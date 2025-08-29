अहिल्यानगर : मराठा आरक्षणासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचं मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरू झालंय. लाखो मराठा आंदोलक मुंबईत धडकले आहेत. अवघी मुंबई भगवीमय झाल्याचं दिसून येत आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार काय भूमिका मांडणार? मनोज जरांगे पाटील यांच्याबरोबर काही चर्चा होणार का? काय तोडगा निघणार? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांच्याबरोबर चर्चेस तयार : "मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईत पोहचले आहेत. त्यांना न्यायालयानं एक दिवसाच्या आंदोलनास परवानगी दिली आहे. मनोज जरांगे पाटलांची सरकारबरोबर चर्चा करण्याची तयारी आहे, असं ते म्हणतात. आमची देखील तीच भूमिका आहे. आरक्षण हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न आम्ही केला नाही. आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत. मनोज जरांगे पाटील यांचं निवेदन आल्यावर त्यांच्याबरोबर चर्चा करू," असं म्हणत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
काँग्रेसनं भूमिका स्पष्ट करावी : "काँग्रेसच्या दुहेरी भूमिकेमुळं त्यांना जनतेनेच हद्दपार केलंय. अस्तित्व टिकवण्यासाठी ते पाठिंबा द्यायला निघाले आहेत. महाराष्ट्रात आंदोलन सुरू आहे त्याबाबत त्यांची भुमिका काय हे राहुल गांधी यांनी एकदा स्पष्ट केली पाहिजे. राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांनी सांगायला पाहिजे की, मराठा समाजाला आम्ही ओबीसीमधून आरक्षण देऊ. एका बाजूला राहुल गांधी ओबीसीच्या बाजूनी बोलतात आणि त्यांचे महाराष्ट्रातील काही काँग्रेस नेते आंदोलकांना पाठींबा देतात," असा टोला यावेळी विखे पाटील यांनी राहुल गांधींना लगावला.
ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही : "सरकारची भूमिका पहिल्यापासून राहिली आहे की, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. आजही आणि उद्याही हीच भूमिका सरकारची राहील," असंही यावेळी विखे पाटील म्हणाले. शरद पवार, उद्धव ठाकरे व काँग्रेसचे नेते आज या विषयावर एकही शब्द बोलायला तयार नाहीत. त्या पक्षांनी भूमिका स्पष्ट मांडायला हवी की, आरक्षण या पद्धतीने दिले तर आमचा पाठिंबा राहील. परंतु, कोणीही बोलत नाही," असं म्हणत विखे पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट करण्याचं आव्हान काँग्रेसला दिलंय.
हेही वाचा -