नागपूर : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी शुक्रवारपासून मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वात मुंबईतील आझाद मैदान इथं आंदोलन सुरू झालंय. "ओबीसी संवर्गाबाहेर असलेल्या मराठा बांधवांना आधीच ईडब्लूएसमधून आरक्षण मिळतय. 10 टक्के आरक्षणामुळं मराठा समाजाला फायदा होतोय. ओबीसी आरक्षण न जाता मराठ्यांना आरक्षण देण्याची भाजपाची भूमिका आहे. या विषयावर शरद पवार यांनी अद्याप भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्यांची भूमिका राज्याला कळाली पाहिजे," असं म्हणत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शरद पवार यांच्यावर टीका केली.
शरद पवार गप्प का? : "मराठा आरक्षणाच्या विषयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अद्याप आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही. इतर वेळी ते बोलतात परंतु यावेळी ते अजून बोलले नाहीत. आज गप्प का? राज्याच्या जनतेला तर आपली भूमिका कळू द्या. तसंच मराठा आरक्षणाबाबत राहुल गांधी, सुशीलकुमार शिंदे यांची भूमिका सर्वांना समजली पाहिजे," अशी मागणी मंत्री बावनकुळे यांनी केली.
आमचं सरकार मराठा समजाला न्याय देईल : "मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावं अशी जर काँग्रेस नेत्यांची मागणी असेल, तर काँग्रेसनं आधी भूमिका स्पष्ट करावी. मराठा समाजाला दहा टक्के दिलं आहे. आणखी काय देता येईल? याचा प्रयत्न सुरू आहे. पुढच्या काळात आमचं सरकार मराठा समजाला न्याय देईल. काँग्रेसनं ओबीसी समाजाला कधीच न्याय दिला नाही. ओबीसी आयोग, ओबीसी मंत्रालय भाजपा सरकारनं आणलं आहे. काँग्रेसची भूमिका ओबीसी संदर्भात काय आहे? आज 353 जाती ओबीसीत संवर्गात आहेत. त्यांना आरक्षण कमी आहे, मग यातून दुसऱ्यांना आरक्षण कसं द्यायचं," असं मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
काँग्रेसनं भूमिका स्पष्ट करावी : "ओबीसी समाजाचं आरक्षण काढून मराठ्यांना देणं योग्य नाही. भाजपा ओबीसीच नाही, तर सर्वच समाजाच्या माग उभं आहे. काँग्रेस पक्षानं अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भूमिका आपली भूमिका स्पष्ट करावी," अशी प्रतिक्रिया मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
प्रमाणपत्र देण्याचं काम सुरू : "ज्यांच्याकडं ओबीसी जात प्रमाणपत्र आहे. त्या सर्वांना ओबीसीमध्ये घेतलय. सर्वेक्षण अद्याप सुरू आहे. लोकांना अजुनही प्रमाणपत्र मिळेल. पण सरसकट प्रमाणपत्र देऊ शकत नाही. नोंद असल्यास आरक्षण मिळेल. आंदोलक म्हणायचे सर्वेक्षण करा. ही मागणी आम्ही मान्य केली. सर्वेक्षण केलं, आता प्रमाणपत्र देण्याचं काम सातत्यानं सुरू आहे," अशी माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
पदावर राहण्यासाठी वयाची अट नाही : "या देशांत मनमोहन सिंग यांच्यासह अनेक जण देशाचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती पदावर वयाच्या 80 ते 85 पर्यंत राहिले आहेत. त्यामुळं वयाचा काही विषयच नाही. मोहन भागवत यांनी मांडलेली भूमिका योग्य आहे," असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
