसवादी झाल्याचे" वक्तव्य संजय राऊत यांनी केले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री विखे म्हणाले की, "एखाद्या माणसाची बुद्धी भ्रष्ट झाल्यानंतर ते अशी बेताल विधानं करतात. त्याची प्रचिती संजय राऊतांच्या निमित्ताने रोज येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या विधानावर प्रतिक्रिया देणे इतकी त्यांची पात्रता नाही. त्यामुळे त्यांच्या विधानाकडे जास्त लक्ष आणि खुलासा देण्याची आवश्यकता वाटत नाही."
कोणी एकत्र आल्याने काही फरक नाही : ठाकरे बंधू मुंबईसह नाशिक, पुणे, कल्याण अशा काही महानगरपालिका एकत्र लढणार असल्याचे संजय राऊत यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत सांगितले. त्यावर बोलताना मंत्री विखेंनी कोणी एकत्र येण्याने काही फरक पडत नसल्याचे सांगितले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "भाजपा सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेला पक्ष आहे. केंद्रात आणि राज्यात पक्षाची वाटचाल विश्वासदर्शक आणि आशादायक आहे. त्यामुळे कोणी एकत्र येण्याने महायुतीवर काही परिणाम होईल असं वाटत नाही."
