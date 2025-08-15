ETV Bharat / state

क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री तसंच, नंदुरबारचे पालकमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शनिमांडळ येथे शनिदेवाचं दर्शन घेतलं. नवस फेडण्यासाठी कोकाटे या मंदिरात आले होते.

नंदुरबार : राज्याचे मंत्री आणि नंदुरबारचे पालकमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शुक्रवारी (15 ऑगस्ट) जिल्ह्यातील प्रसिद्ध शनिमांडळ येथे शनिदेवाचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी "शनिदेव नेहमी माझ्या मागे खंबीरपणे उभे आहेत, त्यामुळे मला कुठल्याही गोष्टीचं भय नाही." अशी प्रतिक्रिया दिली. कोकाटेंनी शनी महाराजांना साखळी अर्पण केली होती. त्या साखळीची परतफेड करण्यासाठी ते पुन्हा शनिमंदिरात आले होते.

दर्शन घेतल्यानंतर कोकाटेंनी माध्यमांशी संवाद साधला : खरं तर, पावसाळी अधिवेशनादरम्यान व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमुळे मंत्री माणिकराव कोकाटे वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आक्रमक भूमिका घेतली होती. अशातच माणिकराव कोकाटे शनिवारी नंदुरबार येथे दाखल झाले. दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना आपल्या धार्मिक श्रद्धेची प्रांजळ मांडणी केली. कोकाटे म्हणाले, "आमचे नेते अजित पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त मागच्यावेळी मी शनी मंदिरात आलो होतो.

'शनी महाराज माझ्या मागे लागले नाहीत, तर ते खंबीरपणे पाठीशी उभे' : नंदुरबार येथील हे मंदिर साडेसात शक्तिपीठांपैकी एक मानलं जातं. त्यामुळे अशा पवित्र स्थळी दर्शन न घेता जाणं मला योग्य वाटत नाही." ते पुढे म्हणाले, "मी नेहमी धार्मिक विचार करणारा व्यक्ती आहे, आणि शनी महाराजांची माझ्यावर कृपा आहे. त्यामुळे मला वारंवार त्यांचं दर्शन घडतं. माझ्यावर त्यांची कृपा नसती, तर काहीच घडलं नसतं." मंत्री कोकाटे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, "शनी महाराज माझ्या मागे लागले नाहीत, तर ते खंबीरपणे माझ्या पाठीशी उभे आहेत."

कोकाटेंनी केला नवसफेड : राजकीय जीवनात येणाऱ्या अडचणी, साडेसाती किंवा इतर त्रास दूर व्हावेत यासाठी अनेक राजकीय नेते या ठिकाणी दर्शन घेऊन शनी महाराजांना साखळी अर्पण करत असतात. शनी महाराज हे नवसाला पावणारे देव मानले जातात. याच धार्मिक परंपरेचा एक भाग म्हणून नंदुरबारचे पालकमंत्री माणिकराव कोकाटे शनिवारी पुन्हा शनिमांडळ येथे दाखल झाले. गेल्या आठवड्यात त्यांनी अभिनव जिल्हा बनलेल्या भागातील नागरिकांसाठी समाधान व चांगले प्रशासन मिळावे, यासाठी शनी महाराजांना साखळी अर्पण केली होती. त्या नवसाची परतफेड करण्यासाठी त्यांनी शनिमंदिरात येऊन ‘शनी कवच अभिषेक’ केला.

कोकाटेंच्या या नवसफेडीची राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा : शनी कथाकार देवेंद्र पांढरकर यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, कोकाटे यांनी नवस पूर्ण झाल्यानंतर श्रद्धेनं पुन्हा दर्शन घेत नवसफेड केली. दरम्यान, या धार्मिक विधीमुळे कोकाटे यांची शनी महाराजांवरील श्रद्धा आणि भक्तीभाव पुन्हा एकदा दिसून आला. त्यांच्या या भेटीची परिसरात आणि राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

