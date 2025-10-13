ETV Bharat / state

कुर्ल्यातील भंगार गल्लीत भीषण आग, 15 ते 20 दुकाने जळून खाक

अंदाजे 3 हजार चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेल्या या आगीनं 15 ते 20 दुकानांना लक्ष्य केलं. दुमजली घरांमुळे ही आग पसरत गेली.

Massive fire breaks out in Bhangar Gali in Kurla
कुर्ल्यातील भंगार गल्लीत भीषण आग (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 13, 2025 at 10:33 AM IST

1 Min Read
मुंबई : कुर्ला पश्चिम येथील सीएसटी रोडवरील (कपाडिया नगर, गुरुद्वाराजवळ) भंगार गल्लीत आज पहाटे पावणे तीनच्या सुमारास भीषण आग लागली. या आगीत भंगार गोदामासह सुमारे 15 ते 20 दुकाने जळून खाक झाली. या घटनेमुळे स्थानिक दुकानदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असून, परिसरात खळबळ उडाली आहे. मोटार स्पेअर पार्ट्स, टायर्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, स्क्रॅप मटेरियल आणि इतर भंगार साहित्य यात जळून खाक झाले. अंदाजे 3 हजार चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेल्या या आगीनं 15 ते 20 दुकानांना लक्ष्य केलं. दुमजली घरांमुळे ही आग पसरत गेली.

पालिकेकडून तातडीची कार्यवाही : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाला पहाटे 2.42 वाजता आगीची माहिती मिळाली. त्यानंतर तातडीने 4 फायर इंजिन, 3 फोम टेंडर, 2 मिनी वॉटर टँकर, 10 जंबो टँकर, 3 अ‍ॅडव्हान्स वॉटर टँकर टेंडर, 2 वॉटर क्विक रिस्पॉन्स व्हेइकल, 1 क्विक रिस्पॉन्स व्हेइकल आणि 108 अ‍ॅम्ब्युलन्स घटनास्थळी दाखल झाली. यासोबतच 1 डिव्हिजनल फायर ऑफिसर, 2 असिस्टंट डिव्हिजनल फायर ऑफिसर, 3 सीनिअर स्टेशन ऑफिसर आणि 3 स्टेशन ऑफिसर यांनी घटनास्थळी उपस्थित राहून कार्यवाही केली.

चार तासांनी आगीवर नियंत्रण : आग पहाटे 2.43 वाजता लेव्हल I आणि 2.57 वाजता लेव्हल II घोषित करण्यात आली. अग्निशमन दलाच्या अथक प्रयत्नांनंतर सुमारे चार तासांनी म्हणजेच पहाटे 5.15 वाजता आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलंय. सध्या आग पूर्णपणे विझवण्यासाठी आणि परिसराचे तापमान कमी करण्यासाठी 'कूलिंग ऑपरेशन' सुरू आहे, अशी माहिती मुंबई महापालिकेच्या वतीनं देण्यात आली.

कोट्यवधींचं नुकसान : या आगीमुळे मोटार स्पेअर पार्ट्सच्या दुकानांना मोठा फटका बसला असून, कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची नोंद नाही. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अग्निशमन दल आणि स्थानिक पोलिसांकडून या घटनेची सखोल चौकशी सुरू आहे. स्थानिक दुकानदार अजाज शेख यांनी सांगितले की, आग पहाटे 2.30 वाजताच्या सुमारास लागली आणि ती वेगाने पसरली. या घटनेमुळे अनेक दुकानदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, परिसरात चिंतेचे वातावरण आहे.

