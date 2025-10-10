नागपुरात सकल ओबीसी महामोर्चा; मराठा आरक्षणाचा जीआर रद्द करण्याची मागणी
मराठा आरक्षणासाठी राज्य शासानानं काढलेल्या जीआर विरोधात ओबीसी समाजानं महामोर्चा काढला. महामोर्चाच्या माध्यमातून विजय वडेट्टीवार यांनी जीआर तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.
Published : October 10, 2025 at 6:40 PM IST|
Updated : October 10, 2025 at 7:24 PM IST
नागपूर : राज्य सरकारनं 2 सप्टेंबरला काढलेल्या जीआर (शासन निर्णय) विरोधात शुक्रवारी नागपूरमध्ये सकल ओबीसी समाजानं महामोर्चा काढला. या महामोर्चातून सरकारच्याविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. मराठा आरक्षण संदर्भातील 2 सप्टेंबरला काढलेला जीआर तत्काळ रद्द करण्याची प्रमुख मागणी महामोर्चातून करण्यात आली.
महामोर्चा ओबीसी नेत्यांची उपस्थिती : ओबीसी महामोर्चाला यशवंत स्टेडियमपासून सुरूवात झाली. तर संविधान चौकात महामोर्चाचं रूपांतर सभेत झालं. महामोर्चाचं नेतृत्व काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केलं. महामोर्चात ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके, खासदार प्रतिभा धानोरकर, माजी आमदार सुनील केदार, माजी आमदार राजेंद्र मुळक आणि महादेव जानकर यांच्यासह विदर्भातील खासदार आमदार आणि नेते सहभागी झाले.
ओबीसींच्या हक्कांवर कुणाचीही गदा येऊ देणार : महामोर्चात हजारो ओबीसी बांधव सहभागी झाले होते. यशवंत स्टेडियम ते संविधान चौक असा महामोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, "आम्ही मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाही. परंतु ओबीसींच्या हक्कांवर कुणाचीही गदा येऊ देणार नाही." या मोर्चात विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमधून हजारो ओबीसी बांधव, नेते आणि संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
सरकारला घोडचूक महागात पडणार : "सरकारनं मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळं ओबीसींच्या आरक्षणावर थेट अतिक्रमण झालं आहे. त्यामुळं जीआर तत्काळ रद्द करून ओबीसी आरक्षण हक्क कायम ठेवावं. सरकारनं हा जीआर काढून मोठी घोडचूक केली आहे. ही चूक त्यांना फार महागात पडणार आहे," असं म्हणत विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारला इशारा दिला .
ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष चिघळण्याची शक्यता : ओबीसी महामोर्चामुळं राज्यात पुन्हा ओबीसी विरुद्ध मराठा आरक्षण संघर्ष पुन्हा चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महामोर्चात विदर्भासह राज्यभरातील ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि हजारो नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. महामोर्चासाठी सकाळी मोठी गर्दी झाल्यामुळं नागपूर पोलिसांनी वाहतूक व्यवस्थेसाठी विशेष बंदोबस्त ठेवला. आयोजकांनी मोर्चा शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीनं पार पाडण्याचं आवाहन केलं.
मराठा समाजाच्या आरक्षणला विरोधात नाही, पण... : मराठा आरक्षण संदर्भातील शासनाच्या निर्णयामुळं ओबीसींच्या शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय आरक्षणावर परिणाम होईल, अशी भीती होत आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं की, "आम्ही मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात नाही. पण ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर कुणी गदा आणू नये. सरकारनं मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मार्ग शोधावा. मात्र, सरकारनं काढलेल्या जीआरमुळं ओबीसींवर अन्याय होत असल्यानं तो त्वरित मागं घ्यावा."
अनेक संघटनांचा महामोर्चाला पाठिंबा : महामोर्चोला राज्यातील विविध ओबीसी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि माजी प्रशासकीय अधिकारी यांनी पाठिंबा दिला. अनेक नेत्यांनी सरकारनं तातडीनं निर्णय मागं घेऊन ओबीसी समाजाचा विश्वास संपादन करण्याचं आवाहन केलं आहे. नागपूरमधील महामोर्चा राज्याच्या ओबीसी चळवळीच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
मोर्चावर काँग्रेस, विजय वडेट्टीवार यांची छाप : सकल ओबीसी महामोर्चा हा काँग्रेस नेत्यांचा असल्याचं दिसत होतं. सर्वत्र काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते दिसत होते. मात्र, काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले मात्र कुठंच दिसले नाहीत, अशी मोर्चास्थळी चर्चा होती.
हेही वाचा :