मिरा भाईंदरमध्ये पाळीव प्राण्यांसाठी स्मशानभूमी: राज्यातील पहिलीच सुविधा
मिरा भाईंदर येथे उभारण्यात आलेली प्राण्यांची शवदाहिनी पूर्णपणे गॅस शवदाहिनी असेल. ही पर्यावरणपूरक सुविधा असून, प्राण्यांच्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कारासाठी नैसर्गिक वायू आणि प्रोपेनचा वापर केला जातो.
Published : October 1, 2025 at 1:10 PM IST
ठाणे : पाळीव प्राण्यांवर सन्मानपूर्वक अंत्यविधी करता यावा, यासाठी भाईंदरच्या नवघर गावात आज स्वतंत्र शवदाहिनीची उभारणी करण्यात आली आहे. प्राण्यांच्या अंत्यविधीची अशी पहिलीच सोय असल्याचा दावा महापालिकेनं केला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या शवदाहिनीचे लोकार्पण केलं.
मिरा भाईंदर शहरात मोकाट प्राण्यांची संख्या मोठी आहे. या प्राण्यांवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता पालिकेकडून उत्तन येथे निर्बीजीकरण केंद्र उभारण्यात आलं आहे. शिवाय उपचारासाठी दवाखाना देखील उभारला आहे. मात्र प्राण्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांची विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे मृत प्राण्यांच्या अंत्यविधी करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत होत्या.
पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यविधीची गंभीर समस्या : खरं तर, आतापर्यंत पाळीव प्राण्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांना नदी-नाले, खाडीकिनारा, गटार, कचरा कुंडी किंवा लांब खुल्या जागी टाकले जात होते. यामुळे दुर्गंधी आणि रोगराई पसरण्याचा धोका निर्माण होत होता, ज्यामुळे आरोग्याच्या समस्या वाढत होत्या. राज्यात कुठेही पाळीव प्राण्यांच्या अंत्यविधीसाठी सुसज्ज सुविधा नव्हती.
पर्यावरणाचं संतुलन राखले जाईल : नवघर स्मशानभूमी येथे उभारण्यात आलेली पाळीव प्राण्यांची शवदाहिनी पूर्णपणे गॅस शवदाहिनी असेल. ही पर्यावरणपूरक सुविधा असून, प्राण्यांच्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कारासाठी नैसर्गिक वायू आणि प्रोपेन (LPG) चा वापर केला जातो. या शवदाहिनीमुळे लाकूड जाळून होणारं प्रदूषण देखील टळेल. मिरा-भाईंदर शहरात नवघर आणि काशिमिरा येथे अशा दोन ठिकाणी पाळीव प्राण्यांची स्मशानभूमी उभारण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी नवघर स्मशानभूमीचं लोकार्पण झालं असून, लवकरच काशिमिरा येथील स्मशानभूमीचंही लोकार्पण करण्यात येणार असल्याचं मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं.
नागरिकांकडून उपक्रमाचं स्वागत : लोकार्पणानंतर मिरा-भाईंदर शहरातील प्राणीप्रेमी नागरिकांनी या उपक्रमाचं स्वागत केलं आहे. त्यांनी पर्यावरण संवर्धन आणि प्राण्यांप्रती असलेली आपुलकी यांचा संगम साधल्याबद्दल समाधान व्यक्त केलं. मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी सांगितलं की, "पाळीव प्राणी अनेक घरांमध्ये कुटुंबातील सदस्यासारखे असतात. त्यांच्या अंत्यविधीसाठी सन्मानपूर्वक आणि सुसज्ज व्यवस्था उपलब्ध करणं ही काळाची गरज होती. मिरा-भाईंदरमध्ये उभारण्यात आलेली राज्यातील ही पहिली पाळीव प्राण्यांची स्मशानभूमी राज्यातील इतर शहरांसाठी आदर्श ठरेल. भविष्यात इतर शहरांमध्येही अशा सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. या लोकार्पणामुळे मिरा-भाईंदर शहरात स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण आणि प्राणीप्रेमींच्या भावनांचा सन्मान या तिन्ही गोष्टींचा संगम साधला गेला आहे."
