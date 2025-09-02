पुणे : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं आझाद मैदान इथं आंदोलन केलं. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला विविध पक्षातील नेते उपस्थिती लावत आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा आजचा पाचवा दिवस आहे. "मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं अशी आमची भूमिका मागच्या आंदोलनावेळी आणि आताच्या आंदोलनावेळी राहिली आहे. आरक्षण देण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस सरकारनं केला. तसंच ईडब्लूएस आरक्षणाच्या संदर्भात 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. पण 'या ताटातील काढून त्या ताटात द्या आणि त्या ताटातून काढून या ताटात द्या' हे राज्याला शोभणार नाही. राज्याच्या निर्मितीपासून ते आतापर्यंत आमचं सरकार सोडलं तर कुठल्याच सरकारनं मराठा समाजाला न्याय दिलेला नाही, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मराठा आंदोलनाबाबत दिली.
राज्याच्या जनतेचं बाप्पानं रक्षण करावं : राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे मंगळवारी पुणे दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी पुणे शहरातील विविध गणेश मंडळांना भेट दिली. यावेळी त्यांना मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. "प्रत्येक वर्षी गणरायाच्या दर्शनाला येतो. महाराष्ट्र सुखी, समृध्द राहू दे. शेतकरी हवालदिल झालाय. तसंच राज्यात कोणावरही संकट येऊ नये. 14 कोटी जनतेचं रक्षण बाप्पानं करावं, अशी प्रार्थना मी केली." असं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
'हे' काही परवडणार नाही : "मराठा समाजाला मजबूत करणं ही आमची जबाबदारी आहे. पण ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही अशी देखील सरकारची भूमिका आहे. मराठा समाजाला ज्या काही योजना तसंच आरक्षण आहे. त्या मराठा समाजाला मिळाल्या पाहिजेत. पण ओबीसींच्या सवलती काढून तुम्हाला द्यायच्या, हे काही परवडणारं नाही. आपल्याला कोणाच्याही ताटातील काढून दुसऱ्याला द्यायचं नाही. तसंच राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे,"अशी प्रतिक्रिया मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
