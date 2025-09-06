ETV Bharat / state

मुंबईत गणेश विसर्जनाची धूम; 'मुंबईचा राजा' निघाला, 'लालबागचा राजा'साठी भक्तांची अलोट गर्दी

मुंबईत मानाच्या गणपतींच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली आहे. लालबागचा राजाच्या दर्शनासाठी भक्तांचा महासागर लोटला आहे.

Mumbaicha Raja Ganpati
मुंबईचा राजा गणपती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2025 at 1:44 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 1:52 PM IST

मुंबई : गेल्या 10 दिवसांपासून भक्तांच्या मनांवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या लाडक्या गणपती बाप्पांचे आज शनिवार (6 सप्टेंबर) मुंबईसह महाराष्ट्रभर भव्य विसर्जन पार पडत आहे. शहराच्या विविध भागांतून, विशेषतः लालबाग, चिंचपोकळी, भायखळा, परेल आणि गिरगाव चौपाटीवर हजारो भक्त गणपतींच्या विसर्जनासाठी एकत्रित येतात. सार्वजनिक गणेश मंडळांतील बाप्पांना ढोलताशा, डीजे आणि लेझिम पथकांच्या तालावर मिरवणूक काढून विसर्जनासाठी घेऊन जाताना पाहायला मिळतं. विशेष म्हणजे, सध्या ‘लालबागचा राजा’ साठी लालबाग परिसरात मोठ्या प्रमाणात भक्तांची गर्दी झाली असून मुंबईचा राजा गणपती विसर्जनासाठी निघाला आहे. शहरातील प्रशासनानं विसर्जन सोहळा सुरळीत आणि सुरक्षितपणे पार पडावा यासाठी सुरक्षा, वाहतूक आणि स्वच्छता यावर खास लक्ष दिलं आहे. मुंबईकरही उत्साहानं आणि संयमानं या सणाचा आनंद घेताना दिसत आहेत.

मुंबईत गणेश विसर्जनाची धूम (ETV Bharat)

लालबागमध्ये गणेश भक्तांची मोठी गर्दी : लालबाग परिसरात गणेश भक्तांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, मुंबई व उपनगरात पहाटेपासून पावसाची रिपरिप सुरू होती, पण सध्या पावसानं उसंत घेतली आहे. त्यामुळे विसर्जन सोहळ्यासाठी वातावरण अनुकूल आहे.

लागबागच्या राजापूर्वी, मुंबईचा राजा निघाला : लालबागच्या राजाची आरती संपल्यानंतर हा मानाचा गणपती मंडपातून विसर्जनासाठी मार्गस्थ होईल. तत्पूर्वी, लालबागमधील मुंबईचा राजा आणि तेजूकाय गणपती आधी मंडपातून बाहेर काढले गेले. यानंतरच लालबागचा राजा गणपती विसर्जनासाठी मार्गस्थ होतो. सध्या लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात भक्तांची गर्दी झालेली असून, दूरवरून आलेल्या भक्तांनी दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या उत्साहानं गर्दी केली आहे.

गणपती बाप्पा मोरया... पुढच्या वर्षी लवकर या! : दहा दिवसांच्या भक्तीपूर्वक आराधनेनंतर आज लाडके बाप्पा आपल्या गावी जाणार आहेत. जड अंतःकरणाने गणेश भक्त गणपती बाप्पाला निरोप देत आहेत. लालबाग परिसरात भक्तांनी जोरदार जयघोष करत “गणपती बाप्पा मोरया... पुढच्या वर्षी लवकर या!” अशा घोषणांनी वातावरण भारावून गेलं आहे.

मुंबईचा राजा या गणपतीला निरोप देण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली आहे. “आम्ही मुंबईचा राजाला जड अंतःकरणानं निरोप देत आहोत,” अशी भावना भक्तांनी व्यक्त केली आहे.

लालबागच्या राजाचं विसर्जन गिरगाव चौपाटीवर होणार आहे. त्यामुळे त्या भागात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच विसर्जनाच्या मार्गावर वाहतुकीत मोठे बदल करण्यात आले असून, प्रशासनानं गर्दी नियंत्रणासाठी खास उपाययोजना केल्या आहेत.

Last Updated : September 6, 2025 at 1:52 PM IST

