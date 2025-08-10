बुलढाणा : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या 'मंडल यात्रे'वर जोरदार टीका केलीय. पवार यांनी काढलेली ही यात्रा केवळ नौटंकी असल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केलाय. "शरद पवार यांची सत्ता गेल्याने त्यांच्याकडे कोणतेही काम नाही, त्यामुळे ही यात्रा म्हणजे निव्वळ नाटक आहे," असा हल्लाबोल बावनकुळे यांनी केलाय.
महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल : बावनकुळे यांनी शरद पवार यांच्यावर ओबीसी समाजाबद्दल कळवळा नसल्याचा ठपका ठेवला. ते पुढे म्हणाले की, "पवार यांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ओबीसी आरक्षणाला मुदतवाढ न दिल्याने न्यायालयाने ते रद्द केले. याउलट, सध्याचे सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह घेण्यासाठी कटिबद्ध आहे."
कोणत्याही चौकात जाहीर चर्चेसाठी तयार : बावनकुळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाचा दाखला देत सांगितले की, "हा निर्णय ओबीसी समाजाला न्याय देणारा आहे." त्यांनी दावा केला की, भाजपा सरकारने नेहमीच ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले, तर पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने याबाबत गंभीरता दाखवली नाही. बावनकुळे यांनी पवार यांना आव्हान देताना म्हटले की, ओबीसी आरक्षणाबाबत कोणत्याही चौकात जाहीर चर्चेसाठी ते तयार आहेत. त्यांनी ठाकरे सरकारवरही टीका करत सांगितले की, त्यांनी अडीच वर्षे वेळकाढूपणा केला, ज्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले नाही.
केवळ राजकीय स्वार्थ : शरद पवार यांनी मंडल यात्रेच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाच्या मुद्द्यांना हात घालण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी बावनकुळे यांनी याला राजकीय स्टंट ठरवले. ते म्हणाले की, निवडणुका जवळ येताच पवार यांचा हा दिखावा आहे, ज्यामागे ओबीसी समाजाबद्दल खरी आस्था नसून केवळ राजकीय स्वार्थ आहे.
