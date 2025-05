ETV Bharat / state

कोल्हापुरातील दुसऱ्या महायुद्धात लढलेल्या 140 सैनिकांची नावं कोरलेलं स्मारक, आजही नव्या पिढीला मिळतेय 'प्रेरणा'! - MUKT SAINIK COLONY IS IN KOLHAPUR

महायुद्धात लढलेल्या सैनिकांची नावं कोरलेलं स्मारक ( ETV Bharat Reporter (GFX) )

Published : May 12, 2025 at 6:43 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 6:52 PM IST

कोल्हापूर : भारताच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग सुकर झालेल्या दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिशांच्या बाजूने लढलेल्या भारतीय सैन्यात त्याकाळची कोल्हापूरची 'राजाराम रायफल्य' आणि आताच्या 'मराठा इन्फंट्री'चे 140 जवान प्राणपणाने लढले होते. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर महायुद्धात सहभागी असलेल्या याच सैनिकांना कोल्हापूरचे छत्रपती राजाराम महाराजांनी दिलेल्या जागेत या सैनिकांचं कुटुंब वास्तव्यास आहे. तसेच दुसऱ्या महायुद्धात जागतिक पातळीवर गाजवलेल्या शौर्याचे प्रतीक म्हणून कोल्हापुरातील "मुक्त सैनिक वसाहत" येथे सैनिकांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ उभारण्यात आलेलं स्मारक आजही नव्या पिढीला प्रेरणा देत आहे. माजी सैनिकांची सोसायटी असलेल्या या वसाहतीला 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. जिल्ह्यातील अशी ही एकमेव सोसायटी आहे. युद्धात सहभागी झालेल्या शूर जवानांच्या वीरमाता आजही सोसायटीमध्ये वास्तव्यास आहे. देश प्रेमाने ओथंबून वाहणाऱ्या या वसाहतीत सध्या सुरू असलेल्या भारत-पाकिस्तान युद्ध स्थितीत, केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यास आज ही देशाच्या शत्रूंशी दोन-हात करू असा निर्धार इथल्या नागरिकांनी केला आहे. 140 सैनिकांची नावं कोरलेलं स्मारक (ETV Bharat Reporter) काय आहे "मुक्त सैनिक वसाहतीचा" इतिहास? : दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जगाच्या कानाकोपऱ्यात ब्रिटिशांच्या बाजूने उतरलेल्या भारतीय सैनिकांनी शौर्य गाजवत पराक्रम केला होता. यामध्ये कोल्हापुरातील 140 सैनिकांचा समावेश होता. दुसरे महायुद्ध संपले, तेव्हा कोल्हापुरात अनेकजण आपल्या मुलाची, नवऱ्याची वाट पाहत होते. मात्र, तेव्हाच्या काळात संपर्काचे कोणतेच साधन नसल्यामुळे अनेकांना देशाच्या रक्षणासाठी लढायला गेलेल्या आपल्या घरातील सैनिकाचे काय झाले? हा प्रश्न होता. मात्र, युद्ध संपल्यानंतर 140 जण सुखरूप घरी परतले. त्या काळात कोल्हापूरचे संस्थानिक छत्रपती राजाराम महाराज यांनी या पराक्रमी योद्धांचा सत्कार करत कोल्हापूर शहराच्या प्रवेशद्वाराजवळ या सैनिकांना वास्तव्य करण्यासाठी त्यांच्या नावे वसाहत निर्माण केली होती. आज हीच वसाहत 75 वर्षे पूर्ण करत आहे. शौर्य गाजवलेल्या या सैनिकांच्या स्मृती जागाव्यात यासाठी कोल्हापूर महापालिकेच्यावतीने या ठिकाणी सैनिक स्मारक उभारण्यात आले आहे. दरवर्षी माजी सैनिकांचे कुटुंबीय या स्मारकाची स्वच्छता करतात. तसेच या सैनिकांच्या तिसऱ्या पिढीतील तरुण सैन्यात भरती होऊन आपल्या पूर्वजांचा वारसा पुढे चालवणार असल्याचे मुक्ती मोठे, सौरभ जाधव आणि भूषण पाटील या तरुणांनी सांगितले.

