पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी; म्हाडाच्या ४१८६ घरांच्या ऑनलाईन सोडतीचा शुभारंभ
पुणेकरांसाठी म्हाडाने (Mhada) लॉटरी जाहीर केली आहे. पुणे गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळाने सोडतीची घोषणा केली आहे.
Published : September 11, 2025 at 5:15 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 5:56 PM IST
पुणे : पुणे गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळातर्फे पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पीएमआरडीए मधील १५ टक्के सामाजिक गृहनिर्माण आणि २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील ४१८६ सदनिकांच्या ऑनलाईन सोडतीचा शुभारंभ आज करण्यात आला. तसंच पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील म्हाडा गृहनिर्माण योजना (Mhada) आणि PMAY योजनेमधील प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर १९८२ सदनिकांचा समावेश करण्यात येत आहे. अशा एकूण ६१६८ सदनिकांसाठी अर्ज नोंदणी, ऑनलाईन अर्ज तसंच अनामत रक्कमेचा भरणा, या कार्यक्रमाचा शुभारंभ शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्याहस्ते करण्यात आला.
म्हाडाकडून शुभारंभ : सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील म्हणाले, "आज जो म्हाडाकडून शुभारंभ करण्यात आला आहे. त्यात १५ टक्के सामाजिक गृहनिर्माण आणि २० टक्के सर्व समावेशक गृहनिर्माण योजनांमध्ये पुणे महापालिका क्षेत्रात १५३८, पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रात १५३४ आणि पुणे महानगर प्रदेशविकास प्राधिकरण मध्ये १११४ अशा एकूण ४१८६ सदनिका आहेत. तर म्हाडा गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य असं १६८३ सदनिका तर म्हाडा PMAY योजनेत २९९ असे एकूण ६१६८ सदनिका असणार आहे. नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा. तसेच संपूर्ण प्रक्रिया ही पारदर्शक असणार आहे." या सोडतीच्या सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या पारदर्शकतेमध्ये आणखी भर घालण्यात आलेली आहे.
१ : उत्पन्न संबधित -
अ) विवाहित अर्जदारास त्यांच्या जोडीदाराचे उत्पन्नही दर्शवावे लागेल. जोडीदाराचे उत्पन्न नसल्यास त्यांना अर्ज करताना शून्य (०) उत्पन्न दर्शवावे लागेल.
ब) पती-पत्नी यांनी वेगवेगळे अर्ज केले असल्यास दोघांच्याही उत्पन्नामध्ये तफावत आढळून आल्यास ते अर्ज बाद करण्यात येतील.
२ : वैवाहिक स्थितीबाबत -
- योग्य ती वैवाहिक स्थिती निवडावी लागेल.
- अर्जदार घटस्फोटित असल्यास त्यांना तसे आदेश अपलोड करावे लागतील.
- अर्जदार विधवा / विधूर असल्यास पती / पत्नीचा मृत्यू दाखला अपलोड करावा लागेल.
- संरक्षण दल कुटुंब / माजी सैनिक यांना स्वतंत्रपणे आपले प्रमाणपत्र अपलोड करावे लागेल.
३. अधिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र -
- बारकोड असणारे २०१८ नंतरचेच स्वीकारण्यात येतील.
- QR Code संबधात नमुना वाटप आदेश, वाटप आदेश, ताबापत्र, ताबा पावती इत्यादीवर QR Code दर्शवण्यात येईल.
४. DIGI Locker -
- अर्जदाराचे तसंच अर्जदाराच्या जोडीदाराचे आधारकार्ड आणि पॅनकार्ड हे डिजी लॉकर यावरूनच प्राप्त करून घेणे गरजेचे आहे. त्याकरता अर्जदारास डिजी लॉकरवर नोंदणीकरून आवश्यक माहिती अद्यावत करावी लागेल.
- सोडतीमधील घरांच्या नोंदणीसाठी बोर्डाच्या या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
- प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावरील सदनिकांसाठी अर्ज नोंदणी करता म्हाडाच्या वेबसाईटवर, संकेतस्थळांना भेट द्यावी.
