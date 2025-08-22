ETV Bharat / state

माणगाव–इंदापूर वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना; चार नवीन डायव्‍हर्जनसाठी राज्य सरकारचा पुढाकार - MANGAON INDAPUR TRAFFIC CONGESTION

मुंबई–गोवा महामार्गावर गेल्या अनेक वर्षांपासून माणगाव आणि इंदापूर परिसरातील वाहतूक कोंडी कोकणवासीयांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. चार नवीन डायव्‍हर्जनसाठी राज्य सरकारनं पुढाकार घेतलाय.

Measures to address Mangaon Indapur traffic congestion
माणगाव–इंदापूर वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 22, 2025 at 10:16 AM IST

रायगड : मुंबई–गोवा महामार्गावर गेल्या अनेक वर्षांपासून माणगाव आणि इंदापूर परिसरातील वाहतूक कोंडी कोकणवासीयांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. महामार्गाच्या कामांमध्ये होणारा विलंब, बायपासची अपूर्ण कामं आणि वाढलेली वाहनांची संख्या यामुळे प्रवाशांना तासन्‌तास कोंडीत अडकून राहावं लागतंय. मात्र आता या कोंडीतून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्यात.

चार नवीन डायव्हर्जन विकसित करण्याचा निर्णय : माणगाव शहरात वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी चार नवीन डायव्हर्जन विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय, यासाठी तब्बल 22 कोटी रुपयांचं अंदाजपत्रक तयार करून शासनाने त्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. लवकरच यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणार असून, प्रत्यक्ष कामाला गती मिळेल, अशी माहिती मिळते आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून माणगाव–इंदापूर बायपासची चर्चा सुरू असली तरी प्रत्यक्षात या कामांना गती मिळत नाही. कागदोपत्री प्रक्रिया, जमीन संपादनातील अडथळे आणि निधीअभावी ही कामं रखडली आहेत. त्यामुळे किमान पुढील दोन वर्षांत तरी या बायपासची पूर्तता होणं अवघड दिसतं.

डायव्हर्जनमुळे वाहतूक कोंडीत काही प्रमाणात दिलासा : नव्या डायव्हर्जन मार्गांमुळे माणगाव शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी होऊन महामार्गावरील कोंडी थोड्याफार प्रमाणात सुटेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. कोकणात विशेषतः गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई–पुणे–ठाणे परिसरातून लाखो गणेशभक्त गावी परततात. यामुळे रस्त्यावर मोठा ताण येतो. यंदा मात्र डायव्हर्जनमुळे या वाहतूक कोंडीत काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळेल, अशी आशा स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत.

गणेशोत्सवात कोकणात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वाहतुकीला दिलासा : अशा परिस्थितीत शासनाने तात्पुरता पर्याय म्हणून डायव्हर्जनचा मार्ग निवडला आहे. या नव्या डायव्हर्जन मार्गांमुळे माणगाव शहरातील वाहतूक कमी होऊन महामार्गावरील कोंडीसुद्धा काही अंशी सुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे खासकरून गणेशोत्सवात कोकणात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वाहतुकीला दिलासा मिळेल, असं स्थानिक जनतेचं म्हणणं आहे. कोकणवासीयांच्या दैनंदिन प्रवासात होणारा त्रास कमी करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचं प्रतिपादन महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केलंय.

