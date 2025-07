ETV Bharat / state

नंदुरबार - राज्यात अतिदुर्गम जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या गडचिरोलीनंतर नंदुरबारची ओळख आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात आरोग्याच्या मोठ्या प्रमाणावर समस्या निर्माण होत आहेत. त्या दूर व्हाव्यात याकरिता प्रशासनाकडून दुर्गम भागात रस्त्यांअभावी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत औषधी पोहोचविण्यासाठी मोठी मशागत करावी लागत होती. रुग्णांवर वेळेवर उपचार व्हावेत, या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून ड्रोनद्वारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा उपकेंद्रांपर्यंत फक्त 15 मिनिटांत औषधी पोहोचविल्या जातील, असा प्रयोग यशस्वी करण्यात आला आहे. यामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांना आरोग्याबाबत येणाऱ्या समस्या काही प्रमाणात कमी होतील. म्हणून हा राज्यातील दुसरा यशस्वी प्रयोग राबविण्यात आला. सातपुड्यात पोहोचले ड्रोनद्वारे मेडिसिन (Source- ETV Bharat) आरोग्य विभागासमोर नेहमीच मोठे आव्हान : नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुड्यात अनेक समस्या आहेत. अतिदुर्गम भाग असल्यामुळे अनेक पाड्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता नाही, तर नदी ओलांडण्यासाठी पूल नाही. यामुळे आरोग्य सेवा पोहोचवणे मोठे जिकरीचे झाले होते, यामुळे आरोग्य विभागासमोर नेहमीच मोठे आव्हान राहिले आहे. बिलगाव आरोग्य केंद्र असो की सावऱ्या दिगर यांसारख्या गावांमध्ये जाण्यासाठी ग्रामस्थांना मोठ्या समस्या निर्माण होत होत्या. नदीतून होडी किंवा बार्जद्वारे प्रवास करावा लागतो. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना तर अनेकदा 20 किलोमीटरहून अधिक पायपीट करून रुग्णांपर्यंत पोहोचून त्यांना लस आणि औषधं उपलब्ध करून दिली जात होते, यासाठी सुमारे 4 तासांपर्यंतहून अधिक वेळ लागत होता. यामुळे लसींच्या योग्य तापमानावर परिणाम होऊन त्या खराब होण्याची भीती असायची. याच समस्येवर उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासन आणि मुंबई आयआयटीने एक महत्त्वाकांक्षी प्रयोग हाती घेतला. तो म्हणजे ड्रोनद्वारे मेडिसिन आणि लसींचा पुरवठा करून आरोग्य सेवकांपर्यंत ते पोहोचवले जाणार आहे. सातपुड्यात पोहोचले ड्रोनद्वारे मेडिसिन (Source- ETV Bharat)

