मुंबई - राज्य सरकार आता राष्ट्रीयकृत बँकांसोबतच खासगी बँकांमध्येही पैसा गुंतवणार आहे. त्याचबरोबर शासकीय कार्यालयांच्या बँकिंग विषयक व्यवहारांसाठी आणि सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळांकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठीही खासगी बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयाबाबत शिवसेनेच्या (यूबीटी) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
सर्व शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळांना त्यांचे सर्व बँकिंग विषयक व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फतच करण्याचं सरकारचं धोरण आहे. त्यानुसार त्यांच्याकडील अतिरिक्त निधीच्या गुंतवणुकीसाठी आतापर्यंत केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांनाच पात्र ठरविण्यात येत होते. मात्र, या राज्य सरकारच्या धोरणात बदल करीत, १६ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नक्त मूल्य (नेट वर्थ) असणाऱ्या खासगी बँका (अनुसूचित वाणिज्यिक बँका) आणि ४ हजार कोटींपेक्षा जास्त नक्त मूल्य असल्यास महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेशी संलग्न बँकांना यासाठी प्राधिकृत करण्यात आलं आहे. त्याबाबतचा राज्य सरकारनं निर्णय ७ ऑगस्टला जाहीर केला.
बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धेमुळे फायदा होईल - केंद्र सरकारनं शासकीय बँकिंगविषयक व्यवहारांसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांसोबत खासगी क्षेत्रातील बँकांचाही विचार करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळांच्या बँकिंगविषयक व्यवहारांसाठी आणि त्यांच्याकडील अतिरिक्त निधीच्या गुंतवणुकीसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांसोबत खासगी बँकांचा (अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांचा) विचार केल्यास बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धेचा लाभ होऊन कार्यक्षम आणि परिणामकारक सेवा उपलब्ध होऊ शकतील, अशी माहिती वित्त विभागाचे उपसचिव राजेंद्र गाडेकर यांनी दिली आहे.
गुंतवणुकीकरिता काय आहेत अटी ? १६ हजार कोटींपेक्षा जास्त नक्त मूल्य (Net worth) , सतत ५ वर्षे निव्वळ नफा मिळविलेला असणं आवश्यक, भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर (कॅपिटल अॅडिक्वसी रेशो) १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त असावा, बँकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारा कोणतेही आर्थिक निर्बंध नसावेत, अशा अटी खासगी बँकांना घालण्यात आल्या आहेत. आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ च्या ताळेबंदानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे नक्त मूल्य ५३९६.३५ कोटी इतके असल्यानx या बँकेचा समावेशदेखील त्यात करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयातील तरतुदी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायती राज संस्थांना लागू करण्याबाबत नगर विकास आणि ग्राम विकास विभागानं त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावा, असे राज्य सरकारनं म्हटलं आहे.
या बँकांमध्ये होऊ शकते गुंतवणूक
- महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई
- आयसीआयसीआय बँक
- एचडीएफसी बँक
- एक्सिस बँक
- कोटक महेंन्द्रा बँक
- इंडसइंड बँक
- येस बँक
- आयडीएफसी फर्स्ट बँक
- फेडरल बँक
- बंधन बँक
- एयु स्मॉल फायनान्स बँक
एमएससी बँकेला प्राधान्य द्यावे- महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी राज्य सरकारच्या गुंतवणुकीबाबतच्या निर्णयावर ईटीव्ही भारतशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे. " याबाबतचा ठराव केंद्रानं दोन वर्षांपूर्वीच केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारनं खासगी बँकांसाठी १६ हजार कोटी आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला (एमएससी) ४ हजार कोटींच्या नक्त मुल्याचं निकष ठरवून दिले होते. एमएससी बँकेनं सगळे निकष पूर्ण केले. एमएससी बँकेचा व्याजदर जवळपास ७ टक्के आहे. याउलट खासगी बँका केवळ ४ ते ४.३० टक्के व्याजदर देतात. त्यामुळे आमची मागणी होती की, एमएससी बँकेला प्राधान्य द्यावे, जेणेकरून शासनाचे नुकसान टाळता येईल. मात्र, आजपर्यंत आमच्याकडे एकाही रुपयाची गुंतवणूक आलेली नाही".
भांडवलदारांची मर्जी सांभाळण्यासाठी- ईटीव्ही भारतशी बोलताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी भांडवदाराची मर्जी राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची टीका केली. "सध्या स्वायत्त संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. भारतीय संविधानानुसार न्याय, वित्त अशा संस्था स्वायत्त असणं महत्त्वाचं आहे. परवा भाजपाच्या एका माजी महिला प्रवक्त्याची शिफारस उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदाची करण्यात आली. आता हा नवा निर्णय आहे. राष्ट्र उभारणीत महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकांना प्राधान्य देण्याऐवजी जर सरकार खासगी बँकांना अनुकूल धोरणं आखत असेल, तर स्वायत्त संस्थांचं पतन होईल. मला सांगा, अॅक्सिस बँकेचं राष्ट्र उभारणीत योगदान काय आहे? हे सरकार लोकांसाठी आहे की भांडवलदारांची मर्जी सांभाळण्यासाठी, हेच कळत नाही".
अॅक्सिस बँकेत पोलिसांचे पगार खाते केल्यानं झाला होता वाद- दरम्यान, २०२० मध्ये पोलीस विभागाचे पगार खाते अॅक्सिस बँकेत हस्तांतरित करण्यावरून विरोधकांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून अॅक्सिस बँकेत वरिष्ठ पदावर पत्नी अमृता फडणवीस असल्यानं बँकेला मदत केल्याचा दावा करत मोहनीश जबलपुरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. पोलिस कर्मचाऱ्यांचे तसेच संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांचे पगार खाते अॅक्सिस बँकेत हस्तांतरित करण्यात आल्यानं राष्ट्रीयीकृत बँकांचे नुकसान झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
हेही वाचा-