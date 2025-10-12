डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान सहन करणार नाही! अहिल्यानगरात 'भीमशक्ती-शिवशक्ती' महामोर्चा
अहिल्यानगरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दलचं आक्षेपार्ह पत्रक अज्ञात व्यक्तीनं फेकलं होतं. सामाजिक सलोखा टिकवण्यासाठी शहरात 'भीमशक्ती -शिवशक्ती' महामोर्चा काढण्यात आला.
अहिल्यानगर : शहरातील मुख्य चौकात काही दिवसांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी आक्षेपार्ह टिप्पणी असलेलं पत्रक एका अज्ञात व्यक्तीनं भिरकावलं होतं. या घटनेमुळं समाजात तीव्र संताप निर्माण झाला होता. तसंच समाजात मोठी अस्वस्थता पसरली होती. या आक्षेपार्ह कृत्याच्या निषेधार्थ आणि सामाजिक सलोखा टिकवण्याच्या उद्देशानं अहिल्यानगर शहरात 'भीमशक्ती - शिवशक्ती'च्या वतीनं महामोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं.
अहिल्यानगरमध्ये महामोर्चा : या मोर्चात दोन्ही समाजाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं एकवटले होते. सर्व जातीधर्माच्या नागरिकांनी एकत्र येऊन सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्तीचा निषेध केला. शहरातील मुख्य चौक असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून या महामोर्चाला सुरुवात झाली. शिस्तबद्ध पद्धतीनं निघालेला हा मोर्चा शहरातील प्रमुख मार्गांवरून मार्गक्रमण करत दिल्लीगेट परिसरात पोहोचला. इथं मोर्चाचं रूपांतर जाहीर सभेत झालं. या सभेमध्ये अहिल्यानगरचे आमदार संग्राम जगताप, आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासह इतर नेत्यांनी सहभाग घेतला.
अजित पवारांशी सविस्तर बोलणार : आमदार संग्राम जगताप यांनी सणासुदीच्या काळात आपल्या बांधवांकडून खरेदी करण्याचं आवाहन केलं होतं. ज्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पक्षीय नोटीस देणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यामुळं सभेत आमदार जगताप काय भूमिका घेतात, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. भाषणादरम्यान आमदार जगताप यांनी 'लाव रे तो व्हिडिओ' म्हणत सभेच्या ठिकाणी लावलेल्या मोठ्या स्क्रीनवर काही व्हिडिओ आणि फोटो दाखवले. त्यांनी 'सुरुवात माझ्याकडून झाली नाही' असं सांगून आपली बाजू स्पष्ट केली. तर अजित पवारांना भेटून सविस्तर बोलणार असल्याचं सांगितलं. यावेळी आ. जगताप यांनी देखील पुन्हा एकदा जोरदार फटकेबाजी करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यामुळं आगामी काळात पक्ष आमदार जगताप यांच्याविषयी काय भूमिका घेणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान सहन करणार नाही : "आक्षेपार्ह लिखाण करणाऱ्यांवर त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान सहन केला जाणार नाही आणि अशा लोकांना ठोकून काढल्याशिवाय शांत बसणार नाही. निजामशाही आणि मोगलशाहीला आदर्श मानणाऱ्यांनी पाकिस्तान अथवा दुसऱ्या राष्ट्रात जावे. ही पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींची भूमी आहे आणि अहिल्यानगरचे नाव बदलणार नाही, अशी प्रतिक्रिया आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिली.
पुण्यातील दहशतवाद विरोधी पथकाची कारवाई : पुणे पोलिसांनी कोंढवा भागात केलेल्या दहशतवाद विरोधी कारवाईचे त्यांनी समर्थन केलं. महाराष्ट्र पोलीस सक्षम असून देशविरोधी षडयंत्र रचणाऱ्यांना ठेचल्याशिवाय राहणार नाही. राष्ट्रीयत्वाची भावना नसलेल्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे 'Thoughts on Pakistan' हे पुस्तक वाचणं आवश्यक आहे, असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले.
संग्राम जगताप यांच्या भूमिकेला समर्थन : "आमदार संग्राम जगताप यांनी केलेल्या वक्तव्याचं त्यांनी ठाम समर्थन करतो. पक्षांतर्गत नोटीसचा विषय त्यांचा असला तरी ते राष्ट्रहिताची भूमिका घेत असल्यानं मी त्यांच्यासोबत आहे," असं पडळकर यांनी स्पष्ट केलं.
