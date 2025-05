ETV Bharat / state

मेळघाटात 'माइल वूड'; गावा-गावामधील अंतर दर्शविणारी ब्रिटिशकालीन व्यवस्था

मेळघाटात 'माइल वूड' ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 6, 2025 at 7:43 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 8:35 PM IST 3 Min Read

अमरावती : कोणत्याही प्रवासाला निघताना आधी आपला प्रवास किती किलोमीटर होईल? याचा अंदाज घेतला जातो. यासाठी मार्गात जागोजागी आपल्याला पोहोचायचं असलेल्या ठिकाणचं अंतर दर्शविणारे 'माइल स्टोन' दिसतात. सातपुडा पर्वत रांगेत मेळघाटच्या जंगलात देखील असंच अंतर दर्शविणारे पांढऱ्या रंगांचे दगड मार्गात लावले आहेत. मात्र, सध्या सर्वसामान्य व्यक्तींना प्रवेशास बंदी असणाऱ्या जारीदा वनपरिक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या जंगल भागातील मार्गावर 'माइल स्टोन' ऐवजी 'माइल वूड' आढळतात. गावांमधील अंतर दर्शविणारे हे लाकडी बुरुज या जंगल भागातलं वैशिष्ट्यच. मेळघाटातील ब्रिटिश काळातील या 'माइल वूड'संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.



'ईटीव्ही भारत'चा स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat Reporter)

जारीदा गावात 'माइल वूड' : चिखलदरा तालुक्यातील दुर्गम भागात वसलेल्या जारीदा या गावात ब्रिटिशकालीन विश्रामगृहाच्या अगदी प्रवेशद्वाराजवळ 'माइल वूड' दिसतो. या लाकडी बुरुजावर जारीदापासून सेमाडोह, राहू, चुनखडी आणि रायपूर या गावांची नावं इंग्रजी अक्षरात कोरलेली आहेत. यावरू त्या गावांचं जारीदापासून अंतर किती मैलावर आहे, हे देखील नमूद केलेलं आहे. जारीदा इथल्या या एकमेव 'माइल वूड'वर अक्षरं आणि आकडे ओळखून येतात.

ब्रिटिश कालीन 'माइल वूड' (ETV Bharat Reporter)

