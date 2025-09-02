ETV Bharat / state

गोंदिया रेल्वे स्थानकावर भीषण आग! अपघात मदत वैद्यकीय बोगीतील साहित्य जळून खाक - MASSIVE FIRE GONDIA STATION

गोंदिया रेल्वे स्थानकावरील अपघात मदत वैद्यकीय बोगीला आग लागल्यामुळं हावडा मुंबई मार्गावर मेगा ब्लॉक घेण्यात आला. त्यामुळं अनेक गाड्यांचं वेळापत्रक कोलमडलं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2025 at 4:59 PM IST

गोंदिया : हावडा मुंबई रेल्वे मार्गावरील फलाट क्रमांक तीनवर उभ्या असलेल्या अपघात मदत वैद्यकीय बोगीला अचानक आग लागली. त्यामुळं रेल्वे स्थानकावर उपस्थित असलेल्या प्रवाशांमध्ये एकच खळबळ उडाली. ही घटना मंगळवारी सकाळी 11 च्या सुमारास घडली. अपघात मदत वैद्यकीय बोगीला आग लागल्याचं कळताचं स्टेशनवर असलेल्या सर्व रेल्वे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी आग तत्काळ विझवण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर केले. शर्थीचे प्रयत्न केल्यावर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलं.

अपघात मदत वैद्यकीय बोगीचं मोठं नुकसान : अपघात मदत वैद्यकीय बोगीला लागलेल्या आगीमुळं मुंबई मार्गावर धावणाऱ्या अनेक गाड्यांचं वेळापत्रक कोलमडलं. यात प्रामुख्यानं बिलासपूर-नागपूर दरम्यान धावणारी वंदे भारत एक्सप्रेस गाडीला गोंदियात येण्यापूर्वीच काही काळापर्यंत थांबवलं होतं. तसंच लोकमान्य टिळक टर्मिनस-मुंबई-शालिमार (हावडा) ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस या गाडीला गंगाधरी स्थानकावर थांबवलं होतं. प्रसंगी हावडा मुंबई रेल्वे मार्गावरील गोंदिया स्थानक परिसरातील विद्युत वाहिनीचा पुरवठा काही काळापुरता खंडित करून काही तासाचा ब्लॉक घेतला होता. या अचानक लागलेल्या आगीच्या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र या अपघातात मदत वैद्यकीय बोगीचं मोठं नुकसानं झालं आहे.

गोंदिया रेल्वे स्थानकावर भीषण आग (ETV Bharat Reporter)

गोंदिया नगरपालिकेचं अग्निशमन वाहन पोहोचलंच नाही : "गोंदिया रेल्वे स्थानकावरील अपघात मदत वैद्यकीय वाहन बोगीला आग लागल्याची घटना घडल्यानंतर गोंदिया नगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागाला याबाबत माहिती देण्यात आली. आम्ही रेल्वेस्थानकावर अग्निशमन वाहनाची वाट बघत होतो. दरम्यान आमच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. यामुळे ही आग नियंत्रणात आली. पण गोंदिया नगरपालिकेचे अग्निशमन वाहन अखेरपर्यंत पोहोचलंच नाही, अशी माहिती गोंदिया रेल्वे स्टेशन मास्तर मृत्युंजय राय यांनी दिली.

