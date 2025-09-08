ETV Bharat / state

उरण ओएनजीसी प्रकल्पात भीषण स्फोट; परिसरातील घरांना मोठे हादरे, अनेकांच्या घरांचे नुकसान

उरण येथील ओएनजीसीच्या गॅस प्रोसेसिंग प्रकल्प परिसरात सोमवारी (दि. 9) दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास भीषण स्फोट झाला.

Published : September 8, 2025 at 8:36 PM IST

नवी मुंबई : उरण येथील ओएनजीसी प्रकल्पाच्या गॅस प्रोसेसिंग विभागात आज (८ सप्टेंबर) रोजी दुपारी ३:००च्या सुमारास भीषण स्फोट झाला. या भीषण स्फोटानंतर तेथे आगीचे लोट पसरले. या परिसरातील नागाव गावासह आजूबाजूच्या वस्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हादरे बसले. हादरे एवढे भयानक होते की, परिसरातील घरांच्या खिडक्यांसह घरांचे मोठे नुकसान झाले आहे. येथील गॅस पाईपलाईन गरम झाल्याने ही दुर्घटना झाल्याचा प्रार्थमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

आगीतील काळा धूर, ज्वालामुळं भीतीचं वातावरण : स्फोटातील प्रचंड आवाजामुळं दोन ते तीन किमी परिसर दणाणून गेला. परिसरावर मोठ्ठी आपत्ती आली की काय? अशी भीती नागरिकांना वाटू लागली होती. स्फोटाच्या आगीतील काळा धूर आणि प्रचंड ज्वालामुळं भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. घटनास्थळी ओएनजीसी प्रकल्पतील अग्निशमन पथक आणि संकट व्यवस्थापन पथक तत्काळ दाखल झाल्यानं अग्निशमन दलाच्या अथक प्रयत्नाने आग आटोक्यात आणण्यात यश आलं. तर या दुर्घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवित हानी झाली नाही. मात्र नागरिकांच्या घरांना मोठे हादरे बसले. आग आटोक्यात आल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. तर आग आणखी भडकण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रकल्पाच्या आजूबाजूचा परिसर तातडीने रिकामा करण्यात आला.

उरण ओएनजीसी प्रकल्पात भीषण स्फोट (ETV Bharat Reporter)

अफवांवर विश्वास ठेऊ नये अधिकाऱ्यांनी केलं आवाहन : सुरक्षेच्या दृष्टीने गॅस पुरवठा तात्पुरता बंद ठेवण्यात आला असून, परिस्थिती स्थिर राखण्यासाठी कंपनी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. परिसरातील नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, तसेच अफवांवर विश्वास ठेऊ नये असे आवाहन ओएनजीसी अधिकाऱ्यांनी केले आहे. सायंकाळपर्यंत येथील आग विझाविण्याचं काम सुरु होतं, अशी माहिती उरणचे तहसिलदार डॉ. उद्धव कदम यांनी दिली. प्रकल्पात वारंवार घडणाऱ्या गॅस गळती, स्फोट आणि आगीच्या होणाऱ्या घटणांमुळं उरण शहरासह नागाव, म्हातवली आणि परिसरातील जीवितास धोका निर्माण झाला आहे.



TAGGED:

भीषण स्फोटउरण ओएनजीसी प्रकल्पात भीषण स्फोटउरण ओएनजीसीMASSIVE EXPLOSION AT URAN ONGCURAN ONGC PROJECT

