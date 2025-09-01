अमरावती - भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म, बाल लीला, गर्भगृह दर्शन जणू आपण मथुरेत आहोत आणि देखावा पाहताना जणू वृंदावनात आलो आहोत असाच अनुभव येणारा सुंदर देखावा जुन्या अमरावती शहरात पटवीपुरा भागात साकारला आहे. गणेशोत्सवाचं ६३ वं वर्ष साजरं करणाऱ्या श्री बजरंग गणेशोत्सव मंडळानं हा देखावा साकारलाय. या देखावेचे दोन भाग केले आहेत. त्यात पहिला मथुरेचा देखावा आहे. त्यामध्ये श्रीकृष्ण जन्माचा प्रसंग. लड्डुगोपाल झोक्यावर झुलत आहे आणि त्यांच्या आजूबाजूला मोरांचा विहार, पाण्याचे कारंजे उडत आहेत. तसंच वृंदावनमध्ये वृंदावनातील वनात राधा आणि गोपिका यांच्यासह झोका घेतानाचा देखावा आहे. याठिकाणी सर्वत्र बहरलेल्या तुळशी आणि हिरवी वनराई, कारंजे असं नजरेत साठवणारं दृश्य पाहायला मिळतं. बाजूलाच गोवर्धन पर्वत करंगळीवर उचलला तो देखावा आहे.
संपूर्ण कृष्ण दर्शन - मथुरा आणि वृंदावन अशा दोन भागांच्या विभागणीच्या अगदी मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या राधा आणि कृष्णाच्या मूर्तींसमोर संपूर्ण कृष्णदर्शन घडेल अशा वस्तू अतिशय कलात्मकरित्य रचण्यात आल्या आहेत. श्री कृष्णाच्या खेळण्याचं साधनं असणारं द्यूत, त्याच्या सोंगट्या याठिकाणी ठेवण्यात आल्यात. कृष्णाचं वाहन असणारे दोन मोर. तबला, चाटी, जातं खुळखुळा अशी साधनं खालच्या बाजूला प्रदर्शित करण्यात आली. थोड्या वरच्या भागात श्री विष्णूची मूर्ती, राधाकृष्णाची मूर्ती आहे. रास लीलांची चित्रं दोन्ही बाजूला लावण्यात आलीत. श्रीकृष्ण हे वनात रमणारे असल्यानं याठिकाणी हत्ती, मोर, पोपट, याच्या प्रतिकृती याठिकाणी आहेत. श्रीकृष्णाला फळं आणि मिष्टांनाचा भोग चढवलेला दिसतो. राधा कृष्णाच्या मूर्तीसमोर केलेली ही मांडणी इस्कॉनच्या बंगलोर येथील मंदिरात पहाायला मिळते असं श्री बजरंग गणेशोत्सव मंडळाचे पदाधिकारी चंद्रशेखर काळे यांनी सांगितलं.
निधीवनाचं असं आहे वैशिष्ट्य - गणपती उत्सवानिमित्त वृंदावनातील ज्या निधीवनाचा देखावा साकारलाय ते निधीवन वास्तवात सायंकाळ झाली की वृंदावनात बंद केलं जातं. संध्याकाळ झाली की त्याठिकाणी माणसं, प्राणी, पक्षी कोणीही जात नाहीत. त्याठिकाणी मोठ्या संख्येनं असणाऱ्या तुळशी या रात्री गोपिका बनतात आणि श्रीकृष्णासोबत रासलीला करतात. संध्याकाळ झाल्यावर जो कोणी व्यक्ती याठिकाणी थांबला त्याचं अस्तित्वच नाहीसं झालं असं म्हटलं जातं. त्या निधीवनाचा हा देखावा आम्ही साकारालाय असं चंद्रशेखर काळे म्हणाले.
देखाव्यात क्षेपणास्त्र - श्रीकृष्ण दर्शनाच्या देखाव्यासोबतच नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय भावना जागृत व्हावी या उद्देशानं ऑपरेशन सिंदूरमध्ये वापरण्यात आलेले अग्नी, ब्राम्होस, सुखोई अशा स्वदेशी क्षेपणास्त्र, फायटर विमानाच्या कलाकृती याठिकाणी तयार करण्यात आल्या.
कलादालन - या सर्व देखाव्यांसोबतच लोकांना कलेची आवड निर्माण व्हावी यासाठी सुंदर असं कलादालन मंडळाच्यावतीनं खुलं केलंय. यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील हस्तकला आणि चित्रकला पहायला मिळतात.