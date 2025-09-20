ETV Bharat / state

पुणे विमानतळावरून २ कोटी रुपयांचं मेथाकॅलोन जप्त, एकाला अटक

पुणे विमानतळावरून २ कोटी रुपयांचं मेथाकॅलोन जप्त करण्यात आलं. या प्रकरणी एकाला पोलिसांनी अटक केली आहे.

२ कोटी रुपयांचं मेथाकॅलोन जप्त
२ कोटी रुपयांचं मेथाकॅलोन जप्त (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2025 at 11:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : येथील आंतरराष्ट्रीत विमानतळावर बँकॉकहून एअर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइटने येणाऱ्या एका प्रवाशाकडून एअर इंटेलिजेंस युनिट कडून ५२३४.७० ग्रॅम मेथाकॅलोन जप्त करण्यात आलं. पोलिसांनी माहिती दिल्यानुसार आंतररष्ट्रीय बाजारात या मेथाकॅलोनची किंमत अंदाजे २ कोटी पेक्षा अधिकची आहे. या प्रकरणी त्या प्रवाशाला अटक करण्यात आली आहे, असंही पोलिसांनी सांगितलं.



याबाबत अधिक माहिती अशी की, १८ सप्टेंबर रोजी विशिष्ट गुप्तचर माहितीच्या आधारे, पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील एअर इंटेलिजेंस युनिटच्या अधिकाऱ्यांना माहिती मिळाली की बँकॉकहून एअर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट क्रमांक IX-२४१ वरून येणाऱ्या एका प्रवाशाच्या बॅगेत काही तरी आहे. त्या प्रवाशाला त्याब्यात घेतलं असता त्यांच्या चेक-इन लगेज बॅगची झडती घेतली असता पावडर आणि क्रिस्टल स्वरूपात ५.२३ किलोग्रॅम वजनाचा पांढरा पदार्थ आढळून आला. फील्ड टेस्टिंगमध्ये तपास केला असता हा पदार्थ मेथाकॅलोन असल्याचं निश्चित झालं. हा प्रतिबंधित पदार्थ जप्त करण्यात आला आणि नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (NDPS) कायदा, १९८५ अंतर्गत प्रवाशाला अटक करण्यात आली. पुढील तपास सुरू आहे.

जुलै महिन्यात पुण्यातील उच्चभ्रू खराडी भागात रात्री रेव्ह पार्टी सुरू होती त्यावेळी पोलिसांनी कारवाई केली होती. पार्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थ, दारू आणि हुक्काचे सेवनदेखील करण्यात येत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या रेव्ह पार्टी करणाऱ्यांमध्ये २ महिला आणि ५ पुरुषांचा समावेश आहे, अशीही माहिती पोलिसांच्या हाती लागली होती. या हायप्रोफाईल रेव्ह पार्टीमध्ये डॉक्टर आणि पदवीधर तरुणांचा समावेश असल्याचंही निदर्शनास आलं. एका बड्या नेत्याच्या जावयाला या पार्टी प्रकरणी अटक करण्यात आलं होतं. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं केलेल्या छापेमारीमध्ये अमली पदार्थ, हुक्का आणि दारू जप्त करण्यात आली होती.

For All Latest Updates

TAGGED:

2 CRORE DRUGS SEIZEDमेथाकॅलोन जप्तनार्कोटिक ड्रग्जNDPS2 CRORE DRUGS SEIZED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.