मुंबई क्रिकेटचा वारसा सांगणाऱ्या 'शरद पवार क्रिकेट संग्रहालया'चं वानखेडे स्टेडियमवर अनावरण; दिग्गजांची हजेरी - SHARAD PAWAR CRICKET MUSEUM MUMBAI

8 हजार चौरस फुटांच्या जागेत वसलेलं ऑडिओ व्हिज्युअल सोयींनी युक्त असं हे अद्ययावत डिजिटल स्टेडियमचं घटस्थापनेच्या शुभमुहूर्तावर संग्रहालयाच लोकार्पण होणार आहे.

Sharad Pawar Cricket Museum Mumbai
क्रिकेट संग्रहालयाचं अनावरण करताना मान्यवर (ETV Bharat Reporter)
Published : August 23, 2025 at 8:54 PM IST

मुंबई : मागील काही वर्षांपासून मुंबई क्रिकेट असोसिएशन ज्या क्षणाची वाट पाहत होत तो दिवस शनिवारी मोठ्या थाटात साजरा करण्यात आला. लॉर्ड्स, सिडनी, मेलबर्न यासंरख्या प्रतिष्ठित स्टेडियमप्रमाणं भारतीय क्रिकेटची पंढरी असलेल्या वानखेडे स्टेडियमलाही आता स्वत:चं संग्रहालय मिळालंय. वानखेडेच्या या भूमीनं सचिन तेंडुलकर, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, अजित वाडेकर, झहीर खान ते अलिकडच्या रोहित शर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांच्यासारख्या एकापेक्षा एक असे सरस रत्न आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला दिलेत.

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या प्रयत्नांना यश : 'शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय' हा संकल्प पूर्णत्वास नेण्याकरता एमसीएच्या सर्व सदस्यांनी फार मेहनत घेतलीय. त्यांच्या परिश्रमांमुळंच वानखेडेच्या भूमीत 8 हजार चौरस फूटांत आज हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच संग्रहालय उभं राहिलंय. येत्या 22 सप्टेंबरला घटस्थापनेच्या शुभ मुहूर्तावर हे संग्रहालय सर्वसामान्यांसाठी खुल होणार आहे. सध्याच्या डिजिटल जमान्यात हे संग्रहालयही द्रुकश्राव्य रूपातही येणाऱ्यांना आपली महती सांगेल. या संग्रहालयाच्या प्रवेशद्वारावर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर आणि आयसीसी, बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष शरद पवार यांचे खास पुतळे ठेवण्यात आलेत. या कामात शरद पवारांनी बारीक सारीक गोष्टीतही जातीनं लक्ष घालून अनेक बहुमोल सूचना केल्यात, अशी कबूली एमसीएचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांनी दिली. भाजपा नेते आशिष शेलार यांनीही या सोहळ्यात बोलताना एमसीएच्या कामाची पोचपावती दिली. शरद पवार यांनी बोलताना मुंबई क्रिकेटशी संबंधित काही आठवणींना उजाळा दिला. लिटिल मास्टर सुनील गावस्करांनीही यावेळी बोलताना मुंबईसाठी रणजी ट्रॉफी खेळतानाच्या दिवसांतील काही रंजक आठवणींना यावेळी उजाळा दिला.

शरद पवार क्रिकेट संग्रहालयाचं वानखेडे स्टेडियम इथं अनावरण (ETV Bharat Reporter)

या संग्रहालयातून नवोदित खेळाडूंना नवी उमेद मिळेल : "आज हा सन्मान दिल्याबद्दल मला आनंद होतोय. मुंबई क्रिकेट असोसिएशननं माझा पुतळा नवीन एमसीए शरद पवार क्रिकेट संग्रहालयाच्या प्रवेशद्वारावर ठेवण्याचा निर्णय घेतला, त्यासाठी मी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा आभारी आहे. मी क्रिकेटमध्ये माझं पहिलं पाऊल टाकलं आणि पुढं मला देशासाठी खेळण्याची संधी मिळाली. ही किती अभिमानाची गोष्ट आहे हे सांगू शकत नाही," असं म्हणत सुनील गावस्कर भाऊक झाले.

Sharad Pawar Cricket Museum Mumbai
सुनील गावस्कर यांचा पुतळा (ETV Bharat Reporter)

सुनील गावस्कर, शरद पवारांच्या पुतळ्याचं वैशिष्ट्य : सुनील गावस्कर हे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरसह अनेक क्रिकेटपटूंचे आदर्श आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदा 10 हजार धावा टप्पा गाठण्याचा मान सुनील गावस्कर यांनीच मिळवला होता. पाकिस्तानविरूद्धच्या सामन्यात तो आनंदाचा क्षण साजरा करत धावतानाच त्यांनी घेतलेली ती पोझ आजही अनेकांच्या आठवणीत आहे. त्यामुळं त्यांची तीच प्रतिमा पुतळ्यात उतरवून या संग्रहायलाच्या प्रवेशद्वारावर बसवण्यात आली आहे. त्यामुळं या पुतळ्यापासून बऱ्याच उदयोन्मुख क्रिकेट खेळाडूंना प्रेरणा मिळेल यात शंका नाही. याशिवाय या पुतळ्याकरता सुनील गावस्कर यांनी आपल्या किटमधील काही अनमोल गोष्टी संग्रहालयासाठी मुंबई क्रिकेट संघटनेला भेट दिल्या आहेत. ज्यात त्यांच्या काही खास कॅप्सचाही समावेश आहे. तर शरद पवारांची हातात फाईल घेतलेली नेहमीच्या शैलीतील पोझ या पुतळ्याला देण्यात आली आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन, बीसीसीआय आणि आयसीसी या सर्व क्रिकेट संघटनांचं अध्यक्षपद शरद पवारांनी भूषवलं आहे. क्रिकेट असो की राजकारण एक उत्तम प्रशासक म्हणून शरद पवारांचा हात कुणीही धरू शकणार नाही, यात कुणाचंही दुमत नसावं.

Sharad Pawar Cricket Museum Mumbai
शरद पवार क्रिकेट संग्रहालयाचं वानखेडे स्टेडियम इथं अनावरण (ETV Bharat Reporter)

सुनील गावस्करांच्या कारकिर्दिचा आलेख : सुनील गावस्कर यांनी साल 1971 ते 1987 पर्यंत भारतासाठी 125 कसोटी सामने खेळलेत. ज्यात त्यांनी 51.12 च्या सरासरीनं 10,122 धावा फटकावल्यात. त्यांच्या नावावर 34 शतके आणि 45 अर्धशतकांचा समावेश आहे. नाबाद 236 धावा ही कसोटीतील त्यांची सर्वोत्तम खेळी आहे. तर आपल्या वन डे कारकिर्दित त्यांनी 108 सामन्यांमध्ये 35.13 च्या सरासरीन 3092 धावा केल्यात. ज्यात एक शतक आणि 27 अर्धशतकांचा समावेश आहे. यात नाबाद 103 धावा ही त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी आहे.

Sharad Pawar Cricket Museum Mumbai
शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय (ETV Bharat Reporter)

ETV Bharat Logo

