बीड : जिल्ह्यातून नुकतीच एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, एका तृतीयपंथीयाच्या मदतीनं तिघा पुरुषांनी मिळून एका 20 वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केला, अशी गंभीर घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकारामुळे संपूर्ण परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी घटनेची गंभीर दखल घेतली असून संबंधित आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
परळी तालुक्यातील अस्वलआंबा शिवारात ही धक्कादायक घटना घडली. काम देण्याचं आमिष दाखवून एका तृतीयपंथीयानं परप्रांतीय 20 वर्षीय तरुणीला फसवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार घडवून आणला, अशी माहिती समोर आली आहे.
तिघेजण पोलिसांच्या ताब्यात : सदर तृतीयपंथीयानं तरुणीला नोकरी देण्याचं आमिष दाखवत तिला आपल्या साथीदारांच्या हवाली केलं. त्यानंतर तिघांनीतिच्यावर बलात्कार केला. ही संतापजनक घटना शनिवारी पहाटे घडल्याचं सांगितलं जात असून, परिसरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी अंबाजोगाई ग्रामीण पोलीस ठाण्यात तृतीयपंथीयासह चौघांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत तिघांना ताब्यात घेतलं असून, पुढील तपास सुरू आहे.
संपूर्ण घटनाक्रम असा आहे : या घटनेतील पीडिता मुळची हैदराबादची असून, मुंबईत घरगुती साफसफाईच्या कामावर होती. तिनं दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ती मुंबईहून हैदराबादला जाण्यासाठी रेल्वेनं निघाली होती. भूक लागल्यानं ती परळीत उतरून एका हॉटेलमध्ये जेवत असताना तृतीयपंथी पूजा गुट्टे हिची नजर तिच्यावर पडली. पूजाने बोलत बोलत तिची गरज जाणून घेतली आणि काम मिळवून देण्याचं आमिष दाखवलं. त्यानंतर पूजाने सतीश अण्णासाहेब मुंडे (रा. डाबी, ता. परळी) आणि मोहसीन सरदार पठाण (रा. शिवाजीनगर, परळी) या दोघा साथीदारांना बोलावून घेतलं. त्यानंतर त्या तिघांनी पीडितेला मोटारसायकलवर बसवून अस्वलआंबा येथील भागवत अंगद कांदे या चौथ्या साथीदाराकडे नेलं. तिथं एका मंदिराशेजारी असलेल्या भागवत कांदे याच्या मालकीच्या खोलीमध्ये नेऊन जिवे मारण्याच्या धमक्या देत आणि मारहाण करत आळीपाळीने बलात्कार केला. यामध्ये पूजाने त्यांना मदत केली. फिर्यादीवरून चारही आरोपींवर अंबाजोगाई ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश शिंदे करत आहेत.
एका नागरिकानं पोलिसांना फोन करून दिली माहिती : अस्वलआंबा गावातील बलात्काराच्या घटनेची माहिती एका सजग नागरिकानं शनिवारी पहाटे डायल 112 वर कॉल करून पोलिसांना दिली. या माहितीची गांभीर्यानं दखल घेत परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक फौजदार टोले यांनी तत्काळ अस्वलआंबा येथे धाव घेतली आणि पीडितेची सुटका केली. पोलिसांना पाहताच पूजा गुट्टे घटनास्थळाहून फरार झाली. मात्र, सतीश अण्णासाहेब मुंडे, मोहसीन सरदार पठाण आणि भागवत अंगद कांदे यांना घटनास्थळीच अटक करण्यात पोलिसांना यश आलं. या गंभीर घटनेमुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
