रोहा सभागृह वादावरून मंत्री भरत गोगावले अन् माजी आमदार अनिकेत तटकरे आमनेसामने
रोहा शहरात उभारलेल्या चिंतामण देशमुख सभागृहाचे लोकार्पण सोहळा आता राजकीय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. मंत्री भरत गोगावले आणि अनिकेत तटकरे यांनी आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैऱ्या झाडल्या आहेत.
Published : September 14, 2025 at 7:00 PM IST
रायगड : रोहा शहरात उभारलेल्या चिंतामण देशमुख सभागृहाचे लोकार्पण सोहळा आता राजकीय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेतून मंत्री भरत गोगावले यांचा नामोल्लेख टाळल्यानं मंत्री गोगावले यांनी रोहा नगर पालिका मुख्याधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त करत हक्कभंग आणण्याचा इशारा दिला आहे. यावर माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी "पहले आप अपने गिरेबान मे झांक कर देखे" असा थेट टोला लगावत प्रत्युत्तर दिलं. यामुळं रोहातील सभागृहाच्या लोकार्पण सोहळ्याचा कळीचा मुद्दा आता जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या संघर्षाला आणखी धार लावणारा ठरत आहे.
ते जसं करतील तसं आम्ही बघू : शासनाचा कार्यक्रम असेल तर शासनाच्या नियमाच्या नियमानुसार नाव येणं गरजेचं आहे. तसं नसेल तर नगर पालिका मुख्याधिकारी यांच्यावर हक्कभंग दाखल करू. कारण त्यांनी काल नाव का टाकलं नाही? ही त्यांची स्वत:ची किंवा इतर कोणाची मालमत्ता नाही. ज्यावेळी आम्ही कार्यक्रम करतो. त्यावेळी त्यांची सगळ्यांची नावं टाकतो. त्यांनी आमच्या पाट्या तपासाव्यात. त्यांनी आमचं नाव टाकलं, पत्रिकेत आमचं नाव छापूनही आम्ही आलो नाही तर तो आमचा विषय आहे. परंतु, शासनाच्या नियमानुसार स्थानिक खासदार, आमदार आणि नागरिक अशा सगळ्यांना सांगणं गरजेचं आहे. त्यांना आम्ही कळवतो. ते जसं करतील तसं आम्ही बघू," अशी प्रतिक्रिया मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली.
पहिला हक्कभंग अलिबाग नगरपरिषदेनं घेतलेल्या कार्यक्रमावर आणवा : "हक्कभंग आणायचा असेल तर त्यांनी अलिबागच्या नगरपालिकेवर आणावा, असं मला वाटतं. कारण मध्यंतरी अलिबागच्या नगरपालिकेच्या अॅक्वेरियमचं भूमिपूजन झालं. तिथं शिवसेनेचे स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी आहेत. त्यांनी घेतलेल्या कार्यक्रमाच्या पाटीवर स्थानिक खासदार, आमदारांच नाव नाही. आमचं सोडा त्यांचा मान-सन्मान आम्ही करतोच. पण शिवसेनेच आमदार त्यांना सन्मान देत नाहीत. याबाबत त्यांनी आधी विचार करावा. याबाबतचा पुरावा माझ्याकडं आहे. आमदार महेंद्र दळवी यांनी केलेल्या भुमिपूजनाच्या पाटीवर फक्त त्यांचं नाव आहे. त्यावर खासदार सुनील तटकरे, मंत्री भरत गोगावले आणि खासदार धैर्यशिल पाटील यांचं नाव नाही. त्यामुळं भरत गोगावले यांनी पहिला हक्कभंग अलिबाग नगरपरिषदेनं घेतलेल्या कार्यक्रमावर आणवा," अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी दिली.
त्यांनी पहिला आपल्याकडं पहावं : पोलादपुरातील ग्रामीण रूग्णलय इथं आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम झाला. त्या कार्यक्रमाच्या पाटीवर मंत्री भरत गोगावले, प्रवीण दरेकर यांचं नाव आहे. यामध्ये मंत्री आदिती तटकरे यांचं नाव नाही. खासदार सुनील तटकरे यांच्या मतदारसंघात पोलादपुरचा भाग येत नाही का? त्यामुळं आधी स्वत:च्या चुकांकडं बघाव आणि नंतर आमच्याकडं बोट दाखवावं. असे अनेक पुरावे आमच्याकडं आहेत. ज्यात प्रोटोकॉल किती पाळलाय हे दिसून येईल. खर तर बजेटमधून साळव ते रेवदंडा पुलाचं काम झालं. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येणं अपेक्षित होतं. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें आणि खासदार सुनिल तटकरे यांनी ते काम मंजूर केलं. परंतु त्या कार्यक्रमाच्या पाटीवर कुठंही त्यांच्या नावाचा उल्लेख नाही. तिथं फक्त स्वत:चीच टिमकी वाजवली जाते. अशा वेळी त्यांना आपल्या सोयीनुसार प्रोटोकॉल आठवतो. त्यामुळं 'पहले आप अपने गिरेबान मे झांक कर देखे' त्यानंतर आमच्यावर टीका करावी," असं म्हणत माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी आपली भूमिका मांडली.
